20 вещиц из Викторианской эпохи — времени, когда бытовую ерунду было не отличить от музейных экспонатов
Дух Викторианской эпохи до сих пор очаровывает и будоражит многих и это не случайно, ведь в тот исторический период сентиментальное и мистическое соседствовало бок о бок с бурно развивающимся научным прогрессом. Безделушки и предметы быта, аксессуары того времени обладают особым романтичным обаянием, устоять перед которым невозможно.
«Альбомчик викторианской эпохи со стихами и записочками от одноклассников, учителей, родителей и сестры»
Девичьи дневники порядком изменились с того времени, но не канули в лету. Пусть мы и не викторианские барышни, но у многих в заветной коробочке хранятся тетрадки с милыми анкетами, наивными записями и романтичными цитатами.
«Нашла в ломбарде фантастические старинные серьги. Пора прокалывать уши»
«Наткнулась на викторианскую золотую брошь с аметистом в коробке со сломанными украшениями»
Ценители барахолок и секонд-хендов знают, что иногда среди кучи бесполезных вещей можно отыскать настоящие сокровища.
Чугунное зеркало в виде веера в викторианском стиле
- Несмотря на то, что оно не подошло бы абсолютно ни к чему в моем доме, я бы купила его. И наверное, закончила бы переделкой комнаты, чтобы та стала сочетаться с этим зеркалом. © Props_angel / Reddit
«Нашел в местном ломбарде викторианский письменный прибор»
«Принес его домой, открыл отделение, где хранилась писчая бумага, и обнаружил серебряные ложки и вилочки для лимона».
«Часы-подвеска от Tiffany»
«Мое самое любимое кольцо с сапфиром. Датируется 1880 годом»
«Викторианские ножницы, сделанные в 1892 году, к 200-летию судебного процесса над салемскими ведьмами»
«Я достаю этих малышек раз в год, в октябре».
«Мое помолвочное кольцо украли и это разбило мне сердце. Но на годовщину я получила взамен кое-что невероятное»
«Антикварное викторианское кольцо с бриллиантом огранки „роза“ весом в 1,15 карата».
«Латунный каминный экран, очень тяжелый. Похоже на стимпанк»
- «У меня есть похожий, только в центре изображен единорог. Он ведь складывается как веер, да?» © Unknown author / Reddit
- «Да, складывается. Однако мне нужно немного погнуть латунь, чтобы он идеально открывался и закрывался». © FraternityMan / Reddit
«Прекрасный образец викторианского стиля taille d’epargne»
«Достался в наследство письменный прибор Викторианской эпохи. Судите сами, обшарпанный он или неплохо сохранился для своих 163 лет»
Викторианское помолвочное кольцо — жемчуг и дорожка из бриллиантов
Серебряная шляпная булавка
«Интересную штуку взяла себе из старинного дома моего парня, который недавно купила его семья»
- Это для писем, что-то вроде пресс-папье. © refugefirstmate / Reddit
«Для меня большая честь владеть такой красотой»
«Загадочный объект из набора для шитья викторианской эпохи. Но для иголки он слишком большой и тупой»
- Это для того, чтобы продевать шнуровку в корсет. © joespinnahardy / Reddit
«Отец оставил мне в наследство викторианские карманные часы. Они до сих пор идут»
«Отремонтировал викторианское кольцо с бриллиантами. Оно попало ко мне разобранным на три части, и все камни вываливались»
«Купила на барахолке за €25, тяжеленький. Для чего он? Зачем дырки?»
- Это викторианский кулон, в который прятали пропитанный ароматическим маслом или духами тампон, чтобы от вас приятно пахло. © RebaRocket / Reddit
Почти у каждого в доме найдется пусть и не викторианская вещица, но какая-то старинная безделушка или даже настоящие антикварные драгоценности. Часто их ценность не измеряется деньгами, а состоит в том, что они достались в наследство от дорогих нам людей.