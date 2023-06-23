8 великих картин, на которых все видят любовь и страсть, но там есть кое-что еще

Когда известные на весь мир художники рисовали свои шедевры, они практически всегда вкладывали в них глубокий смысл. Но считать его бывает очень непросто. Может оказаться так, что мы, к примеру, видим на картине двух счастливых влюбленных, а на самом деле героев связывает очень грустная история. Или наоборот.

Густав Климт — «Поцелуй»

Одну из самых известных картин Климт написал в кризисный момент своей жизни. Любители живописи до сих пор точно не знают, кого изобразил художник. По одной из версий, это автопортрет Густава, а женщина рядом с ним — это Эмилия Флёге, его муза. Поза мужчины сперва кажется слишком напористой, да и женщина стоит перед ним на коленях. Но нужно обратить внимание на его руки: они нежно и аккуратно касаются лица девушки, создавая ощущение нежности и тепла. Этот эффект усиливается за счет того, что девушка обвивает руками шею партнера, ее лицо спокойно, а глаза закрыты. Мужчина расписан геометрическим черно-белым узором, символизирующим его силу и мужественность. А женщина — цветами и кругами, отражающими женственность и материнское начало. Влюбленные «сплетены» в одно целое и буквально стоят на краю пропасти, укрывшись золотым плащом, который их защищает.

Франческо Айец — «Поцелуй»

Целующаяся пара представляет собой намек на Ромео и Джульетту Шекспира, а также на Ренцо и Лючию из романа Мандзони «Обрученные». Помимо этого, в персонажах картины Айец стремился показать зарождающуюся итальянскую нацию. Он объединил в одном сюжете любовь личную с любовью к родине. Одежда на картине выполнена в цветах флагов Италии и Франции, между которыми во времена Айеца были непростые отношения. Если хорошенько присмотреться, в нижней левой части полотна виден чей-то нечеткий силуэт, который создают ощущение невидимой опасности.

Марк Шагал — «День рождения»

Это одно из самых значимых полотен в творчестве Шагала, написанное им на пике творчества. Художник изобразил себя со своей возлюбленной Беллой. На картине запечатлен день рождения Марка, который пара отмечает вместе. Кстати, через несколько недель после создания этого полотна пара поженилась. Главного героя композиции настолько переполняют чувства, что, кажется, он вот-вот улетит за край полотна. Кроме того, его тело неестественно изогнулось для того, чтобы дотянуться до губ любимой. Картина передает мощное чувство эйфории, которое переполняют двух влюбленных людей. Даже сила притяжения невластна над ними.

Питер Пауль Рубенс — «Автопортрет с Изабеллой Брант»

Рубенс написал не просто себя и жену, а «портрет» настоящего брака. Влюбленный мужчина сидит в расслабленной позе и склоняется к даме. Но если присмотреться, то можно увидеть, что его левая рука лежит на рукояти меча — в любой момент он готов защищать свою любовь. Не просто так выбран и фон. Жимолость — один из символов любви и щедрости.

Фрида Кало -«Автопортрет в образе Техуаны»

Фрида начала рисовать свой портрет с изображением мужа Диего Риверы на лбу уже после развода. Выведенная на лбу «татуировка» становится метафорой того, что бывший супруг не уходит из ее головы, памяти, мыслей. На самой женщине — традиционная мексиканская одежда, которую, как говорят, любил ее бывший муж. А по всей картине словно растянута паутина, которая намекает на то, что героиня попала в ловушку одержимости. Кстати, спустя время Фрида и Диего снова поженились.

Эдвард Мунк — «Поцелуй»

Помимо немного пугающего «Крика», Мунк писал и романтичные картины. Взять хотя бы «Поцелуй». Художник показал лица влюбленных, ставших единым целым. Произведение написано темными цветами и представляет собой меланхоличное отражение отношений между мужчиной и женщиной, которые, слившись друг с другом, теряют свою индивидуальность.

Жан-Оноре Фрагонар — «Задвижка»

Жан-Оноре Фрагонар жил в XVIII веке и отразил в этой картине дух эпохи гедонизма и всевозможных вольностей. Полотно словно «окатывает» зрителя любовным настроением, которое художник передал с помощью красного цвета и мимики пары.

Рой Лихтенштейн — «Мы поднимались медленно»

«Мы медленно поднимались, как будто больше не принадлежали окружающему миру. Как пловцы в призрачном сне, которым не нужно дышать»

Художник изначально хотел, чтобы эта картина была похожа на рекламу. С помощью этого приема он решил показать иллюзию совершенной любви, которой нас пичкают повсюду. Лихтенштейн изобразил нарочито идеальную пару — стреотипного красавца и идеальную блондинку. И высмеял легкомыслие, с которым многие люди относятся к чувствам.