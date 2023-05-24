17 наших любимых звезд, которые королевны в свете софитов, а вне работы, словно любимая соседка по даче

Конечно, известные актрисы и певицы запросто могут выглядеть красавицами в свете софитов благодаря профессиональным визажистам и парикмахерам. Но вне объективов камер, дома или на прогулке, большинству из них хочется расслабиться и забыть хотя бы ненадолго об идеальном макияже и уложенных волосах. Мы решили показать разницу между тем, как выглядят знаменитости при всем параде и в моменты их повседневной жизни.