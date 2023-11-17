18 пар звездных фото, которые показывают разницу между безупречной картинкой в соцсети и реальностью
Большинство пользователей социальных сетей делятся с подписчиками только теми фотографиями, на которых они себе нравятся. Знаменитости не исключение. На их страницах можно увидеть лишь идеальную картинку. Мы сопоставили снимки из звездных соцсетей с кадрами, сделанными профессиональными фотографами.
Кейт Хадсон
Elizabeth Goodenough / Everett Collection / East News
Сальма Хайек
Jordan Strauss / Invision / East News
Дженнифер Кулидж
Chris Pizzello / Invision / East News
Аня Тейлор-Джой
Jordan Strauss / Invision / East News
Лили Джеймс
Vianney Le Caer / Invision / East News
Шарлиз Терон
Elizabeth Goodenough / Everett Collection / East News
Дженнифер Коннелли
Jordan Strauss / Invision / East News
Лили Коллинз
Evan Agostini / Invision / East News
Николь Кидман
Grosby Group / East News
Брайс Даллас Ховард
Invision / Associated Press / East News
Зои Салдана
Kazuko Wakayama / KCS / East News
Николь Ричи
Invision / Invision / East News
Дженна Дуан
Jordan Strauss / Invision / East News
Диана Крюгер
Marechal Aurore / ABACA / Abaca / East News
Джессика Честейн
PATRICK T. FALLON / AFP / East News
Кайли Дженнер
Laurent Salmon/KCS/East News
Флоренс Пью
Vianney Le Caer/Invision/East News
Пэрис Хилтон
Jordan Strauss/Invision/East News
Кейт Хадсон
Scott Garfitt/Invision/East News
Вместе с тем стоит признать, что известные женщины не стесняются делиться фотографиями в домашней обстановке и без грамма макияжа, показывая, что ничто земное им не чуждо.
Фото на превью Scott Garfitt/Invision/East News
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