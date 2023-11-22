Посмотрите, какими себя любимых показывают звезды в соцсетях и какими их видят окружающие
Мы можем фотографироваться целый час, но в интернете опубликуем, как правило, лишь пару-тройку лучших снимков. Так поступают и знаменитости. Но если обычные люди способны удалить невыгодные изображения, то селебрити — нет. Потому что светские фотографы показывают миру все кадры, которые сделали. И у нас появляется возможность сопоставить идеальные картинки на звездных страничках с репортажной съемкой.
Сальма Хайек
Evan Agostini / Invision / East News
Ирина Шейк
Vianney Le Caer / Invision / East News
Кристина Агилера
Адриана Лима
Marechal Aurore / ABACA / Abaca / East News
Николь Кидман
NDZ / STAR MAX / IPx / Associated Press / East News
Хайди Клум
Babiradpicture / SIPA / Sipa Press / East News
Брук Шилдс
JEAN-BAPTISTE LACROIX / AFP / East News
Нина Добрев
RW / Associated Press / East News
Аманда Сейфрид
JM HAEDRICH / SIPA / Sipa Press / East News
Приянка Чопра
SUJIT JAISWAL / AFP / East News
Кэти Перри
Evan Agostini / Invision / East News
Гвинет Пэлтроу
Guerin Charles / ABACA / Abaca / East News
Vianney Le Caer / Invision / East News
Шакира
JORGE GUERRERO / AFP / East News
Биби Рекса
Jordan Strauss / Invision / East News
Джулия Робертс
LOIC VENANCE / AFP / East News
Если одни звезды с удовольствием ведут странички в соцсетях, то другие объявляют им бойкот. Так, актриса Эмма Стоун не хочет читать, как другие люди обсуждают ее внешность и образ жизни, потому и не сидит в интернете. Узнать о других известных личностях, которые не ведут соцсети по определенным причинам, можно из этой статьи.
Фото на превью AFF / Alamy Stock Photo
AdMe/Фотографы/Посмотрите, какими себя любимых показывают звезды в соцсетях и какими их видят окружающие
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