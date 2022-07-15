Художник рисует комиксы, в которых с сарказмом обличает обратную сторону нашей жизни
Немногие из нас способны взглянуть на уже давно привычные всем вещи под другим углом. Но это успешно удается художнику Антону Гудиму, который превратил свои наблюдения в серию комиксов «Да, но...».
Мы в ADME не упускаем возможности снова насладиться творчеством Антона, а потому публикуем новую порцию его комиксов.
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Кстати, поняли ли вы, какой смысл заложил Антон в иллюстрацию под номером 8?
Фото на превью Gudim. / VK
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