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17 наших любимых звезд, которые королевны в свете софитов, а вне работы, словно любимая соседка по даче

Фотографы·Музыка·Кино
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Конечно, известные актрисы и певицы запросто могут выглядеть красавицами в свете софитов благодаря профессиональным визажистам и парикмахерам. Но вне объективов камер, дома или на прогулке, большинству из них хочется расслабиться и забыть хотя бы ненадолго об идеальном макияже и уложенных волосах. Мы решили показать разницу между тем, как выглядят знаменитости при всем параде и в моменты их повседневной жизни.

Юлия Пересильд

Tarakanov Vadim / East News

Светлана Бондарчук

Екатерина Вилкова

AA / ABACA / East News

Кристина Орбакайте

Tarakanov Vadim / East News

Алиса Гребенщикова

Ксения Угольникова / East News

Валерия Ланская

Lomohov Anatoly / East News

Ирина Пегова

Ivanov Sergey/East News

Екатерина Стриженова

Lomohov Anatoly / East News

Виктория Толстоганова

Лызлова Екатерина / PhotoXpress / East News

Алена Свиридова

Lomohov Anatoly / East News

Ольга Серябкина

Анна Плетнева

Tarakanov Vadim / East News

Юлия Меньшова

Екатерина Шпица

Ivanov Sergey / East News

Дарья Мороз

Tarakanov Vadim / East News

Татьяна Терешина

Марина Зудина

AP / Associated Press / East News

Как на работе, так и дома, наши известные женщины выглядят не менее очаровательно, чем их зарубежные сверстницы. Кроме того, красоту невозможно измерить возрастом, ведь, период рассвета у разных людей может наступить, как в 20 лет, так и в 50.

Фото на превью Tarakanov Vadim / East News
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AdMe/Фотографы/17 наших любимых звезд, которые королевны в свете софитов, а вне работы, словно любимая соседка по даче
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