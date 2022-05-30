10+ сходств и различий книг о Тане Гроттер и Гарри Поттере, из-за которых так и хочется поспорить, какая версия лучше

Любимая многими серия книг Дж. К. Роулинг о Гарри Поттере является рекордсменом по количеству фанфиков и пародий: их более 900 тыс. Некоторые читатели относят к ним и серию книг Дмитрия Емца о Тане Гроттер. Хотя то, что в первой книге может показаться подражанием миру Гарри Поттера, впоследствии перерастает в целую отдельную вселенную из 14 книг и нескольких спин-оффов, полную волшебства и магических персонажей и существ, хорошо знакомых из нашего народного фольклора.

Мы в ADME попытались провести параллели и найти различия между персонажами этих книжных серий. А в качестве бонуса в конце статьи можно прочитать несколько интересных фактов о вселенной Тани Гроттер.

Гарри Поттер — Таня Гроттер

Главная героиня, Татьяна Гроттер, еще младенцем чудесным образом спасается после нападения на ее семью темной волшебницы Чумы-дель-Торт, от рук которой умерли ее родители. После этого происшествия злая колдунья бесследно исчезает, а у Тани на носу появляется не шрам в виде молнии, а родинка, которая впоследствии окажется магическим артефактом — Талисманом Четырех Стихий. В один миг девочка становится знаменита на весь волшебный мир. Таню подбрасывают в футляре от контрабаса в семью ее дяди и тети — Германа и Нинель Дурневых, у которых есть дочка по имени Пипа. Таня, конечно, не живет в чулане под лестницей, как Поттер, но ее история очень похожа на историю Гарри. Попав в школу волшебства, рыжеволосая бойкая волшебница Таня заводит новых друзей, а еще становится игроком школьной команды по магической игре драконбол.

Гермиона Грейнджер и Рон Уизли — Ванька Валялкин и Баб-Ягун

Во время учебы в Тибидохсе Таня оказывалась в центре множества передряг, из которых чудом спасалась. И рядом с ней всегда были ее «Рон и Гермиона» — Ванька Валялкин и Баб-Ягун. Ванька, в которого она была влюблена, был худеньким голубоглазым пареньком, который всегда носил желтую майку, подаренную отцом. В Тибидохс он попал после случая в супермаркете, когда, проголодавшись, съел абсолютно все продукты и даже дубинки охранников. Он увлекается ветеринарной магией и любит волшебных животных, поэтому всегда ходит в царапинах. А вот Баб-Ягун, который оказался внуком Бабы-яги, школьной медсестры, является полной противоположностью Ваньки: это гиперактивный разговорчивый парень с оттопыренными ушами. Главная его страсть — пылесосы, которые он меняет как носовые платки. Баб-Ягун даже учился на темном отделении, но затем его снова перевели на светлое.

Драко Малфой — Лиза Зализина

Так же как Драко Малфой был вечным соперником Гарри в Хогвартсе, Лиза Зализина недолюбливала Таню. Лиза вечно отпускала в ее сторону ехидные замечания, а однажды даже наложила на Таню сглаз. Ее ненависть росла и из-за того, что сердце Ваньки Валялкина, в которого Зализина тоже была влюблена, принадлежало только Тане. Несмотря на ее отношение к главной героине, Лиза — довольно симпатичная и умная девушка, хотя иногда и любит посплетничать.

Альбус Дамблдор — Сарданапал Черноморов

В отличие от Дамблдора директор волшебной школы Тибидохс Сарданапал Черноморов бессмертен. Это невысокий добренький старичок с длинной белой бородой и разноцветными усами, которые шевелятся и живут своей жизнью. Он же является и главой 33 богатырей — дядькой Черномором. Сарданапал влюблен в преподавателя по нежитеведению Медузию Горгонову.

Минерва Макгонагалл — Медузия Горгонова

Строгая, но справедливая Медузия работает в Тибидохсе доцентом кафедры нежитеведения с тех пор, как директор школы спас ее с греческого острова и всему обучил. Ее медно-рыжие волосы превращаются в змей в те моменты, когда Медузия злится или раздражена.

Хогвартс — Тибидохс

Если сравнивать Хогвартс с Тибидохсом, то они довольно похожи. За исключением того, что школа магии, где учится Таня, окружена рвом с кипящей лавой. Хотя это только в первой книге. В последующих частях вместо лавы вокруг замка расположен ров с водой, где живет водяной.

Волан-де-Морт — Чума-дель-Торт

Чума-дель-Торт, как и Волан-де-Морт, хотела захватить власть над миром и тоже потерпела поражение из-за младенца. В магическом мире Емца ее имя также боятся произносить, называя «Та-Кого-Нет». И если Темный Лорд был человеком, то Чума — это часть древних сил, которые смогли выбраться из Хаоса, живущего по ту сторону Жутких Ворот, что в подземельях Тибидохса. Выглядит колдунья тоже довольно устрашающе: это злая старуха с ужасным лицом. И у нее есть свой питомец наподобие Нагайны у Волан-де-Морта — болотный хмырь Агух.

Северус Снегг — Зигмунд Клопп

Профессора Зигмунда Клоппа часто сравнивают с Северусом Снеггом, потому что он был главой темного отделения Тибидохса и преподавателем практической магии и даже мечтал стать директором школы. «Был», потому что в одной из частей книги он надкусывает молодильное яблоко и становится малышом, которого уже все зовут Клоппиком.

Вернон, Петуния и Дадли Дурсль — Герман, Нинель и Пипа Дурневы

Семья Дурневых, в которой Таня провела детство до поступления в Тибидохс, является полной противоположностью Дурслям из Гарри Поттера. Внешне, конечно же, потому что обращались с главными героями обе семьи ужасно. Дядя Герман был худым светловолосым мужчиной, тетя Нинель — женщиной в теле, и была у них дочка Пенелопа, или Пипа. Кстати, в отличие от Дадли у девочки все же оказались магические способности и впоследствии она также попала в Тибидохс.

Рубеус Хагрид — Тарарах

Прототипом Тарараха в книгах о Тане Гроттер стал Хагрид. В отличие от полувеликана Тарарах — бессмертный питекантроп низкого роста. Но это единственное различие персонажей. Тарарах такой же добродушный и честный, преподает ветеринарную магию и любит магических существ.

Квиддич — драконбол

В магическом мире Тани Гроттер тоже есть игра, которой увлекаются тысячи волшебников, — драконбол. В нее также играют в воздухе, но игроки должны закидывать мячи (их всего 5, и каждый обладает особенными магическими свойствами) не в кольца, а в пасть настоящего дракона. Драконбол кажется более опасным занятием, чем игра в квиддич, потому что нередко игроки сами оказываются проглоченными чудищем. Конечно, дракон потом их выплевывает. Конец игры наступает в 2 случаях: когда все мячи заброшены или когда все игроки проглочены. Таня обожает драконбол и играет за школьную сборную.

Бонус: некоторые факты о мире Тани Гроттер

Вместо палочек используют кольца, которые светятся зеленым или красным в зависимости от того, светлый волшебник его носит или темный. В Тибидохсе есть только 2 отделения: светлое и темное. В книгах появляется персонаж Гурий Пуппер, прототипом которого является Гарри Поттер. Только у Гурия шрам в виде значка копирайта, и этот герой влюбляется в Таню. Большинство волшебников летает на пылесосах. Хотя есть и исключения. Например, Таня летает на контрабасе, а Лиза Зализина — на часах с кукушкой. В волшебном мире в обороте своя валюта, например дырки от бублика, зеленые мозоли и жабьи бородавки.