20 человек изменили одну крошечную деталь интерьера. Но результат оказался неожиданным

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Удивительно, какую огромную роль в интерьере квартиры играют акценты. Порой даже одна яркая подушка на диване или коврик у кресла делают комнату уютнее. А когда глаз замыливается или ничего не приходит на ум, бывает полезно заглянуть в интернет. Ведь на просторах сети есть те, кто уже сталкивался с такой ситуацией. Некоторые решения пользователей точно можно взять на заметку.

«Удивительно, как простая краска смогла преобразить мою ванную»

«Лампа над столом задает особенную атмосферу»

А вам какой коврик больше нравится?

«Мне нравится, как моя лампа-гриб добавляет освещения в комнату»

«Мои собственные джунгли в центре мегаполиса»

«Сделала моховой коврик»

Насколько же лучше выглядит все в теплых тонах. Огромная разница

«Домочадцы ненадолго уехали, и я решил быстренько обновить прачечную»

Вот что делают чуток свежей краски и копеечные абажуры

«Нет, ну такие лампы над столом — это просто выход на новый уровень жизни»

Плетеная мебель — это здорово

«Повесил в ванную 2 полочки, но такого крутого эффекта не ожидал»

«Так выглядит моя прихожая»

Почему бы не добавить персикового цвета

Наконец-то в комнате появилось это синее кресло

«Добавил в гостиную последний штрих — зеркало»

Просто полка над телевизором. А какой эффект!

Гостевая спальня обновлена, и затраты на это были самые минимальные

Что думаете — оставить желтое кресло или убрать?