14 знаменитостей прошлого, которых большинство из нас и не узнает по их малоизвестным портретам
Благодаря известным портретам, мы хорошо представляем себе, как выглядели ученые, писатели и композиторы прошлых веков. Однако у большинства художников было собственное видение, поэтому образы знаменитостей могут разниться. В результате на некоторых портретах выдающиеся личности кажутся нам совершенно неузнаваемыми.
Уильям Шекспир
© The Cobbe Portrait of WillIam Shakespeare / anonymous / National Trust / Wikimedia Commons, Mary Evans Picture Library/Mary Evans Picture Library/East News
- На некоторых полотнах художники умудряются спрятать собственные портреты.
Галилео Галилей
Мигель де Сервантес
- На некоторых картинах под верхним слоем краски скрывается совсем другое изображение.
Иоганн Вольфганг фон Гете
Исаак Ньютон
- Часть шедевров осталась незаконченными, что не помешало им стать известными.
Мэри Шелли
Джонатан Свифт
- Иногда лицо известного деятеля на портретах меняется в зависимости от веяний моды.
Михаил Ломоносов
Людвиг ван Бетховен
- За созданием некоторых известных картин кроются увлекательные истории.
Шарлотта Бронте
Фридерик Шопен
Александр Дюма (отец)
Чарлз Дарвин
Михаил Лермонтов
AdMe/Художники/14 знаменитостей прошлого, которых большинство из нас и не узнает по их малоизвестным портретам
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