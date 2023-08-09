20 фото, которые ошарашат не меньше, чем снег в теплый летний день
Иногда наша повседневная жизнь начинает выходить на бесконечное повторение, как будто все дни сливаются в один. В этом случае стоит ненадолго остановится и внимательно оглядеться по сторонам: возможно вы, как и герои этой подборки, сможете заметить что-то впечатляющее в самых обычных вещах и событиях.
«Я нашел мега-ромашку»
«Решила полакомиться эскимо, купила, а под слоем шоколада было это — просто сплошной кусок льда»
«Коготь моей собаки наполовину черный, наполовину белый»
Перец горошком, выращенный своими руками
«Сегодня проснулся, посмотрел в глаза коту и понял, что за ночь они сильно изменились»
«Котик в порядке. Сделали все необходимые тесты, и врач сказал, что это из-за циклов сна».
«Гляньте: вместо бегунка на молнии моего ланчбокса — крошечная ложка»
«Новый бюстгальтер оказался с неожиданными вставками. Жаль, примерила уже после покупки»
«У меня есть кабель для зарядки телефона длиной 13,5 м»
«Поставил алюминиевую кружку на беспроводную зарядку, и она стала ее заряжать»
Это керамические стаканчики. Выглядят совсем как помятые пластиковые
«В пачке соленой соломки мне попался настоящий соломенный монстр»
Видели когда-нибудь лед в форме бабочек?
«Полезла в морозилку, чтобы достать фруктовое мороженое. А там вдруг такое чудо»
«Моя кошка пошла гулять. А вернувшись домой, принесла на лапе эту штуковину. Оказалось, это клешня рака»
Эти яйца не крашены! Просто их снесли куры разных пород
Ершики бывают и такими
Неожиданно: автомат с накладными ресницами
Видели котика, которого корова лизнула?
«В пакетике чая увидел кусочки сахара в виде крохотных лам»
А вот так выглядит эскалатор без ступеней
Даже предметы из повседневной жизни могут порой удивить. Особенно, если это вещь с изюминкой — такая как в этой фотоподборке.
Фото на превью m4cc663 / Reddit
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