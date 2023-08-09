20 фото, которые ошарашат не меньше, чем снег в теплый летний день

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Иногда наша повседневная жизнь начинает выходить на бесконечное повторение, как будто все дни сливаются в один. В этом случае стоит ненадолго остановится и внимательно оглядеться по сторонам: возможно вы, как и герои этой подборки, сможете заметить что-то впечатляющее в самых обычных вещах и событиях.

«Я нашел мега-ромашку»

«Решила полакомиться эскимо, купила, а под слоем шоколада было это — просто сплошной кусок льда»

«Коготь моей собаки наполовину черный, наполовину белый»

Перец горошком, выращенный своими руками

«Сегодня проснулся, посмотрел в глаза коту и понял, что за ночь они сильно изменились»

«Котик в порядке. Сделали все необходимые тесты, и врач сказал, что это из-за циклов сна».

«Гляньте: вместо бегунка на молнии моего ланчбокса — крошечная ложка»

«Новый бюстгальтер оказался с неожиданными вставками. Жаль, примерила уже после покупки»

«У меня есть кабель для зарядки телефона длиной 13,5 м»

«Поставил алюминиевую кружку на беспроводную зарядку, и она стала ее заряжать»

Это керамические стаканчики. Выглядят совсем как помятые пластиковые

«В пачке соленой соломки мне попался настоящий соломенный монстр»

Видели когда-нибудь лед в форме бабочек?

«Полезла в морозилку, чтобы достать фруктовое мороженое. А там вдруг такое чудо»

«Моя кошка пошла гулять. А вернувшись домой, принесла на лапе эту штуковину. Оказалось, это клешня рака»

Эти яйца не крашены! Просто их снесли куры разных пород

Ершики бывают и такими

Неожиданно: автомат с накладными ресницами

Видели котика, которого корова лизнула?

«В пакетике чая увидел кусочки сахара в виде крохотных лам»

А вот так выглядит эскалатор без ступеней