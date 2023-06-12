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15 пар героев из кино, которые внезапно оказались ровесниками. А так и не скажешь

Художники
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Мы редко задумываемся, сколько лет персонажам в фильмах. Удивительно, что многие герои, которые нам нравятся, оказались ровесниками, например, Гермиона из «Гарри Поттера» и Лора Палмер из «Твин Пикс».

Лора Палмер («Твин Пикс») и Гермиона («Гарри Поттер и Принц-полукровка») — 17 лет

Питер Паркер («Человек-паук: Возвращение домой») и Кларк Кент («Тайны Смолвиля», 1-й сезон) — 15 лет

Сьюзен Певенси («Хроники Нарнии») и Одиннадцать («Очень странные дела», 1-й сезон) — 12 лет

Кэролайн («Дневники вампира») и Фрэнсис («Грязные танцы») — 17 лет

Дэнни Зуко («Бриолин») и Ньют («Бегущий в лабиринте») —18 лет

Джинни («Гарри Поттер и Принц-полукровка») и Дейенерис («Игра престолов», 1-й сезон) — 16 лет

Кэтрин Линтон («Грозовой перевал») и Скарлетт («Унесенные ветром») —16 лет

Сэнди Олссон («Бриолин») и Татьяна Ларина («Евгений Онегин») — 17 лет

Дженнифер («Тело Дженнифер») и Рози («С любовью, Рози») — 17 лет

Марти Макфлай («Назад в будущее») и Томас («Бегущий в лабиринте») —17 лет

Седрик Диггори («Гарри Поттер и Кубок огня») и Каз Бреккер («Тень и кость») — 17 лет

Наташа Ростова («Война и мир») и Цирилла («Ведьмак», 1-й сезон) — 13 лет

Джейн («Джейн Эйр») и Тереза («Бегущий в лабиринте») — 19 лет

Беатрис («Дивергент») и Инеж («Тень и кость») — 16 лет

Пит («Голодные игры») и Фрэнк Абигнейл («Поймай меня, если сможешь») — 16 лет

Вообще, актеры часто играют персонажей, которые младше их по возрасту. Так, Одри Хепберн в 32 года сыграла 18-летнюю героиню. Но вышло хорошо.

Фото на превью Twin Peaks / ABC and co-producers, Harry Potter and the Half-Blood Prince / Warner Bros. and co-producers
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AdMe/Художники/15 пар героев из кино, которые внезапно оказались ровесниками. А так и не скажешь
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