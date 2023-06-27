15 доказательств того, что улыбка преображает любое лицо, даже если речь идет о картинах
Многие из нас знают, как выглядит, например, «Мона Лиза» Леонардо да Винчи или «Девушка с жемчужной сережкой» Яна Вермеера. Герои этих картин давно стали привычными для зрителей. Но как же меняется восприятие произведений искусства, если добавить одну маленькую деталь — улыбку на лице изображенного человека.
Неизвестный автор. Карл II, король Испании
Ян Вермеер. Девушка с жемчужной сережкой
Винсент Ван Гог. Автопортрет
Йозеф Карл Штилер. Портрет Бетховена с партитурой «Торжественной мессы»
Кстати, в этой статье вы можете посмотреть, как бы выглядели исторические личности, будь они нашими современниками.
Джон Тейлор. Портрет Уильяма Шекспира
Леонардо да Винчи. Дама с горностаем
Жан Огюст Доминик Энгр. Автопортрет
Грант Вуд. Американская готика
Леонардо да Винчи. Мона Лиза
Илья Репин. Портрет Всеволода Михайловича Гаршина
Гюстав Курбе. Отчаянный человек
Жан-Франсуа Милле. Портрет Луизы-Антуанетты Феарден
Ян ван Эйк. Портрет мужчины в красном тюрбане
Рембрандт. Автопортрет с беретом и поднятым воротником
Рогир Ван дер Вейден. Портрет дамы
К слову, улыбка способна изменить настроение практически любого произведения искусства.
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