15 комиксов о выходках детей, чьим родителям не обойтись без вагона терпения и тележки пофигизма
Дети — это счастье. Ровно до тех пор, пока вы не окажетесь с ними в общественном месте, будь то музей, уборная, магазин или вокзал. Наши дочки и сыночки могут отчебучить такое, что волосы дыбом встают и начинает нервно дергаться глаз.
AdMe.ru нарисовал комиксы о том, как нелегко приходится родителям с детьми в публичных местах.
Самостоятельность ребенка вроде как поощрять нужно, но иногда еще просто не время
Оформить какие-то документы — это целый квест, когда рядом сидит подрастающий художник, работающий в стиле «каляки-маляки»
Вот так всегда
И так, увы, тоже
Родители — опора для детей. Даже ночью. Особенно ночью в поезде
Когда мама просто хочет расслабиться, но у детей другие планы
Многие родители мечтают о том, чтобы дети спокойно спали в общественном транспорте. И они реально спят, да вот только не в то время
Магазин парфюмерии — место, где каждое движение ребенка заставляет взрослого нервно вздрагивать
Когда мама наконец-то встречается с подругами, появляется идеальная возможность устроить забастовку против дневного сна
Торговый центр, магазин с одеждой — идеальное место для пряток, по версии наших детей
Если вы пошли в кинотеатр с ребенком, придется хитрить, чтобы досмотреть фильм до конца
Зоопарк — еще одно место, где родители часто краснеют
Детская логика — то еще испытание для родителей
Когда ребенок уже подрос, но любовь к тележкам в супермаркетах в нем еще не угасла
Иногда лучше сходить в магазин одному
В каких ситуациях узнали себя? Как ваш ребенок ведет себя на людях?
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