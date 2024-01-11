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20 вещиц из Викторианской эпохи — времени, когда бытовую ерунду было не отличить от музейных экспонатов

Художники
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Дух Викторианской эпохи до сих пор очаровывает и будоражит многих и это не случайно, ведь в тот исторический период сентиментальное и мистическое соседствовало бок о бок с бурно развивающимся научным прогрессом. Безделушки и предметы быта, аксессуары того времени обладают особым романтичным обаянием, устоять перед которым невозможно.

«Альбомчик викторианской эпохи со стихами и записочками от одноклассников, учителей, родителей и сестры»

Девичьи дневники порядком изменились с того времени, но не канули в лету. Пусть мы и не викторианские барышни, но у многих в заветной коробочке хранятся тетрадки с милыми анкетами, наивными записями и романтичными цитатами.

«Нашла в ломбарде фантастические старинные серьги. Пора прокалывать уши»

«Наткнулась на викторианскую золотую брошь с аметистом в коробке со сломанными украшениями»

Ценители барахолок и секонд-хендов знают, что иногда среди кучи бесполезных вещей можно отыскать настоящие сокровища.

Чугунное зеркало в виде веера в викторианском стиле

  • Несмотря на то, что оно не подошло бы абсолютно ни к чему в моем доме, я бы купила его. И наверное, закончила бы переделкой комнаты, чтобы та стала сочетаться с этим зеркалом. © Props_angel / Reddit

«Нашел в местном ломбарде викторианский письменный прибор»

«Принес его домой, открыл отделение, где хранилась писчая бумага, и обнаружил серебряные ложки и вилочки для лимона».

«Часы-подвеска от Tiffany»

«Мое самое любимое кольцо с сапфиром. Датируется 1880 годом»

«Викторианские ножницы, сделанные в 1892 году, к 200-летию судебного процесса над салемскими ведьмами»

«Я достаю этих малышек раз в год, в октябре».

«Мое помолвочное кольцо украли и это разбило мне сердце. Но на годовщину я получила взамен кое-что невероятное»

«Антикварное викторианское кольцо с бриллиантом огранки „роза“ весом в 1,15 карата».

«Латунный каминный экран, очень тяжелый. Похоже на стимпанк»

  • «У меня есть похожий, только в центре изображен единорог. Он ведь складывается как веер, да?» © Unknown author / Reddit
  • «Да, складывается. Однако мне нужно немного погнуть латунь, чтобы он идеально открывался и закрывался». © FraternityMan / Reddit

«Прекрасный образец викторианского стиля taille d’epargne»

«Достался в наследство письменный прибор Викторианской эпохи. Судите сами, обшарпанный он или неплохо сохранился для своих 163 лет»

Викторианское помолвочное кольцо — жемчуг и дорожка из бриллиантов

Серебряная шляпная булавка

«Интересную штуку взяла себе из старинного дома моего парня, который недавно купила его семья»

«Для меня большая честь владеть такой красотой»

«Загадочный объект из набора для шитья викторианской эпохи. Но для иголки он слишком большой и тупой»

«Отец оставил мне в наследство викторианские карманные часы. Они до сих пор идут»

«Отремонтировал викторианское кольцо с бриллиантами. Оно попало ко мне разобранным на три части, и все камни вываливались»

«Купила на барахолке за €25, тяжеленький. Для чего он? Зачем дырки?»

  • Это викторианский кулон, в который прятали пропитанный ароматическим маслом или духами тампон, чтобы от вас приятно пахло. © RebaRocket / Reddit

Почти у каждого в доме найдется пусть и не викторианская вещица, но какая-то старинная безделушка или даже настоящие антикварные драгоценности. Часто их ценность не измеряется деньгами, а состоит в том, что они достались в наследство от дорогих нам людей.

Фото на превью OstoValley / Reddit
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AdMe/Художники/20 вещиц из Викторианской эпохи — времени, когда бытовую ерунду было не отличить от музейных экспонатов
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