18 пар звездных фото, которые показывают разницу между безупречной картинкой в соцсети и реальностью

Большинство пользователей социальных сетей делятся с подписчиками только теми фотографиями, на которых они себе нравятся. Знаменитости не исключение. На их страницах можно увидеть лишь идеальную картинку. Мы сопоставили снимки из звездных соцсетей с кадрами, сделанными профессиональными фотографами.