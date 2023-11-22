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Посмотрите, какими себя любимых показывают звезды в соцсетях и какими их видят окружающие

Фотографы
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Мы можем фотографироваться целый час, но в интернете опубликуем, как правило, лишь пару-тройку лучших снимков. Так поступают и знаменитости. Но если обычные люди способны удалить невыгодные изображения, то селебрити — нет. Потому что светские фотографы показывают миру все кадры, которые сделали. И у нас появляется возможность сопоставить идеальные картинки на звездных страничках с репортажной съемкой.

Сальма Хайек

Деми Мур

Evan Agostini / Invision / East News

Ирина Шейк

Vianney Le Caer / Invision / East News

Кристина Агилера

Адриана Лима

Marechal Aurore / ABACA / Abaca / East News

Николь Кидман

NDZ / STAR MAX / IPx / Associated Press / East News

Хайди Клум

Babiradpicture / SIPA / Sipa Press / East News

Брук Шилдс

JEAN-BAPTISTE LACROIX / AFP / East News

Нина Добрев

RW / Associated Press / East News

Аманда Сейфрид

JM HAEDRICH / SIPA / Sipa Press / East News

Приянка Чопра

SUJIT JAISWAL / AFP / East News

Кэти Перри

Evan Agostini / Invision / East News

Гвинет Пэлтроу

Guerin Charles / ABACA / Abaca / East News

Наоми Кэмпбелл

Vianney Le Caer / Invision / East News

Шакира

JORGE GUERRERO / AFP / East News

Биби Рекса

Jordan Strauss / Invision / East News

Джулия Робертс

LOIC VENANCE / AFP / East News

Если одни звезды с удовольствием ведут странички в соцсетях, то другие объявляют им бойкот. Так, актриса Эмма Стоун не хочет читать, как другие люди обсуждают ее внешность и образ жизни, потому и не сидит в интернете. Узнать о других известных личностях, которые не ведут соцсети по определенным причинам, можно из этой статьи.

Фото на превью AFF / Alamy Stock Photo
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AdMe/Фотографы/Посмотрите, какими себя любимых показывают звезды в соцсетях и какими их видят окружающие
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