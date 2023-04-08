18 фото, которые хочется рассмотреть внимательнее, чтобы удостовериться: такое тоже бывает

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Бывает, жизнь входит в колею и каждый день становится похожим на предыдущий. И все, что нас окружает, уже давно не удивляет и даже радовать перестает. Тут-то самое время замедлить движение и оглянуться по сторонам: возможно, чудо происходит прямо здесь, главное, его заметить. Герои нашей подборки оказались внимательными и разглядели кое-что впечатляющее в обычных вещах.

Перец горошком, выращенный своими руками

«Сегодня проснулся, посмотрел в глаза коту и понял, что за ночь они сильно изменились»

«Котик в порядке. Сделали все необходимые тесты, и врач сказал, что это из-за циклов сна».

«Гляньте: вместо бегунка на молнии моего ланчбокса — крошечная ложка»

«Новый бюстгальтер оказался с неожиданными вставками. Жаль, примерила уже после покупки»

«У меня есть кабель для зарядки телефона длиной 13,5 м»

«Поставил алюминиевую кружку на беспроводную зарядку, и она стала ее заряжать»

Это керамические стаканчики. Выглядят совсем как помятые пластиковые

«Как вам такое: у меня на джойстике есть встроенная клавиатура»

«В пачке соленой соломки мне попался настоящий соломенный монстр»

Видели когда-нибудь лед в форме бабочек?

«Достала сорбет из морозилки, а там такое»

В этой ванной вся стена выложена мелкими монетками

Эти яйца не крашены! Просто их снесли куры разных пород

Ершики бывают и такими

Неожиданно: автомат с накладными ресницами

Видели котика, которого корова лизнула?

«В пакетике чая увидел кусочки сахара в виде крохотных лам»