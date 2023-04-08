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16 пар известных киноперсонажей, которые неожиданно оказались ровесниками

Художники
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Обычно мы не задумываемся о том, сколько лет экранным героям. Любопытно, что многие из любимых персонажей оказались одногодками — к примеру, Гермиона и Анжелика.

Гермиона («Гарри Поттер и Принц-полукровка») и Анжелика («Анжелика — маркиза ангелов») — 17 лет

Лора Палмер («Твин Пикс») и Вероника («Вероника Марс») — 17 лет

Питер Паркер («Человек-паук: Возвращение домой») и Кларк Кент («Тайны Смолвиля», 1-й сезон) — 15 лет

Сьюзен Певенси («Хроники Нарнии») и Одиннадцать («Очень странные дела», 1-й сезон) — 12 лет

Кэролайн («Дневники вампира») и Фрэнсис («Грязные танцы») — 17 лет

Дэнни Зуко («Бриолин») и Ньют («Бегущий в лабиринте») —18 лет

Джинни («Гарри Поттер и Принц-полукровка») и Дейенерис («Игра престолов», 1-й сезон) — 16 лет

Кэтрин Линтон («Грозовой перевал») и Скарлетт («Унесенные ветром») —16 лет

Сэнди Олссон («Бриолин») и Татьяна Ларина («Евгений Онегин») — 17 лет

Дженнифер («Тело Дженнифер») и Рози («С любовью, Рози») — 17 лет

Марти Макфлай («Назад в будущее») и Томас («Бегущий в лабиринте») —17 лет

Седрик Диггори («Гарри Поттер и Кубок огня») и Каз Бреккер («Тень и кость») — 17 лет

Наташа Ростова («Война и мир») и Цирилла («Ведьмак», 1-й сезон) — 13 лет

Джейн («Джейн Эйр») и Тереза («Бегущий в лабиринте») — 19 лет

Беатрис («Дивергент») и Инеж («Тень и кость») — 16 лет

Пит («Голодные игры») и Фрэнк Абигнейл («Поймай меня, если сможешь») — 16 лет

Вот что интересного у нас есть еще:

Фото на превью Harry Potter and the Half-Blood Prince / Warner Bros. and co-producers, Angélique, marquise des anges / Fono Roma and co-producers
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AdMe/Художники/16 пар известных киноперсонажей, которые неожиданно оказались ровесниками
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