Краткий гид по 9 знаковым художникам XIX–XX веков, который прокачает уровень художественной грамотности

Художник на протяжении своего творческого пути непременно находится в поиске себя, поэтому его работы хоть и имеют свойственный только ему почерк, все же отличаются друг от друга. Оттого однозначно сказать, чья картина перед вами, может только профессиональный искусствовед. Однако когда мастер находит собственный стиль, его работы приобретают характерные черты, которые может распознать и любитель. Мы, конечно, не претендуем на роль экспертов, но все же постарались выделить наиболее узнаваемые черты известных произведений искусства, которые помогут вам распознавать кисть того или иного гения живописи XIX–XX веков.

Камиль Писсарро (1830–1903)

Самые знаменитые произведения, изображающие городские пейзажи, Камиль Писсарро написал уже в поздние годы. Отличить его картины от других можно по несколько непривычному ракурсу — кажется, будто их создал кто-то смотрящий на мир из окна квартиры на не очень высоком этаже. Дело в том, что на закате жизни из-за глазной инфекции художник не мог работать на открытом воздухе и писал улицы городов, глядя из окон гостиницы. Подсказка: Если перед вами написанный довольно крупными мазками городской пейзаж, при виде которого создается ощущение, будто вы возвышаетесь над мостовой, знайте: это работа Писсарро.

Эдуард Мане (1832–1883)

Эдуард Мане — художник, которого сами импрессионисты считали одним из зачинателей художественного стиля импрессионизм, его предтечей. Однако на самом деле Мане — своеобразный мостик, соединивший реализм и, пожалуй, самое известное направление живописи XIX века — импрессионизм. Художник был дружен со многими представителями этого жанра, включая того же Клода Моне. Кстати, умение отличать Мане от последнего в современном мире стало неким культурным маркером. И хотя называть самого Эдуарда Мане чистым импрессионистом нельзя, его работы легко отличить по сочетанию реализма и вышеуказанного жанра. Подсказка: Если вы видите портреты людей в одежде второй половины позапрошлого века, которые будто не позируют художнику, а застигнуты в какой-то момент объективом фотоаппарата, перед вами один из шедевров Мане.

Клод Моне (1840–1926)

Клод Моне, пожалуй, один из самых известных импрессионистов. Более того, именно его считают знаковой фигурой всего направления: именно его картина «Впечатление. Восход солнца» и подарила жанру свое имя. Кстати, как ни странно, но термин «импрессионизм» придумали не художники, а, сам того не желая, критик Луи Леруа, который в пух и прах разнес и эту, и другие картины Моне, представленные на выставке 1874 года. Свою разгромную статью «Выставка импрессионистов» он представил в виде диалога между двумя критически настроенными посетителями, один из которых заявлял, что предварительный набросок рисунка обоев выглядит более законченным, чем «Впечатление». Большую часть своей долгой творческой жизни Моне писал серии пейзажей. Самая известная из них — это приблизительно 250 картин, созданных в последние 3 десятилетия его жизни, на которых изображены пруд с лилиями в принадлежащем ему поместье Живерни. Интересно, что из-за катаракты цветовосприятие мастера изменилось и белые цветы виделись ему в розово-фиолетовых оттенках. Подсказка: Лилии и мостик на картине практически со стопроцентной точностью скажут вам, что перед вашим взором предстала работа Клода Моне, фактического родоначальника импрессионизма. А чтобы отличить Мане от Моне, можно запомнить простую формулу: «Мане — люди, Моне — пятна».

Эдгар Дега (1834–1917)

Несмотря на то что сам Эдгар Дега отвергал импрессионизм как таковой и, в отличие от «впечатленцев» не любил работать на пленэре, предпочитая закрытые пространства, его все же принято считать одним из представителей этого влиятельного течения. В творчестве Дега можно выделить два ключевых, если можно так сказать, момента: кафешантаны и танцовщицы. Будучи еще и скульптором, мастер нередко обращался к искусству ваяния, причем объектом его творчества были все те же танцовщицы и, как ни странно, лошади. Известен Дега и как рисовальщик, который и тут не изменял своей увлеченности танцами: на большей части его рисунков изображены все те же служительницы Терпсихоры. Подсказка: Если перед вами изображение одной балерины или группы танцовщиц, написанное маслом или нарисованное пастелью, можно предположить, что вы смотрите на работу Дега. Кстати, самая, наверное, знаменитая картина Дега, «Голубые танцовщицы», выполнена именно пастелью. Подытожим: говорим «танцовщицы» — подразумеваем «Дега», и наоборот.

Сальвадор Дали (1904–1989)

Album / Joseph Martin/EAST NEWS

Album / Joseph Martin/EAST NEWS

Автобиография Сальвадора Дали, которой, учитывая его любовь к эпатажу и приукрашиванию, вряд ли стоит так уж доверять, называется «Дневник одного гения». И это неспроста. Сам Дали искренне считал себя исключительным человеком: «Просыпаясь по утрам, я испытываю изысканное удовольствие — удовольствие быть Сальвадором Дали, и в экстазе спрашиваю себя: „Какие еще восхитительные вещи сотворит сегодня этот Сальвадор Дали?“». Впрочем, справедливости ради нужно отметить, что говорил он так небезосновательно, ведь если попросить даже далекого от искусства человека назвать художника-сюрреалиста, он наверняка вспомнит имя этого великого (и в своей имитации безумия тоже) каталонца. Кстати, Дали был не только художником и писателем, но и скульптором, дизайнером, автором либретто двух балетов и соавтором нескольких фильмов. Подсказка: Если вы смотрите на полотно и категорически не понимаете, что на них происходит, — перед вами картина самого, пожалуй, известного художника ХХ века. А чтобы наверняка отличить картину Дали от работ подражателей и последователей, поищите на изображении костыль или рогатку.

Пабло Пикассо (1881–1973)

Album / Oronoz/EAST NEWS

Album / Oronoz/EAST NEWS

Album / sfgp/EAST NEWS

В 2015 году картина Пикассо «Алжирские женщины (Версия О)» была продана на аукционе за $ 179,4 млн, став на тот момент самой дорогой когда-либо проданной художественной работой в мире. Вообще художник был весьма плодовитым творцом: самый полный, но далеко не исчерпывающий каталог созданных им рисунков и картин включает в себя около 16 тыс. наименований. Творчество Пикассо принято делить на периоды, и, наверное, самыми известными из них считаются «голубой» и «розовый». Последний, кстати, принято считать важнейшим для художника: именно тогда была написана одна из самых знаменитых его работ «Девочка на шаре». Впрочем, наиболее узнаваемые черты картины Пикассо начали приобретать, когда художник обратился к кубизму, символом «рождения» которого стала картина «Авиньонские девицы». Подсказка: Вам кажется, будто на картине изображен человек, но различить отдельные части тела невозможно? Можете быть уверены на 100 %, что перед вами работа Пикассо.

Огюст Ренуар (1841–1919)

Пьер Огюст Ренуар — еще один из самых заметных представителей импрессионизма. В числе прочих его работы были показаны на знаковой выставке 1874 года, после которой и появился сам термин, обозначивший новорожденное художественное направление. Как мы помним, выставка была принята, мягко говоря, прохладно, однако к картинам Ренуара критика была более благосклонной, чем к большинству работ его «одновыставочников». Более всего Ренуар известен своими портретами, преимущественно женскими и детскими. Большую часть его творчества занимает и изображение обнаженной натуры. Всего за свою довольно долгую жизнь он создал несколько тысяч картин. Даже в поздние годы, несмотря на пораженные артритом руки, художник продолжал писать, а последнюю картину, «Вальдшнепы», завершил буквально за несколько часов до кончины. Подсказка: Если перед вами портрет женщины, ребенка или женщины с ребенком (особенно если у них голубые глаза), знайте: вы практически наверняка видите перед собой творение Ренуара.

Поль Сезанн (1839–1906)

Несмотря на то что Поля Сезанна называют одним из крупнейших представителей постимпрессионизма, именно он был тем художником, который впервые начал разбивать объекты на геометрические фигуры, став предтечей появившегося уже после его жизни кубизма. Свои картины художник писал очень медленно, стремясь достичь совершенства в каждом мазке: так, позировавший ему галерист Амбруаз Воллар, высидел 115 сеансов, прежде чем мастера удовлетворила работа. По рассказам того же Воллара, творец очень любил писать яблоки, но они сгнивали раньше, чем натюрморт был завершен. То же самое происходило и с цветами: Сезанн пытался заменить их на искусственные, но они выцветали еще до того, как мастер делал последний мазок. Подсказка: Если вы видите пейзаж, кажущийся немного размытым, на заднем фоне которого изображение горы, знайте: гора называется Сент-Виктуар, а написал ее Сезанн.

Жоан Миро (1893–1983)

Album / Oronoz/EAST NEWS

Album / Oronoz/EAST NEWS

Album / Joseph Martin/EAST NEWS

Жоан Миро — каталонский художник, чей стиль письма сложно отнести к какому-то определенному направлению живописи. В его работах есть немалая доля сюрреализма — одним из его основоположников, кстати, считают самого Миро, — но с некими чертами фовизма и экспрессионизма. Кроме того, часть заслуги в создании автоматического рисунка, который во многом и есть основа сюрреализма, тоже принадлежит этому барселонцу. Творческий путь Миро — это постепенный переход от определенных форм, например портретов, к формам неопределенным, будто бы нарисованным на салфетке во время телефонного разговора. Со временем художник и вовсе пришел, кажется, к тому, с чего должен был начинать: его поздние работы больше всего похожи на детские рисунки. Подсказка: Если в картинной галерее вы видите полотно, больше всего похожее на то, что рисуют дети, и вы точно уверены, что не находитесь на выставке школьных работ, будьте уверены: перед вами картина Жоана Миро.

Есть ли среди этих художников ваши любимые? Или у вас свой фаворит, не попавший в наш список?