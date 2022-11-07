18 фото, которые с легкостью пробудят скрытого внутри вас перфекциониста

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Не только люди, но и животные склонны выбирать симметричные объекты, и это предпочтение сложилось более 500 млн лет назад. Мы решили порадовать древнего перфекциониста, живущего в каждом из нас, и подготовили подборку фото с совершенными линиями, цветами и формами, которые хочется пересматривать снова и снова. А в качестве бонуса припасли случай, когда идеальное совпадение обернулось непредвиденными последствиями.

«Смотрю — и прямо радостно на душе от того, как сочетаются с вишенкой мои ногти»

Бывает всего лишь пара-тройка таких идеальных совпадений в жизни. © vVWARLOCKVv / Reddit

Рисовые поля в Японии служат настоящим наслаждением для эстетов

«Мне нравится, как эти 2 прекрасных осенних дерева выровнены относительно друг друга»

«Решила вот похвастаться тем, какой кофе у меня получился сегодня утром»

«Я открывал йогурт и достиг невозможного»

Вот как расставили подушки в местном магазине декора

Полюбуйтесь на красочный переход цвета на диком винограде

«Этот камень выглядит таким аппетитным, что, пока я его фотографировал, мой телефон автоматически применил к нему настройку „Еда“»

«Я просто натирала сыр, а у меня получился вот такой узор»

Природа с мастерством художника распределила краски на этих деревьях

«Вот как дочка полила кетчупом и горчицей котлету на булочке»

«Вот какой узор образовался на моей лужайке»

«Чувствую внутреннее удовлетворение, глядя на то, какими получились мои булочки с корицей»

«За несколько часов я сделал из мелочи двойную спираль»

В этом крошечном мешочке оказался идеальный ломтик

«Вот как мама раскладывает рубашки у себя на работе»

«В этот раз я получил бекон, нарезанный по-настоящему совершенно»

«Лак на моих ногтях вплоть до мерцания подходит к сливе»

Бонус: «Хотел перекусить консервами из тунца, открывал банку над раковиной, и случилось это. По-мо-ги-те!»