14 знаменитостей прошлого, которых большинство из нас и не узнает по их малоизвестным портретам

Благодаря известным портретам, мы хорошо представляем себе, как выглядели ученые, писатели и композиторы прошлых веков. Однако у большинства художников было собственное видение, поэтому образы знаменитостей могут разниться. В результате на некоторых портретах выдающиеся личности кажутся нам совершенно неузнаваемыми.