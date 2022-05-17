9 мелких, но важных деталей на картинах, заметив которые вы посмотрите на эти шедевры другими глазами

В школе многие из нас думали, что искусствоведение — это такая скука, что аж зевать хочется. Но оказывается, за картиной может стоять целая история. Иногда это детектив, а иногда настоящая мелодрама. Здесь и вызов устоям общества, и признание в душевной привязанности.

Мы в ADME убедились в том, что за случайными, на первый взгляд, деталями скрывается огромный смысл.

Рулон ткани как вызов мужчинам

Перед нами «Автопортрет с двумя ученицами». Эту историю нужно начать с Марии-Антуанетты. Дело в том, что у французской королевы была любимая придворная художница Элизабет Виже-Лебрен, которую правительница велела принять в Королевскую академию живописи и скульптуры. Мужчинам-академикам это очень не понравилось, и они решили насолить королеве. Считалось, что главной соперницей фаворитки Марии-Антуанетты была другая художница — Аделаида Лабиль-Гиар. Ее и Элизабет в один день приняли в Академию, но при этом ввели гендерную квоту: 4 ученицы, не больше. Вместе с новенькими девушками ровно столько дам и было в учреждении. По сути, академики дали понять, что больше женщин в свои ряды не примут. И тогда Аделаида пишет «Автопортрет с двумя ученицами». Не надо быть искусствоведом, чтобы понять, что это и дерзкий вызов, и послание: смотрите все, во Франции есть еще 2 молодые художницы. Также на картине изображен отложенный в сторону рулон ткани, а шитье в ту пору считалось исключительно женским занятием. Как пишет Бриджит Куинн в своей книге «Невероятные женщины, которые изменили искусство и историю», это тоже намек: женщина может быть и художником, это занятие ей вполне по плечу.

Пара в окне как символ выбора между замужеством и творчеством

«Портрет Шарлотты дю Валь д’Онь» сначала приписывали художнику-мужчине. Один писатель назвал работу «идеальной» и «незабываемой», да и в целом отзывы были положительные. Но как только выяснилось, что картину написала женщина (это была Мари-Дениз Вильер), критики сразу стали воротить нос, пишет Бриджит Куинн в «Невероятных женщинах, которые изменили искусство и историю». Здесь при помощи одного приема художница показала, как нелегко жилось женщинам в XIX веке. Изображенная на картине девушка по имени Шарлотта была художницей. Сама Шарлотта одета в белое платье, женская фигура в окне одета в похожий наряд. Что все это значит? На картине показано 2 мира: мастерская, где сидит Шарлотта, — это мир художников, а все, что за окном, — обычная жизнь, где парочки ходят на свидания. В те времена общество не одобряло замужних женщин, которые занимались живописью. Таким образом, зритель видит выбор, который стоял перед каждой женщиной-художницей: семья или творчество.

Отсутствие кляпа как послание о свободе

Итальянская художница Артемизия Джентилески написала «Автопортрет в образе аллегории Живописи». Артемизия была девушкой с непростой судьбой. Травма, пережитая в юности, повлияла на ее творчество и привнесла в него тему женской силы. Девушка вышла замуж по расчету, чтобы сбежать во Флоренцию, заслужила своим талантом покровительство Медичи и стала первой женщиной, которую приняли в Академию рисунка. А еще она дружила с Галилео Галилеем. Чем интересен этот автопортрет? На каноническом изображении Живописи представлена женская фигура с кляпом во рту, поскольку живопись нема. Однако на автопортрете Артемизии кляпа нет. Искусствовед Бриджит Куинн считает, что это было важным посланием художницы.

«400 лет спустя Артемизия все еще говорит с нами, призывая: осмельтесь быть великими». Искусствовед Бриджит Куинн

Устаревший фасон платья как знак скромности

Лаура Баттиферри была признанной поэтессой эпохи Возрождения. На портрете кисти Аньоло Бронзино она одета солидно и с достоинством. Но при помощи одной детали художник показал, что эта дама равнодушна к моде. По тем временам украшений на Лауре немного, и все они скромные. Покрывало на груди закреплено золотой булавкой, а глубокое декольте скрыто сорочкой с воротником-стойкой. А теперь посмотрим, как одевались современницы поэтессы. Перед нами портрет, предположительно, Марии Медичи.

Мария и Лаура — современницы, портреты написаны примерно в одно и то же время, но у одежды Марии совсем другие рукава, другой воротник, а весь ее наряд буквально усыпан украшениями. Однако Лаура была поэтессой, и, вероятно, моде она придавала не так уж много значения.

Деревья, которые сочли выдумкой

Ли Краснер с юных лет мечтала стать художницей. Но из-за болезни ее старшей сестры 2 маленькие племянницы Ли остались сиротами. По традиции семьи Ли должна была выйти замуж за своего зятя и воспитывать малышек, только она отказалась это делать. Вместо этого Краснер поступила в Национальную академию дизайна в Манхэттене. Для оценки своего мастерства она принесла автопортрет, который мы видим выше. Девушку взяли на курс рисования с натуры, но преподаватели сделали замечание: «Когда вы пишите картину в помещении, не стоит придумывать, что она написана на природе». Они решили, что Ли зачем-то пририсовала деревья на заднем плане. Но картина и правда была создана на природе. Художница прибила зеркало к дереву и нарисовала себя.

Цвет платья как отражение характера

Все видели картину Карла Брюллова «Всадница», но немногие заметили, что одежда героинь раскрывает характер и душевное состояние каждой из них. Старшая сестра изображена в наряде холодных оттенков, и это символизирует ее сдержанность, благовоспитанность, светскость. Младшая — в розовом, который еще сильнее подчеркивает ее юность и естественность.

Бык как покровитель художников

Перед нами необычный портрет Розы Бонёр, которая опирается на быка. Сама художница прославилась полотнами, на которых были изображены животные и моменты из сельской жизни. Когда коллега Розы Луи-Эдуар Дюбюф писал ее портрет, женщина внесла в картину кое-какие изменения. Изначально Роза опиралась на стол, но это показалось ей скучным. Тогда она сама пририсовала быка. Кстати, телец считается символом святого Луки, который является покровителем художников.

Изображение богини Афины в знак уважения

Мари Виктуар Лемуан была ученицей знаменитой французской художницы Элизабет Виже-Лебрен. Есть версия, что картина «Интерьер ателье художницы» — это дань уважения учительнице, которая здесь представлена в белом платье. Ну а девушка, которая рисует, — это сама Мари Виктуар. На холсте изображена Афина. Как известно, у греков Афина, помимо прочего, считалась богиней знаний и ремесел.

Скрипач, нарисованный поверх женского лица

В 1893 году в Лувре приключился конфуз. Выяснилось, что недавно приобретенное музеем полотно великого голландца Франса Халса было работой другого мастера. Реставраторы обнаружили монограмму в виде буквы J. Автором оказалась ранее никому не известная женщина Юдит Лейстер. Кто ее учитель живописи, неизвестно, но уже в 20 лет девушка написала автопортрет. При этом исследования показали, что скрипач нарисован поверх лица молодой женщины. То есть изначально это был автопортрет внутри автопортрета. Скрыв свое лицо за скрипачом, Юдит словно предсказала то, что ее работу припишут мужчине.