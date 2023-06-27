15 доказательств того, что улыбка преображает любое лицо, даже если речь идет о картинах

Многие из нас знают, как выглядит, например, «Мона Лиза» Леонардо да Винчи или «Девушка с жемчужной сережкой» Яна Вермеера. Герои этих картин давно стали привычными для зрителей. Но как же меняется восприятие произведений искусства, если добавить одну маленькую деталь — улыбку на лице изображенного человека.