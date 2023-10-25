20 человек захотели чуток поменять интерьер, но такого вау-эффекта не ожидали

В мире дизайна интерьера, как и в искусстве, кроются множество секретов, которые помогают создать гармоничное и уникальное пространство. И порой даже самый незначительный, казалось бы, акцент может сделать комнату в разы уютнее. Яркая подушка, панно на стену, необычная люстра — и комната уже играет новыми красками. А в поисках вдохновения полезно бывает заглянуть на просторы сети и присмотреть пару-тройку вариантов оформления на будущее.

«Удивительно, как простая краска смогла преобразить мою ванную»

«Лампа над столом задает особенную атмосферу»

А вам какой коврик больше нравится?

«Мои собственные джунгли в центре мегаполиса»

«Сделала моховой коврик»

«Домочадцы ненадолго уехали, и я решил быстренько обновить прачечную»

Вот что делают чуток свежей краски и копеечные абажуры

«Нет, ну такие лампы над столом — это просто выход на новый уровень жизни»

Плетеная мебель — это здорово

«Повесил в ванную 2 полочки, но такого крутого эффекта не ожидал»

«Так выглядит моя прихожая»

Почему бы не добавить персикового цвета

Наконец-то в комнате появилось это синее кресло

«Добавил в гостиную последний штрих — зеркало»

Просто полка над телевизором. А какой эффект!

Что думаете — оставить желтое кресло или убрать?

«Ушла из токсичных отношений и наконец дала своей женственности раскрыться во всей красе»

«Бывший парень не разрешал поставить розовый диван. А нынешний не только починил этот, найденный на барахолке, но еще и добавил кое-что от себя — полочку сверху повесил»

«Набралась смелости и покрасила наконец лестницу»

«Вроде бы просто комнатное растение добавила, а разница громадная»