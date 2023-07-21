16 знаменитых личностей, чьи изображения доказывают, что фотошоп существовал даже в прошлых столетиях

В течение многих веков художники мастерски создавали портреты знаменитых людей, зачастую приукрашая их облик при этом. Однако с появлением в 19 веке фотографий, выдающиеся личности предстали перед всеми не совсем такими, как на полотнах. А иногда и вовсе будто там другие люди изображены.