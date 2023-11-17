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18 пар звездных фото, которые показывают разницу между безупречной картинкой в соцсети и реальностью

Фотографы
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Большинство пользователей социальных сетей делятся с подписчиками только теми фотографиями, на которых они себе нравятся. Знаменитости не исключение. На их страницах можно увидеть лишь идеальную картинку. Мы сопоставили снимки из звездных соцсетей с кадрами, сделанными профессиональными фотографами.

Кейт Хадсон

Elizabeth Goodenough / Everett Collection / East News

Сальма Хайек

Jordan Strauss / Invision / East News

Дженнифер Кулидж

Chris Pizzello / Invision / East News

Аня Тейлор-Джой

Jordan Strauss / Invision / East News

Лили Джеймс

Vianney Le Caer / Invision / East News

Шарлиз Терон

Elizabeth Goodenough / Everett Collection / East News

Дженнифер Коннелли

Jordan Strauss / Invision / East News

Лили Коллинз

Evan Agostini / Invision / East News

Николь Кидман

Grosby Group / East News

Брайс Даллас Ховард

Invision / Associated Press / East News

Зои Салдана

Kazuko Wakayama / KCS / East News

Николь Ричи

Invision / Invision / East News

Дженна Дуан

Jordan Strauss / Invision / East News

Диана Крюгер

Marechal Aurore / ABACA / Abaca / East News

Джессика Честейн

PATRICK T. FALLON / AFP / East News

Кайли Дженнер

Laurent Salmon/KCS/East News

Флоренс Пью

Vianney Le Caer/Invision/East News

Пэрис Хилтон

Jordan Strauss/Invision/East News

Кейт Хадсон

Scott Garfitt/Invision/East News

Вместе с тем стоит признать, что известные женщины не стесняются делиться фотографиями в домашней обстановке и без грамма макияжа, показывая, что ничто земное им не чуждо.

Фото на превью Scott Garfitt/Invision/East News
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AdMe/Фотографы/18 пар звездных фото, которые показывают разницу между безупречной картинкой в соцсети и реальностью
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