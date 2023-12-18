15 озорных комиксов о декрете, при виде которых любая мама воскликнет: «Это же про меня!»

Марина Быстрова воспитывает двоих сыновей и рисует уморительные комиксы о своих материнских буднях. За сюжетами художнице далеко ходить не надо — ей их постоянно подкидывают ее любимые непоседы, муж и даже прохожие, которые не прочь отпустить «ценное замечание».

«Меня безумно раздражает, когда начинают судить да рядить, а почему так назвали. Ваше ли дело?»

«Ну что, кто кем уже был?»

«Дети приходят в этот мир, чтобы не давать нам, взрослым, покоя. Того самого покоя, из-за которого плесневеет мозг»

«Те, кто ждут от детей осознанности и взрослых реакций, обречены на скорбь»

«Что ни говори, а папы умеют экономить энергию. И это ни в коем случае не лень, это рационализация процессов»

«Мне кажется, как бы я ни впихивала в себя позитивное отношение к жизни, в глубине моей души всегда будет жить маленькая сварливая бабка»

Все познается в сравнении

«Спасибо природе, что у нас есть потребность мыться, потому что это дает гарантированное личное укрытие внутри квартиры»

Признавайтесь, у кого было так же?

«Ох уж эти тупиковые диалоги»

«Меня буквально растаскивают в разные стороны два источника нескончаемых просьб — постарше и помладше»

«Время на себя» с детьми выглядит так

«Теперь шутка про то, что „я в детстве играл игрушками, прибитыми к полу“, не кажется мне такой уж шуткой»

«Благословенное время на себя! Благословенное одиночество! Как я могла не ценить тебя до родов?»

«„Его не подкупить. С ним не договориться. Он не ведает жалости. И он ни за что не остановится“. Мне кажется, это стопроцентное попадание в описание маленького ребенка»