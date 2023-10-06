15+ обычных вещей, за которые нам давно пора перестать краснеть и оправдываться

Иногда мы стесняемся, что чего-то не читали или не смотрели. А для наших родителей было верхом неприличия появиться в театре в спортивном костюме. Однако жизнь не стоит на месте, и многие установки на деле не несут ничего, кроме ненужных беспокойств. Ведь способность отстаивать свои границы, выражать свое мнение и любовь к себе не имеют ничего общего с плохим воспитанием.

1. Иногда так называемые правила приличия оказываются всего лишь навязанными и, главное, никому не нужными стандартами

2. Любовь к театральному искусству определяется вовсе не нарядом. Хоть наши мамы и бабушки не всегда готовы это признать

3. Жадность и умение отстаивать свои границы — это две большие разницы. И сейчас все меньше людей их путают

4. Если плохо себя чувствуете, необязательно уступать место в общественном транспорте. Особенно когда этого требуют в агрессивной форме

5. Если хочется надеть какую-то вещь, не стоит руководствоваться условностями

6. Чаевые — не повинность и обязаловка, а благодарность за качественное обслуживание

7. Сообщить о некачественной услуге — это норма. Так любой сервис становится только лучше

8. Конечно, наводить марафет в заведении — не лучшая идея, но вот поправить помаду или тон на людях — совсем не преступление

9. Зачем смотреть на последний кусочек пиццы или другого блюда, когда нет ничего предосудительного в том, чтобы его просто схесть?

10. Установка «что дают, то и ешь» конец-то отправилась в анналы истории. Куда в наше время без возможности выбора?

11. Быть верным себе — круто. Но не менее круто открывать что-то новое и получать свежие впечатления

12. Это абсолютно естественно — не знать чего-то. А вот делая вид, что обо всем осведомлены, мы рискуем попасть в неприятную ситуацию

13. Сегодня 50 — это новые 30, поэтому одеваться в бесформенные балахоны темных цветов с наступлением зрелости точно не стоит

14. Дети — это любимые существа, а не пропуск во все двери. Увы, иногда об этом приходится напоминать

15. Проявлять свои чувства не стыдно, в том числе, в отношении понравившегося кавалера

16. У окна любят сидеть не только дети, так стоит ли отказывать себе в удовольствии?

17. Для наших мам и пап дача была фактически еще одной работой. Ну а мы воспринимаем ее как место, где можно классно отдохнуть