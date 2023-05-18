Мы выяснили, как выглядели бы люди с великих картин, если бы жили в соседнем подъезде

На работы великих художников можно любоваться, наверное, бесконечно. И думать, кем были эти люди, которых запечатлели навечно Рафаэль, Гоген, да Винчи или Ренуар. Нам не представляется возможным выяснить, насколько на самом деле были похожи люди с картин на свои изображения, но с помощью нейросетей мы можем попробовать это представить.