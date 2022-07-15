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Художник рисует комиксы, в которых с сарказмом обличает обратную сторону нашей жизни

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Немногие из нас способны взглянуть на уже давно привычные всем вещи под другим углом. Но это успешно удается художнику Антону Гудиму, который превратил свои наблюдения в серию комиксов «Да, но...».

Мы в ADME не упускаем возможности снова насладиться творчеством Антона, а потому публикуем новую порцию его комиксов.

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Кстати, поняли ли вы, какой смысл заложил Антон в иллюстрацию под номером 8?

Фото на превью Gudim. / VK
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AdMe/Художники/Художник рисует комиксы, в которых с сарказмом обличает обратную сторону нашей жизни
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