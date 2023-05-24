17 наших любимых звезд, которые королевны в свете софитов, а вне работы, словно любимая соседка по даче
Конечно, известные актрисы и певицы запросто могут выглядеть красавицами в свете софитов благодаря профессиональным визажистам и парикмахерам. Но вне объективов камер, дома или на прогулке, большинству из них хочется расслабиться и забыть хотя бы ненадолго об идеальном макияже и уложенных волосах. Мы решили показать разницу между тем, как выглядят знаменитости при всем параде и в моменты их повседневной жизни.
Юлия Пересильд
Светлана Бондарчук
Екатерина Вилкова
Кристина Орбакайте
Алиса Гребенщикова
Валерия Ланская
Ирина Пегова
Екатерина Стриженова
Виктория Толстоганова
Алена Свиридова
Ольга Серябкина
Анна Плетнева
Юлия Меньшова
Екатерина Шпица
Дарья Мороз
Татьяна Терешина
Марина Зудина
Как на работе, так и дома, наши известные женщины выглядят не менее очаровательно, чем их зарубежные сверстницы. Кроме того, красоту невозможно измерить возрастом, ведь, период рассвета у разных людей может наступить, как в 20 лет, так и в 50.
Фото на превью Tarakanov Vadim / East News
AdMe/Фотографы/17 наших любимых звезд, которые королевны в свете софитов, а вне работы, словно любимая соседка по даче
Поделиться этой статьёй