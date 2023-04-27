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14 знаменитостей прошлого, которых большинство из нас и не узнает по их малоизвестным портретам

Художники·Культура
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Благодаря известным портретам, мы хорошо представляем себе, как выглядели ученые, писатели и композиторы прошлых веков. Однако у большинства художников было собственное видение, поэтому образы знаменитостей могут разниться. В результате на некоторых портретах выдающиеся личности кажутся нам совершенно неузнаваемыми.

Уильям Шекспир

© The Cobbe Portrait of WillIam Shakespeare / anonymous / National Trust / Wikimedia Commons, Mary Evans Picture Library/Mary Evans Picture Library/East News
  • На некоторых полотнах художники умудряются спрятать собственные портреты.

Галилео Галилей

Мигель де Сервантес

  • На некоторых картинах под верхним слоем краски скрывается совсем другое изображение.

Иоганн Вольфганг фон Гете

Исаак Ньютон

  • Часть шедевров осталась незаконченными, что не помешало им стать известными.

Мэри Шелли

Джонатан Свифт

  • Иногда лицо известного деятеля на портретах меняется в зависимости от веяний моды.

Михаил Ломоносов

Людвиг ван Бетховен

East News, Erich Lessing / Album/EAST NEWS
  • За созданием некоторых известных картин кроются увлекательные истории.

Шарлотта Бронте

Фридерик Шопен

Александр Дюма (отец)

Чарлз Дарвин

COLLECTION ABECASIS / Science Photo Library / East News, Mary Evans Picture Library/Mary Evans Picture Library/East News

Михаил Лермонтов

Фото на превью Portrait of Mikhail Lomonosov / Georg Caspar Prenner / Wikimedia Commons, Mikail Vasilievich Lomonosov. Colour process print, 1953, after M. Steiner / Wellcome Collection
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AdMe/Художники/14 знаменитостей прошлого, которых большинство из нас и не узнает по их малоизвестным портретам
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