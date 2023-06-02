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Мы представили, как бы сегодня выглядели любимые мультяшные герои, если бы их нарисовал искусственный интеллект

Художники
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Иногда так приятно заново окунуться в мир мультфильмов, которые сопровождали нас в детстве. А что, если представить, как выглядели бы эти герои, если бы их на новый лад перерисовал искусственный интеллект?

Почтальон Печкин — «Каникулы в Простоквашино»

Двое из ларца — «Вовка в Тридевятом царстве»

Принцесса — «Бременские музыканты»

Алиса — «Тайна третьей планеты»

Фрекен Бок — «Малыш и Карлсон»

Царевна Забава — «Летучий корабль»

Сэр Саймон Кентервиль — «Кентервильское привидение»

Снежная королева — «Снежная королева»

Василиса Премудрая — «Вовка в Тридевятом царстве»

Бабка-ежка — «Летучий корабль»

Нильс — «Заколдованный мальчик»

Царевна Лебедь — «Сказка о царе Салтане»

Маленькая колдунья — «Маленькая колдунья»

Капитан Зеленый — «Тайна третьей планеты»

Настенька — «Аленький цветочек»

Мама — «Каникулы в Простоквашино»

Атаманша — «Бременские музыканты»

Да, искусственный интеллект дает большой простор для воображения. Так, с помощью него мы недавно фантазировали на тему того, как бы выглядели наши любимые литературные герои, если бы они были реальными людьми.

Фото на превью Вовка в Тридевятом царстве / Союзмультфильм and co-producers
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AdMe/Художники/Мы представили, как бы сегодня выглядели любимые мультяшные герои, если бы их нарисовал искусственный интеллект
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