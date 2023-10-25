20 человек захотели чуток поменять интерьер, но такого вау-эффекта не ожидали
В мире дизайна интерьера, как и в искусстве, кроются множество секретов, которые помогают создать гармоничное и уникальное пространство. И порой даже самый незначительный, казалось бы, акцент может сделать комнату в разы уютнее. Яркая подушка, панно на стену, необычная люстра — и комната уже играет новыми красками. А в поисках вдохновения полезно бывает заглянуть на просторы сети и присмотреть пару-тройку вариантов оформления на будущее.
«Удивительно, как простая краска смогла преобразить мою ванную»
«Лампа над столом задает особенную атмосферу»
А вам какой коврик больше нравится?
«Мои собственные джунгли в центре мегаполиса»
«Сделала моховой коврик»
«Домочадцы ненадолго уехали, и я решил быстренько обновить прачечную»
Вот что делают чуток свежей краски и копеечные абажуры
«Нет, ну такие лампы над столом — это просто выход на новый уровень жизни»
Плетеная мебель — это здорово
«Повесил в ванную 2 полочки, но такого крутого эффекта не ожидал»
«Так выглядит моя прихожая»
Почему бы не добавить персикового цвета
Наконец-то в комнате появилось это синее кресло
«Добавил в гостиную последний штрих — зеркало»
Просто полка над телевизором. А какой эффект!
Что думаете — оставить желтое кресло или убрать?
«Ушла из токсичных отношений и наконец дала своей женственности раскрыться во всей красе»
«Бывший парень не разрешал поставить розовый диван. А нынешний не только починил этот, найденный на барахолке, но еще и добавил кое-что от себя — полочку сверху повесил»
«Набралась смелости и покрасила наконец лестницу»
«Вроде бы просто комнатное растение добавила, а разница громадная»
С мелким или крупным ремонтом хотя бы раз в жизни сталкивается каждый человек. Это время, когда мы воплощаем свои идеи в жизнь и преображаем наши дома. И несмотря на трудности, которые иногда возникают в процессе, восторг от преображения пространства стоит затраченных усилий.
Фото на превью soycoffeecreamer / Reddit
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