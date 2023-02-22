Модель наглядно показала, что на самом деле стоит за идеальными снимками в соцсетях

Просматривая фотографии в соцсетях, мы, как правило, думаем, что многие люди живут просто идеальной жизнью. Но, поверьте, их реальность далека от совершенства и фотографии, на которых они кажутся такими естественными и беззаботными, на самом деле результат серьезной работы: начиная с ракурса съемки и заканчивая владением элементарным фотошопом. Тайская модель Виенна решила раскрыть всему миру глаза на то, как на самом деле создаются идеальные снимки.

1. «Идеальный результат и момент, когда ты пытаешься забраться на круг»

2. «Блогерша, которая проводит Хеллоуин дома в одиночестве»

3. «Идеальное пробуждение и реальность»

4. «Играю в волейбол с тем, кто мне нравится, и с тем, кто мне не нравится»

5. «Фотография в соцсетях и реальность»

6. «Теперь я могу оторваться по полной»

7. «Макияж глаз: как мы видим это в рекламе и реальность»

8. «Идеальный снимок и то, что в действительности происходит за кадром»

9. «Съемки в бассейне не всегда проходят гладко»

10. «Домашние посиделки с подружкой: фото для соцсетей и реальность»

11. «Если у тебя получилась отличная фотография в снегопад рядом с деревом, то ты просто гений»

12. «Мой бойфренд купил мне воду»