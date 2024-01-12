10 актеров и актрис, которые играют плохишей, но зрители от них все равно глаз оторвать не могут

Раньше злодеев не принято было любить. Теперь же все чаще создатели фильмов и сериалов наделяют антагонистов такими чертами характера, что зрителю становится легче понять мотивацию героев. Хотя и заслуга самих актеров бывает велика, ведь они делают своих персонажей харизматичными и обаятельными.