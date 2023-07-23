15+ картин, которые мы видели миллион раз, а самое любопытное проморгали

Чаще всего мы рассматриваем картины с точки зрения их сюжета. Однако знаменитые полотна могут нести в себе гораздо больше смысла, чем мы привыкли думать. Чтобы убедиться в этом, достаточно просто узнать побольше об истории их создания и покопаться в их специфических особенностях.

Караваджо — «Больной Вакх»

Микеланджело да Караваджо начал писать картину «Больной Вакх» во время тяжелой болезни. Художник свалился с лошади и полгода провел в Риме, залечивая больную ногу и страдая от безденежья. Желтушный Вакх с лихорадочно синими губами — это автопортрет Караваджо. Мастер писал картину, сидя перед зеркалом. Причем травмирована у художника была та самая нога, которую больной Вакх вытянул под столом.

Ян Вермеер — «Девушка с жемчужной сережкой»

Картина была написана художником в XVII веке и носила различные названия, одно из которых — «Портрет в старинном костюме, необычайно художественный». То, под которым мы знаем эту картину сейчас, закрепилось не так давно. На самом деле некоторые исследователи сомневаются, что сережка в ухе девушки и правда сделана из жемчуга, более вероятным является вариант, что это обработанное олово. Более того, не уверены даже в том, что это сережка. Ведь на картине не изобразили швензу, чтобы вставить серьгу в ухо. На этом открытия не закончились. В 2018 году было проведено исследование, в ходе которого обнаружили, что фон картины не всегда был черным. На самом деле рядом с девушкой художник изобразил темно-зеленую занавеску.

Грант Вуд — «Американская готика»

Многие полагают, что на этой картине изображены муж с женой, но на деле это отец и дочь. Для картины позировали врач-дантист и сестра художника. Для правдивости образа Грант Вуд попросил сестру самостоятельно сделать фартук, какой могли бы носить американские девушки в сельской местности штата Айова. Когда готовую картину продемонстрировали на конкурсе в Художественном институте Чикаго, один из судей решил, что перед ним «комическая валентинка», которая не заслуживает внимания. Его с трудом убедили приобрести картину в музейный фонд. А сами жители Айовы были в ярости от полотна, потому что считали, что их изобразили слишком неотесанными и суровыми.

Элизабет Виже-Лебрен: портреты Марии-Антуанетты и автопортреты с дочерью

Элизабет Виже-Лебрен была талантливой французской художницей. Но чтобы оставаться востребованной, ей иногда приходилось перерисовывать картины в угоду царящим в то время нравам. Волна критики обрушилась на художницу из-за портрета Марии-Антуанетты: она имела наглость изобразить королеву в платье из материала, который обычно использовался для нижнего белья. Через несколько дней Виже-Лебрен была вынуждена снять картину с выставки и заменить ее идентичным портретом, но с более традиционным платьем.

А портрет художницы с дочерью впервые запечатлел широкую улыбку. Это шокировало критиков, так как изображение зубов вызывало негативные ассоциации: считалось, что такие люди не контролируют свои эмоции. Спустя некоторое время Элизабет нарисовала еще один автопортрет. Оба полотна, написанные ею в частном порядке, совершенно не соответствовали принятым правилам официального портрета, а нежно переплетенные позы и естественные выражения лиц усиливали изображенные чувства материнской любви и защиты.

Винсент Ван Гог — «Ночная терраса кафе»

В творчестве Винсента Ван Гога часто встречаются мотивы со звездами, но эта картина стала особенной. Несмотря на то что художник не подписал картину, можно не сомневаться в авторстве, ведь он детально описал ее в письмах. И именно это изображение положило начало его картинам со звездным небом. А на самом полотне он настолько детально и достоверно изобразил созвездия, что ученые смогли точно вычислить дату написания картины — в ночь с 16 на 17 сентября 1888 года.

Также написание этого сюжета было непростой задачей и с точки зрения техники. Ведь, несмотря на обилие темных элементов на полотне, художник совсем не использовал черную краску. Таких оттенков он добивался, смешивая синие, фиолетовые и зеленые цвета.

Марсель Дюшан — «Обнаженная, спускающаяся по лестнице»

EAST NEWS

Эта картина Марселя Дюшана считается классикой модернизма, но в свое время она была отвергнута кубистами как слишком футуристическая. А на выставке ее и вовсе высмеяли. Один из посетителей заявил: «Коврик в моей ванной обладает большей культурной ценностью и художественными достоинствами».

Густав Климт — «Портрет Адели Блох-Бауэр I»

Густав Климт нарисовал к портрету Адели Блох-Бауэр более 100 эскизов. Конечно, ему важно было продумать свой замысел в деталях, но столько набросков было сделано еще и потому, что у блистательной Адели был небольшой изъян — слегка деформированный палец. Она пыталась это скрыть, и поэтому ее руки все время занимали несколько неестественное положение. В конце концов живописец нашел именно тот жест, который идеально подходил для его композиции.

Уильям Тернер — «Дождь, пар и скорость»

Картина написана во времена индустриальной революции, когда люди массово переходили к промышленному производству. Однако художники того времени считали, что подобные темы не достойны изображаться на полотнах. То, что Уильям Тернер написал такую картину, доказывает, что он опережал время и изобразил промышленный прогресс как нечто достойное и красивое.

Несмотря на то что почти все на полотне изображено довольно расплывчато, обозначая силу скорости, можно рассмотреть мчащегося зайца, который пытается убежать от поезда. Предполагают, что таким образом художник хотел намекнуть на опасность новых технологий для природы и человека.

Густав Климт — «Поцелуй»

Картина «Поцелуй» была практически последним шансом для художника спасти свою репутацию. До этого он завершил серию росписей в большом зале Венского университета, но общество встретило их с возмущением, посчитав слишком откровенными. Написание новой картины было для него рискованным делом. Но уже на этапе создания «Поцелуя» картина настолько понравилась руководству музея в Вене, что ее купили еще не завершенной. На тот момент это была самая большая сумма, когда-либо уплаченная за картину.

Валентин Серов — «Портрет Генриетты Гиршман»

Несмотря на то что Валентин Серов состоял с Генриэттой в тесной дружбе и писал ее неоднократно, и этот портрет оказался с подтекстом: персонаж будто поправляет рукой меховое боа, однако этот жест лишь способ показать миру роскошные кольца. А это выдает надменность женщины, свойственную всякой представительнице высшего света того времени. Впрочем, помимо обличающих в картине есть детали иного свойства: В зеркале можно рассмотреть отражение самого Серова (увеличенный фрагмент внизу слева). Считается, что этот портрет — единственная работа художника, на которой он решился запечатлеть себя наряду с моделью.

На столе за спиной персонажа лежит стекло — это примета времени. С активным развитием парфюмерии в конце XIX века столешницы стали защищать: даже одна капля пролитых духов могла навредить лакированной поверхности.

Леонардо да Винчи — «Дама с горностаем»

Зрители не всегда были уверены в авторстве картины «Дама с горностаем». Несмотря на то что на самой картине сохранилась надпись «Леонардо да Винчи», исследователи сомневались, ведь эта надпись была сделана гораздо позже, чем сама картина. Уже в наше время было проведено подробное исследование портрета, полотно просвечивали мультиспектральной камерой, чтобы воссоздать его таким, каким оно вышло из мастерской художника. Ученые обнаружили, что картина была сильно изменена в процессе плохих реставрационных работ. Фон не всегда был таким темным — первоначально он был темно-синим. Главное, что обнаружили исследователи, — это подтверждение авторства картины. Потому что на полотне были найдены отпечатки пальцев Леонардо да Винчи.

Картины Фриды Кало

Фрида Кало часто рисовала рядом с собой маленьких обезьянок. И неспроста: художница хотела таким образом подчеркнуть силу и дикую женскую энергетику своей натуры. Дело в том, что в культуре ацтеков обезьяны считались богами плодородия, известными своей дерзостью, раскованностью, а также любовью к танцам и искусству. Фриде Кало такой символизм подходил как нельзя лучше.