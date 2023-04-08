16 пар известных киноперсонажей, которые неожиданно оказались ровесниками
Обычно мы не задумываемся о том, сколько лет экранным героям. Любопытно, что многие из любимых персонажей оказались одногодками — к примеру, Гермиона и Анжелика.
Лора Палмер («Твин Пикс») и Вероника («Вероника Марс») — 17 лет
Питер Паркер («Человек-паук: Возвращение домой») и Кларк Кент («Тайны Смолвиля», 1-й сезон) — 15 лет
Сьюзен Певенси («Хроники Нарнии») и Одиннадцать («Очень странные дела», 1-й сезон) — 12 лет
Дэнни Зуко («Бриолин») и Ньют («Бегущий в лабиринте») —18 лет
Кэтрин Линтон («Грозовой перевал») и Скарлетт («Унесенные ветром») —16 лет
Сэнди Олссон («Бриолин») и Татьяна Ларина («Евгений Онегин») — 17 лет
Дженнифер («Тело Дженнифер») и Рози («С любовью, Рози») — 17 лет
Марти Макфлай («Назад в будущее») и Томас («Бегущий в лабиринте») —17 лет
Седрик Диггори («Гарри Поттер и Кубок огня») и Каз Бреккер («Тень и кость») — 17 лет
Наташа Ростова («Война и мир») и Цирилла («Ведьмак», 1-й сезон) — 13 лет
Пит («Голодные игры») и Фрэнк Абигнейл («Поймай меня, если сможешь») — 16 лет
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