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15 доказательств того, что улыбка преображает любое лицо, даже если речь идет о картинах

Художники
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Многие из нас знают, как выглядит, например, «Мона Лиза» Леонардо да Винчи или «Девушка с жемчужной сережкой» Яна Вермеера. Герои этих картин давно стали привычными для зрителей. Но как же меняется восприятие произведений искусства, если добавить одну маленькую деталь — улыбку на лице изображенного человека.

Неизвестный автор. Карл II, король Испании

Ян Вермеер. Девушка с жемчужной сережкой

Винсент Ван Гог. Автопортрет

Йозеф Карл Штилер. Портрет Бетховена с партитурой «Торжественной мессы»

Кстати, в этой статье вы можете посмотреть, как бы выглядели исторические личности, будь они нашими современниками.

Джон Тейлор. Портрет Уильяма Шекспира

Леонардо да Винчи. Дама с горностаем

Жан Огюст Доминик Энгр. Автопортрет

Грант Вуд. Американская готика

Леонардо да Винчи. Мона Лиза

Илья Репин. Портрет Всеволода Михайловича Гаршина

Гюстав Курбе. Отчаянный человек

Жан-Франсуа Милле. Портрет Луизы-Антуанетты Феарден

Ян ван Эйк. Портрет мужчины в красном тюрбане

Рембрандт. Автопортрет с беретом и поднятым воротником

Рогир Ван дер Вейден. Портрет дамы

К слову, улыбка способна изменить настроение практически любого произведения искусства.

Фото на превью Attributed to a follower of Claudio Coello / Carlos II, King of Spain / Royal Collection / Wikimedia Commons
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AdMe/Художники/15 доказательств того, что улыбка преображает любое лицо, даже если речь идет о картинах
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