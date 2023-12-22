12 фраз, которые с головой выдают богачей и тех, кто с трудом дотягивает до зарплаты

Говорят, что уметь правильно распоряжаться деньгами — это особый вид искусства. Иначе сложно объяснить, почему у одних деньги улетучиваются из кошелька через неделю после зарплаты, а другие легко совершают крупные покупки и при этом не переходят на рацион из одной гречки. Мы прочитали много книг о том, как ведут себя богатые люди, и попробовали изложить все, что узнали, в комиксах.

Люди, которые действительно зарабатывают, обычно не дают деньги, просто «потому что неловко не дать»

В обычных семьях стараются лишний раз никого не беспокоить, особенно когда речь идет о здоровье

Человек с мышлением богача ставит свои интересы превыше чужих

Обеспеченный человек не постесняется честно сказать, что цена на вещь неоправданно высока

Миллионеры не так уж часто одалживают деньги

Люди, нажившие состояние, всегда контролируют свои расходы

Деловой человек отстаивает свои интересы даже в мелочах

Кто-то стремится к большему и находит решения, а кто-то просто утешает себя тем, что у других так же

Прирожденные дельцы вкладывают в то, что приносит доход, а обычные люди — в то, что приносит расход

У миллионеров не бывает «лишних» денег

Тот, кто умеет работать и зарабатывать, понимает важность отдыха

Малообеспеченные люди устраивают целый пир в ущерб своему кошельку, тогда как зажиточные просто зовут на чай

Бонус: у многих из нас есть такие знакомые