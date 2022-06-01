14 жизненных комиксов о том, как нелегко приходится тем, кто выбрал работу с людьми

Пока одни сотрудники целыми днями сидят за монитором, другие с утра до вечера общаются с десятками человек. Тут уж не обходится без курьезных происшествий. Например, врачам попадаются трудные пациенты, продавцам — нахальные покупатели, а учителям — не совсем адекватные родители.

Мы в ADME любим рисовать комиксы и в этот раз решили с их помощью рассказать о том, как живется тем, кто работает с людьми.

Иногда пациенты в поликлинике не читают объявления и не смотрят расписание приема врача. Они достают сотрудников регистратуры или вообще отжигают

Некоторые клиенты не хотят слышать правду. Психологи об этом отлично знают, и их работе не позавидуешь

К учителям часто подходят в магазинах и кафе с вопросом: «Ну как там мой?» Родители почему-то думают, что педагог знает их в лицо

Некоторые покупатели будто слух теряют, когда им говорят, что вещи нужного размера или цвета нет в наличии. Бедные продавцы повторяют это снова и снова

Порой важно, чтобы клиент сидел спокойно, иначе работа идет насмарку. Обидно за мастеров маникюра, которым приходится исправлять косяки, в которых они не виноваты

Почему-то окружающие не понимают, что педагогам хочется отдохнуть от детей. Бывает, воспитательница приходит в гости, а ей поручают присматривать за детьми

Некоторые покупатели плевать хотели на элементарные правила гигиены, а вот скандал устроить — это всегда пожалуйста

Наверное, у каждого врача был пациент, который сам лучше знает, как лечить его болезнь. Порой пациенты даже диагнозы себе сами ставят

«Опоздуны» — бич салонов красоты. Порой у мастера очень плотная запись и подвижка на 30 минут может сбить весь график

Иногда клиенты думают, что труд специалиста стоит копейки. Им не приходит в голову, что, например, иностранный язык в институте нужно учить минимум 5 лет

Не все родители понимают, что результат не всегда зависит от репетитора. Если ребенок не заинтересован в предмете, дополнительные занятия не сделают из него отличника

Часто люди забывают представиться собеседнику и вываливают кучу лишней информации. Хотя для начала можно было бы поздороваться и назвать свою фамилию

Ужасно, когда заказчики то и дело меняют свои решения. Особенно от этого страдают дизайнеры, которым приходится бесконечно переделывать макеты

Сложно, когда люди не понимают слова «нет». Когда сказано, что набор в детскую студию закрыт, какая-нибудь мама непременно спросит про «еще одно местечко»