20 вещиц из Викторианской эпохи — времени, когда бытовую ерунду было не отличить от музейных экспонатов

Дух Викторианской эпохи до сих пор очаровывает и будоражит многих и это не случайно, ведь в тот исторический период сентиментальное и мистическое соседствовало бок о бок с бурно развивающимся научным прогрессом. Безделушки и предметы быта, аксессуары того времени обладают особым романтичным обаянием, устоять перед которым невозможно.

«Альбомчик викторианской эпохи со стихами и записочками от одноклассников, учителей, родителей и сестры»

Девичьи дневники порядком изменились с того времени, но не канули в лету. Пусть мы и не викторианские барышни, но у многих в заветной коробочке хранятся тетрадки с милыми анкетами, наивными записями и романтичными цитатами.

«Нашла в ломбарде фантастические старинные серьги. Пора прокалывать уши»

«Наткнулась на викторианскую золотую брошь с аметистом в коробке со сломанными украшениями»

Ценители барахолок и секонд-хендов знают, что иногда среди кучи бесполезных вещей можно отыскать настоящие сокровища.

Чугунное зеркало в виде веера в викторианском стиле

Несмотря на то, что оно не подошло бы абсолютно ни к чему в моем доме, я бы купила его. И наверное, закончила бы переделкой комнаты, чтобы та стала сочетаться с этим зеркалом. © Props_angel / Reddit

«Нашел в местном ломбарде викторианский письменный прибор»

«Принес его домой, открыл отделение, где хранилась писчая бумага, и обнаружил серебряные ложки и вилочки для лимона».

«Часы-подвеска от Tiffany»

«Мое самое любимое кольцо с сапфиром. Датируется 1880 годом»

«Викторианские ножницы, сделанные в 1892 году, к 200-летию судебного процесса над салемскими ведьмами»

«Я достаю этих малышек раз в год, в октябре».

«Мое помолвочное кольцо украли и это разбило мне сердце. Но на годовщину я получила взамен кое-что невероятное»

«Антикварное викторианское кольцо с бриллиантом огранки „роза“ весом в 1,15 карата».

«Латунный каминный экран, очень тяжелый. Похоже на стимпанк»

«У меня есть похожий, только в центре изображен единорог. Он ведь складывается как веер, да?» © Unknown author / Reddit

«Да, складывается. Однако мне нужно немного погнуть латунь, чтобы он идеально открывался и закрывался». © FraternityMan / Reddit

«Достался в наследство письменный прибор Викторианской эпохи. Судите сами, обшарпанный он или неплохо сохранился для своих 163 лет»

Викторианское помолвочное кольцо — жемчуг и дорожка из бриллиантов

Серебряная шляпная булавка

«Интересную штуку взяла себе из старинного дома моего парня, который недавно купила его семья»

Это для писем, что-то вроде пресс-папье. © refugefirstmate / Reddit

«Для меня большая честь владеть такой красотой»

«Загадочный объект из набора для шитья викторианской эпохи. Но для иголки он слишком большой и тупой»

Это для того, чтобы продевать шнуровку в корсет. © joespinnahardy / Reddit

«Отец оставил мне в наследство викторианские карманные часы. Они до сих пор идут»

«Отремонтировал викторианское кольцо с бриллиантами. Оно попало ко мне разобранным на три части, и все камни вываливались»

«Купила на барахолке за €25, тяжеленький. Для чего он? Зачем дырки?»

Это викторианский кулон, в который прятали пропитанный ароматическим маслом или духами тампон, чтобы от вас приятно пахло. © RebaRocket / Reddit