15 комиксов о выходках детей, чьим родителям не обойтись без вагона терпения и тележки пофигизма

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Дети — это счастье. Ровно до тех пор, пока вы не окажетесь с ними в общественном месте, будь то музей, уборная, магазин или вокзал. Наши дочки и сыночки могут отчебучить такое, что волосы дыбом встают и начинает нервно дергаться глаз.

AdMe.ru нарисовал комиксы о том, как нелегко приходится родителям с детьми в публичных местах.

Самостоятельность ребенка вроде как поощрять нужно, но иногда еще просто не время

Оформить какие-то документы — это целый квест, когда рядом сидит подрастающий художник, работающий в стиле «каляки-маляки»

Вот так всегда

И так, увы, тоже

Родители — опора для детей. Даже ночью. Особенно ночью в поезде

Когда мама просто хочет расслабиться, но у детей другие планы

Многие родители мечтают о том, чтобы дети спокойно спали в общественном транспорте. И они реально спят, да вот только не в то время

Магазин парфюмерии — место, где каждое движение ребенка заставляет взрослого нервно вздрагивать

Когда мама наконец-то встречается с подругами, появляется идеальная возможность устроить забастовку против дневного сна

Торговый центр, магазин с одеждой — идеальное место для пряток, по версии наших детей

Если вы пошли в кинотеатр с ребенком, придется хитрить, чтобы досмотреть фильм до конца

Зоопарк — еще одно место, где родители часто краснеют

Детская логика — то еще испытание для родителей

Когда ребенок уже подрос, но любовь к тележкам в супермаркетах в нем еще не угасла

Иногда лучше сходить в магазин одному