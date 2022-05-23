20 фотографий середины XIX века, которые прозвали «зеркалами с памятью». А все из-за особой технологии

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Дагеротипия стала первым доступным фотографическим процессом, а кадры, которые получались, именовали дагеротипами. Эти несовершенные по качеству снимки также называли «зеркалами с памятью», ведь если в обычном зеркале наше изображение мимолетно, то на дагеротипах остается навсегда. Дагеротипия была популярна в 1840–1850-х годах, пока на смену ей не пришло более современное искусство создания фотографий.

Мы в ADME решили покопаться в архивных снимках, сделанных методом дагеротипии, и поняли, что они отличаются особой магией.

1. Эдгар Аллан По — писатель, чьи произведения наполнены безграничной меланхолией. Кадр сделан в июне 1849 года

2. Великие сказочники братья Вильгельм и Якоб Гримм в 1847 году

3. Эти золотоискатели были запечатлены около 1860 года

4. Влюбленная пара Викторианской эпохи, 1840-е годы

5. Немецкий философ Фридрих Вильгельм Йозеф Шеллинг был снят в 1848 году

6. Дагеротип женщины с кошкой. Это одна из известных ранних фотографий кошки. А сделана она была между 1850 и 1855 годами

7. Это молодой человек с завитыми волосами из 1850-х годов

8. Брадобрея и его клиента запечатлели около 1850 года

9. Портрет дагеротиписта, демонстрирующего снимки, был сделан в 1845 году

10. Мужчину с рабочими инструментами сняли около 1851 года

11. Мужчины за чтением газет прямиком из 1850 года

12. Портрет мужчины середины XIX века

13. Невеста того же времени

14. Неизвестная девочка была запечатлена около 1850 года

15. Портрет мужчины с девочкой, лошадью и собакой сделали около 1845 года

16. Раскрашенный дагеротип принца Альберта изготовили в 1848 году

17. Слепоглухая поэтесса Лора Бриджмен. Снимок сделан около 1855 года

18. Мужчина в непромокаемой фуражке был запечатлен в 1854–1855 годах

19. Кузнец 1859–1860 годов

20. Пожарный образца 1850 года