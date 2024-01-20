14 комиксов о попутчиках, от которых хочется сбежать прямо на середине пути

Автобусы, поезда, самолеты, трамваи — это не только виды общественного транспорта, но и неиссякаемые источники курьезных и конфликтных ситуаций. Склочные пенсионерки, невоспитанные дети или храпящие незнакомцы любого возраста могут свести с ума кого угодно. Мы выделили 14 типов попутчиков, которые способны сделать незабываемым любое путешествие.

Считается, что человек может прожить без пищи до 40 дней. А некоторые пассажиры, кажется, и 40 минут не могут

Люди с длинными волосами. Очень красивыми, но очень длинными. Только нас мучает вопрос: им самим не надоело за все цепляться своей шевелюрой?

Водитель, чем-то похожий на Юлия Цезаря: способен делать несколько вещей одновременно. Но участвовать в этом страшновато



В долгой дороге всегда найдется попутчик, который развлечет вас интересной беседой. Ну, ему интересной

Кажется, некоторые пассажиры уверены, что громко разговаривать в транспорте по телефону вполне нормально. А остальным нечего подслушивать!

Подростки с рюкзаками, которые они принципиально не снимают, нередко мешают пройти внутрь или выйти наружу. А еще у молодежи порой громко играет музыка

Самолет, поезд или обычный городской троллейбус — там всегда будут люди, которые не видят никаких препятствий для того, чтобы поспать. И даже похрапеть

Для любой мамы ее дети навсегда остаются маленькими, даже когда институт уже оканчивают

Это стакан может быть наполовину полон или пуст, а с форточкой или люком такой номер не прокатит

Оказывается, у этого явления есть даже собственное название — менспрединг

Всегда найдется бабушка, которой нужно сесть именно на то место, которое вы себе уже нагрели

Споры за место на полке для ручной клади способны оживить даже самый скучный и долгий перелет

Интересно, как в бизнес-классе справляются с пассажирами, которые любят позлить окружающих?

Порой кажется, что лучшее решение — это сразу брать билет на верхнюю полку. Не очень удобно, зато можно избежать не самых приятных бесед