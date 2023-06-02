Мы представили, как бы сегодня выглядели любимые мультяшные герои, если бы их нарисовал искусственный интеллект
Иногда так приятно заново окунуться в мир мультфильмов, которые сопровождали нас в детстве. А что, если представить, как выглядели бы эти герои, если бы их на новый лад перерисовал искусственный интеллект?
Почтальон Печкин — «Каникулы в Простоквашино»
Двое из ларца — «Вовка в Тридевятом царстве»
Принцесса — «Бременские музыканты»
Алиса — «Тайна третьей планеты»
Фрекен Бок — «Малыш и Карлсон»
Царевна Забава — «Летучий корабль»
Сэр Саймон Кентервиль — «Кентервильское привидение»
Снежная королева — «Снежная королева»
Василиса Премудрая — «Вовка в Тридевятом царстве»
Бабка-ежка — «Летучий корабль»
Нильс — «Заколдованный мальчик»
Царевна Лебедь — «Сказка о царе Салтане»
Маленькая колдунья — «Маленькая колдунья»
Капитан Зеленый — «Тайна третьей планеты»
Настенька — «Аленький цветочек»
Мама — «Каникулы в Простоквашино»
Атаманша — «Бременские музыканты»
Да, искусственный интеллект дает большой простор для воображения. Так, с помощью него мы недавно фантазировали на тему того, как бы выглядели наши любимые литературные герои, если бы они были реальными людьми.
Фото на превью Вовка в Тридевятом царстве / Союзмультфильм and co-producers
AdMe/Художники/Мы представили, как бы сегодня выглядели любимые мультяшные герои, если бы их нарисовал искусственный интеллект
Поделиться этой статьёй