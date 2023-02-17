20 человек изменили одну крошечную деталь интерьера. Но результат оказался неожиданным
Удивительно, какую огромную роль в интерьере квартиры играют акценты. Порой даже одна яркая подушка на диване или коврик у кресла делают комнату уютнее. А когда глаз замыливается или ничего не приходит на ум, бывает полезно заглянуть в интернет. Ведь на просторах сети есть те, кто уже сталкивался с такой ситуацией. Некоторые решения пользователей точно можно взять на заметку.
«Удивительно, как простая краска смогла преобразить мою ванную»
«Лампа над столом задает особенную атмосферу»
А вам какой коврик больше нравится?
«Мне нравится, как моя лампа-гриб добавляет освещения в комнату»
«Мои собственные джунгли в центре мегаполиса»
«Сделала моховой коврик»
Насколько же лучше выглядит все в теплых тонах. Огромная разница
«Домочадцы ненадолго уехали, и я решил быстренько обновить прачечную»
Вот что делают чуток свежей краски и копеечные абажуры
«Нет, ну такие лампы над столом — это просто выход на новый уровень жизни»
Плетеная мебель — это здорово
«Повесил в ванную 2 полочки, но такого крутого эффекта не ожидал»
«Так выглядит моя прихожая»
Почему бы не добавить персикового цвета
Наконец-то в комнате появилось это синее кресло
«Добавил в гостиную последний штрих — зеркало»
Просто полка над телевизором. А какой эффект!
Гостевая спальня обновлена, и затраты на это были самые минимальные
Что думаете — оставить желтое кресло или убрать?
А вот так можно красиво хранить вещи в маленькой квартире
Фото на превью ongnoi / Reddit
AdMe/Фотографы/20 человек изменили одну крошечную деталь интерьера. Но результат оказался неожиданным
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