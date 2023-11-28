10 способов накраситься на корпоратив так, чтобы сиять ярче, чем звезды в небе

Совсем скоро начнется череда праздников и веселых мероприятий. Мы не теряли времени зря и решили узнать самые актуальные тренды в макияже, чтобы наши читательницы были во всеоружии в эту холодную пору. В конце статьи вас ждет бонус, а именно занятная история о том, как яркий макияж перевернул жизнь одной девушки.

Девочка-помидорка

Вдохновением для тренда послужил цвет помидоров. Красно-оранжевый румянец на щечках, который выглядит на коже так, словно вы недавно загорали на солнце или вернулись с люкс-курорта. Он будет идеально смотреться на любой девушке. Для создания теплого образа достаточно воспользоваться кремовым бронзатором, а затем нанести румяна красного оттенка на щеки, виски и нос. «Это вариант макияжа без макияжа, который подчеркивает ваши естественные черты и цвет лица минималистичным образом», — поделилась своими наблюдениями визажист Симона Отис. Образ «девочки-помидорки» сильно полюбился такими звездами, как Хейли Бибер и Никола Пельтц.

Графичные стрелки

Графичная подводка для глаз, пожалуй, стала одной из самых ярких тенденций в этом году. Всему виной оказались популярные молодежные сериалы, которые на примере смелых образов главных героинь показали, что не стоит бояться экспериментов со стрелками. Модели, тиктокеры и знаменитости теперь блещут графичной подводкой на глазах в стиле «кошачьего глаза» или геометрическими линиями вокруг век. Подобные образы выглядят очень дерзко.

Макияж латте с тыквой и пряностями

Теплый макияж в стиле тыквенного латте со специями — последний писк моды в эту холодную пору. Для того чтобы создать подобный образ, эксперты рекомендуют использовать бронзатор в качестве теней для век. А хайлайтер нанести поверх бронзовой текстуры и еще добавить его на щеки. Этот хитрый прием прибавит вашему лицу яркости и сияния. Коричневый карандаш и прозрачный блеск для губ идеально завершат праздничный образ.

Мягкий гранж

Готический гранж-глэм снова стал популярным в 2023 году. Небрежность и темные цвета — два элемента, которые придадут загадочности вашему образу на корпоративе. Визажисты советуют использовать расплывчатую подводку для глаз черных, коричневых и даже темно-зеленых тонов.

Сияющая кожа

Если вам не по душе яркие цвета теней и помады, то этот тренд может стать для вас интересной альтернативой. Многие модели, чтобы выделяться на подиуме, используют прием «сияющей кожи». Чтобы добиться этого роскошного эффекта, нужно позаботиться о ее увлажнении. В этом вам помогут питательные сыворотки для лица, а также жидкий консилер. После процедуры увлажнения следует нанести сверкающий хайлайтер на скулы, переносицу и надбровную дугу.

Щеки, как наливные яблочки

Тренд «наливные яблочки» кажется нам даже лучше, чем эффект «сияющей кожи». Собираясь на вечеринку, не стоит забывать про румяна ярких оттенков. Не бойтесь переборщить с их нанесением. Звезды в этом году обильно нарумянивают свои щеки, создавая тем самым эффект «наливных яблочек». Это может быть красный, розовый или даже оранжевый цвет. Зря мы смеялись над Марфушей, ведь она уже тогда знала о будущих модных тенденциях в макияже.

Яркие губы

Не бойтесь экспериментировать с цветом помады. Яркие губы сейчас в тренде. Красный или любой другой сочный оттенок теперь будет уместен не только на корпоративе, но и в повседневной жизни. Помимо насыщенных красных, коричневых, ягодных и лиловых оттенков помады важно также обратить внимание на карандаш для губ, ведь подводка сейчас тоже на пике популярности. Модные эксперты советуют выбирать карандаш на тон или два темнее цвета вашей помады.

Обесцвеченные брови



Тренд на отбеленные брови начался из-за эффектных появлений моделей на свежих модных показах. Манекенщица Джулия Фокс стала одной из тех, благодаря кому данное веяние полюбилось публике. Смелые эксперименты с бровями сейчас лишь набирают обороты. Модницы не боятся обесцвечивать брови, делать их тонкими или пробовать разные формы.

Искусственные веснушки

Многие из нас скучают по солнечным и теплым денькам, поэтому визажисты придумали, как бороться с хандрой в холодный сезон с помощью макияжа. Сейчас в моде не только легкий красноватый румянец после пляжа, но и милые веснушки на лице. Достаточно нанести легкую тональную основу и поставить несколько точек на щеки и нос с помощью гелевой подводки для глаз коричневого оттенка. Также вы можете использовать карандаш для бровей, главное, чтобы он был водостойким. «Так ваш нос будет выглядеть меньше, а макияж станет более естественным», — обещает один из звездных бьюти-экспертов. Всего пару движений и вы уже примерили образ пай-девочки.

Дофаминовый гламурный макияж

В последние месяцы уходящего года как никогда хочется яркости. Тени экстремальных цветов и подводка для глаз — это именно то, что сейчас рекомендуют звездные визажисты. Не бойтесь экспериментировать с макияжем и выбирать кислотные оттенки так, словно вы вновь оказались в эпоху моды 90-ых. «Люди жаждут цвета», — говорит визажист Бейонсе. Он также рекомендует использовать темно-красную помаду и подводку для глаз джинсового цвета.

Бонус: История о том, как яркий макияж перевернул все вверх тормашками