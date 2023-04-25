15+ комиксов от художника, который едко обличает все то, на что мы обычно закрываем глаза
Для того чтобы посмотреть на привычные всем вещи под другим углом, нужен особый талант. Таким бесценным даром обладает Антон Гудим, который создал серию комиксов «Да, но». Творения этого художника пользуются большой популярностью у многих пользователей интернета.
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Ну а посмотреть на другие комиксы из серии «Да, но» можно в этих статьях:
AdMe/Художники/15+ комиксов от художника, который едко обличает все то, на что мы обычно закрываем глаза
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