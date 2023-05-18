Мы выяснили, как выглядели бы люди с великих картин, если бы жили в соседнем подъезде
На работы великих художников можно любоваться, наверное, бесконечно. И думать, кем были эти люди, которых запечатлели навечно Рафаэль, Гоген, да Винчи или Ренуар. Нам не представляется возможным выяснить, насколько на самом деле были похожи люди с картин на свои изображения, но с помощью нейросетей мы можем попробовать это представить.
1. Леонардо да Винчи, «Мона Лиза»
2. Диего Веласкес, «Портрет мужчины»
3. Иван Крамской, «Неизвестная»
4. Франс Халс, «Смеющийся кавалер»
5. Леонардо да Винчи, «Дама с горностаем»
6. Рафаэль Санти, «Портрет Аньоло Дони»
7. Ян Вермеер, «Девушка с жемчужной сережкой»
8. Сандро Боттичелли, «Портрет неизвестного с медалью Козимо Медичи Старшего»
9. Владимир Боровиковский, «Портрет Марии Лопухиной»
10. Альбрехт Дюрер, «Автопортрет в одежде, отделанной мехом»
11. Пьер Огюст Ренуар, «Портрет актрисы Жанны Самари»
12. Ян ван Эйк, «Портрет мужчины в красном тюрбане»
13. Валентин Серов, «Девочка с персиками»
14. Караваджо, «Юноша с корзиной фруктов»
15. Сандро Боттичелли, «Портрет молодой женщины»
16. Рафаэль Санти, «Донна Велата»
17. Поль Гоген, «Женщина с цветком»
Кажется удивительным то, что с помощью несложных команд в современном мире можно визуализировать все, чего душа пожелает. Однако это действительно так, и рассматривать результат работы нейросетей может быть очень увлекательно.
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