18 фото, которые хочется рассмотреть внимательнее, чтобы удостовериться: такое тоже бывает
Бывает, жизнь входит в колею и каждый день становится похожим на предыдущий. И все, что нас окружает, уже давно не удивляет и даже радовать перестает. Тут-то самое время замедлить движение и оглянуться по сторонам: возможно, чудо происходит прямо здесь, главное, его заметить. Герои нашей подборки оказались внимательными и разглядели кое-что впечатляющее в обычных вещах.
Перец горошком, выращенный своими руками
«Сегодня проснулся, посмотрел в глаза коту и понял, что за ночь они сильно изменились»
«Котик в порядке. Сделали все необходимые тесты, и врач сказал, что это из-за циклов сна».
«Гляньте: вместо бегунка на молнии моего ланчбокса — крошечная ложка»
«Новый бюстгальтер оказался с неожиданными вставками. Жаль, примерила уже после покупки»
«У меня есть кабель для зарядки телефона длиной 13,5 м»
«Поставил алюминиевую кружку на беспроводную зарядку, и она стала ее заряжать»
Это керамические стаканчики. Выглядят совсем как помятые пластиковые
«Как вам такое: у меня на джойстике есть встроенная клавиатура»
«В пачке соленой соломки мне попался настоящий соломенный монстр»
Видели когда-нибудь лед в форме бабочек?
«Достала сорбет из морозилки, а там такое»
В этой ванной вся стена выложена мелкими монетками
Эти яйца не крашены! Просто их снесли куры разных пород
Ершики бывают и такими
Неожиданно: автомат с накладными ресницами
Видели котика, которого корова лизнула?
«В пакетике чая увидел кусочки сахара в виде крохотных лам»
А вот так выглядит эскалатор без ступеней
А особо любознательным персонам точно понравятся еще и эти подборки:
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Фото на превью QueenOfNZ / Reddit
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