16 знаменитых личностей, чьи изображения доказывают, что фотошоп существовал даже в прошлых столетиях
В течение многих веков художники мастерски создавали портреты знаменитых людей, зачастую приукрашая их облик при этом. Однако с появлением в 19 веке фотографий, выдающиеся личности предстали перед всеми не совсем такими, как на полотнах. А иногда и вовсе будто там другие люди изображены.
Пьер Огюст Ренуар
Анна Павлова
Томас Эдисон
Винсент ван Гог
Артур Конан Дойл
Федор Шаляпин
Айседора Дункан
Игорь Стравинский
Редьярд Киплинг
Мэри Шелли
Федор Достоевский
Чарльз Дарвин
Фридерик Шопен
Антон Чехов
Майкл Фарадей
Енни Линд
А еще в мире живописи существует множество картин, в которых художники использовали изображения драгоценностей, чтобы передать скрытые послания и символику.
Фото на превью East News, Photography studio of the Imperial Mariinsky Theatre. St. Petersburg, Russian Empire / Wikimedia Commons
AdMe/Художники/16 знаменитых личностей, чьи изображения доказывают, что фотошоп существовал даже в прошлых столетиях
Поделиться этой статьёй