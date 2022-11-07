18 фото, которые с легкостью пробудят скрытого внутри вас перфекциониста
Не только люди, но и животные склонны выбирать симметричные объекты, и это предпочтение сложилось более 500 млн лет назад. Мы решили порадовать древнего перфекциониста, живущего в каждом из нас, и подготовили подборку фото с совершенными линиями, цветами и формами, которые хочется пересматривать снова и снова. А в качестве бонуса припасли случай, когда идеальное совпадение обернулось непредвиденными последствиями.
«Смотрю — и прямо радостно на душе от того, как сочетаются с вишенкой мои ногти»
- Бывает всего лишь пара-тройка таких идеальных совпадений в жизни. © vVWARLOCKVv / Reddit
Рисовые поля в Японии служат настоящим наслаждением для эстетов
«Мне нравится, как эти 2 прекрасных осенних дерева выровнены относительно друг друга»
«Решила вот похвастаться тем, какой кофе у меня получился сегодня утром»
«Я открывал йогурт и достиг невозможного»
Вот как расставили подушки в местном магазине декора
Полюбуйтесь на красочный переход цвета на диком винограде
«Этот камень выглядит таким аппетитным, что, пока я его фотографировал, мой телефон автоматически применил к нему настройку „Еда“»
«Я просто натирала сыр, а у меня получился вот такой узор»
Природа с мастерством художника распределила краски на этих деревьях
«Вот как дочка полила кетчупом и горчицей котлету на булочке»
«Вот какой узор образовался на моей лужайке»
«Чувствую внутреннее удовлетворение, глядя на то, какими получились мои булочки с корицей»
«За несколько часов я сделал из мелочи двойную спираль»
В этом крошечном мешочке оказался идеальный ломтик
«Вот как мама раскладывает рубашки у себя на работе»
«В этот раз я получил бекон, нарезанный по-настоящему совершенно»
«Лак на моих ногтях вплоть до мерцания подходит к сливе»
Бонус: «Хотел перекусить консервами из тунца, открывал банку над раковиной, и случилось это. По-мо-ги-те!»
Часто ли вы подмечаете идеальные совпадения и гармонию в окружающих предметах? Случались ли у вас ситуации, схожие с теми, что произошли с людьми из этой подборки?
Фото на превью justpoppinginguy / Reddit
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