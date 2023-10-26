20 доказательств того, что самые классные фото получаются только с бухты-барахты

Каждый раз, делая фото на телефон или камеру, мы надеемся на такой снимок, который будет не стыдно вставить в рамку и повесить на стене. Однако зачастую самые прикольные кадры получаются совершенно случайно, и это становится понятно уже во время просмотра отснятого материала.

«Большое спасибо парню, который предложил меня сфоткать, когда началось извержение вулкана»

На этом фото эмоций больше, чем в бразильском сериале. Особенно взгляд рыбы

«Стал свидетелем такой картины в Ватикане»

«У тестя есть фотография кота, спасенного во время пожара»

Он осознал, что вся еда в доме тоже сгорела. © probono105 / Reddit

«На этих выходных я вышла замуж, и мои собаки тоже были на свадьбе»

Именно такого поведения я ожидал от хаски на свадьбе. © BlacktoseIntolerant / Reddit

«Какой-то гоблин подсматривал за мной в самолете»

«В полете жена сказала, что за мной кое-кто наблюдает. Я подумал, что она говорит про ребенка на соседних рядах, но я никого не увидел. И тут она кивнула мне, мол, оглянись назад. Я развернулся и увидел „глаза гоблина“. Меня даже прошибло от страха, потому что он вообще не шевелился. Жена начала смеяться и сказала, что это просто беруши в ухе».

«Очень общительная фауна»

Кстати, посмотрите еще на 20 бесподобных фотографий, сделанных в нужный момент.

«Гусь летел прямо на нашу машину»

«Бабочка на вершине горы»

«Драматическое селфи с птицей»

Отличное фото на память

Выглядит так, будто искусственный интеллект сгенерировал это фото. © yatese / Reddit

Ха-ха! Фотография была сделана 12 лет назад. Не думаю, что искусственный интеллект тогда был настолько хорош. © emty_beach / Reddit

«Пытался сделать селфи с конем»

«Решил показать маленькому мальчику лягушку. На фото тот самый момент, когда лягушка выпрыгнула из моей руки»

«Момент преступления»

«Мама сделала фото как раз в тот момент, когда я нырнула лицом вниз»

«Этой фотографии уже много лет. Девочка просто толкнула меня»

«Мама хотела сфотографироваться с этим хорошим мальчиком, но в последний момент он сделал так»

«Так выглядит попытка нашей семьи сесть друг на друга вчетвером»

«Фотограф на свадьбе поймал момент и причину моего падения»

«Сделал фото сестры в момент, когда она надевает свои очки. Зацените»