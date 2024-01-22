16 человек поделились украшениями, которые они точно ни на что не променяют

Иногда самое незатейливое украшение бывает для человека ценнее, чем что-то реально дорогое и эксклюзивное. А все потому, что за ним может стоять какая-то трогательная история о семье, мечте, детях или еще о чем-то. Сегодняшняя подборка именно о таких вещицах, которые радуют своих владельцев, но вовсе не ценой.

«Получила это украшение в наследство от бабушки и дедушки. И бабушка, и я, а теперь и мои дочери надевали его только по особым случаям и бережно хранили в шкатулке, поэтому оно так хорошо сохранилось»

«Мама подарила мне эти прекрасные украшения, принадлежавшие когда-то ей и моей бабушке. Мне очень нравятся эти кольца»

«Мне подарили потрясающий браслет в виде полумесяца! Он выполнен из серебра с бриллиантовыми глазками. Я просто обожаю работы ювелира, который его сделал»

«Отлучила ребенка от груди, а из грудного молока заказала кольцо. Хотя раньше мне подобное казалось отвратительным»

«Никогда не встречала подобных кулонов, поэтому купила его себе на распродаже в подарок на Рождество. Хоть я и не Лев по гороскопу, все равно буду его носить с удовольствием»

«Несколько лет назад бабушка подарила мне шкатулку с драгоценностями. Среди бижутерии я нашла там это кольцо, которое теперь обожаю. Когда-то моя прабабушка подарила его моей бабушке»

«На Рождество мама подарила мне эти украшения, доставшиеся ей от моей бабушки. Я просто обожала их с самого детства и так рада, что в моей коллекции теперь есть эта винтажная красота»

«Решила поделиться своим кольцом, потому что нигде не встречала ничего похожего. 7 лет назад мой муж купил его с рук, и мы поженились»

«Мое винтажное серебряное колье, которое раньше носила моя бабушка. Оно, конечно, тяжеловато, но смотрится очень эффектно!»

«Я делаю кольца уже 3 года, и это до сих пор мое любимое»

«Обручальное кольцо клиентки, которое она каждый день пересобирает так, как хочет»

«Я сделала это ожерелье для клиентки в память о ее подруге. На оборотной стороне отпечатана дата ее рождения, а камни — ее любимого цвета»

«Про эту брошь бабушка рассказала моему папе, когда он был еще ребенком. Все думали, что украшение потерялось, но мы его нашли. Отец даже задрожал, когда я ему показала ее»

«Нашла это в подвале у своего брата. Этот кулон с фотографией моей бабушки сделал дедушка, он был ювелиром»

«Мне 62, и я выхожу замуж! Мое великолепное кольцо с тремя бриллиантами сделано из 200-летнего кольца, которое я унаследовала от своей любимой мамы»

«В семье моего жениха принято, что будущая свекровь дарит невестке украшения в день свадьбы. На нашу церемонию его мама подарила мне этот комплект, который когда-то ей подарила ее свекровь»