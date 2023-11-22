Посмотрите, какими себя любимых показывают звезды в соцсетях и какими их видят окружающие

Мы можем фотографироваться целый час, но в интернете опубликуем, как правило, лишь пару-тройку лучших снимков. Так поступают и знаменитости. Но если обычные люди способны удалить невыгодные изображения, то селебрити — нет. Потому что светские фотографы показывают миру все кадры, которые сделали. И у нас появляется возможность сопоставить идеальные картинки на звездных страничках с репортажной съемкой.

Сальма Хайек

Ирина Шейк

Кристина Агилера

Адриана Лима

Николь Кидман

Хайди Клум

Брук Шилдс

Нина Добрев

Аманда Сейфрид

Приянка Чопра

Кэти Перри

Гвинет Пэлтроу

Шакира

Биби Рекса

Джулия Робертс

Если одни звезды с удовольствием ведут странички в соцсетях, то другие объявляют им бойкот. Так, актриса Эмма Стоун не хочет читать, как другие люди обсуждают ее внешность и образ жизни, потому и не сидит в интернете. Узнать о других известных личностях, которые не ведут соцсети по определенным причинам, можно из этой статьи.