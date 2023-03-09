Посмотрите, как выглядели бы люди с легендарных картин, если бы жили сегодня

Благодаря развитию искусственного интеллекта каждый может почувствовать себя художником и дать волю фантазии. Вот и мы в очередной раз решили воспользоваться этой возможностью и узнать, как сегодня выглядели бы герои известных полотен.

1. Леонардо да Винчи, «Мона Лиза»

2. Диего Веласкес, «Портрет мужчины»

3. Иван Крамской, «Неизвестная»

4. Франс Халс, «Смеющийся кавалер»

5. Леонардо да Винчи, «Дама с горностаем»

6. Рафаэль Санти, «Портрет Аньоло Дони»

7. Ян Вермеер, «Девушка с жемчужной сережкой»

8. Сандро Боттичелли, «Портрет неизвестного с медалью Козимо Медичи Старшего»

9. Владимир Боровиковский, «Портрет Марии Лопухиной»

10. Альбрехт Дюрер, «Автопортрет в одежде, отделанной мехом»

11. Пьер Огюст Ренуар, «Портрет актрисы Жанны Самари»

12. Ян ван Эйк, «Портрет мужчины в красном тюрбане»

13. Валентин Серов, «Девочка с персиками»

14. Караваджо, «Юноша с корзиной фруктов»

15. Сандро Боттичелли, «Портрет молодой женщины»

Наблюдать за работой нейросетей — одно из современных и весьма затягивающих развлечений. У нас есть и другие статьи, в которых мы тестируем возможности искусственного интеллекта. Но осторожнее: встав на этот путь, остановиться будет нелегко.