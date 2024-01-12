10 актеров и актрис, которые играют плохишей, но зрители от них все равно глаз оторвать не могут
Раньше злодеев не принято было любить. Теперь же все чаще создатели фильмов и сериалов наделяют антагонистов такими чертами характера, что зрителю становится легче понять мотивацию героев. Хотя и заслуга самих актеров бывает велика, ведь они делают своих персонажей харизматичными и обаятельными.
Иэн Сомерхолдер, «Дневники вампира»
- Только не судите меня. Я знаю, что этот герой был ужасным, но никогда не смогу на 100% забыть ту влюбленность, которая была у меня в этого парня, когда мне было 14. И, вообще, он в одиночку тащил на себе сериал, пока не появились Клаус и Элайджа. © asietsocom / Reddit
- 14? Я все еще влюблена и в актера, и в его персонажа. Если бы Дэймон появился прямо передо мной, я, зная все плохое, что он натворил, все равно бы без малейшего сомнения ушла бы с ним в закат, и никогда бы не пожалела об этом. © The_Artsy_Peach / Reddit
- Увидела его, и все слова вылетели из головы. Он вроде как плохой парень, но в то же время хороший, но вообще-то не очень, но все равно что-то в нем есть. В любом случае он восхитительный. © jayadancer / Reddit
Билли Зейн, «Титаник»
- Билли Зейн был абсолютно невыносим в «Титанике». По сей день у меня сильное желание шлепнуть ему пару раз. © Meetvirginiaslims / Reddit
- Согласен. Я в восторге, когда Роуз плюет в его самодовольное лицо. © ohhsnap_me / Reddit
- Я всегда была за Кэла. Он такой горячий в этом фильме. По сравнению с ним Лео — мальчишка 12-летний. А Кэл был настоящим мужчиной. © LordyIHopeThereIsPie / Reddit
- Ну, вообще, если тебе надо выйти замуж ради денег и статуса, то он тот самый. © halnic / Reddit
Мерил Стрип, «Большая маленькая ложь»
- Мерил Стрип была так хороша в роли Мэри Луиз Райт. Я обычно отстраненно наблюдаю за персонажами, но в этом случае я испытывала ужасную ненависть к героине. Кажется, Стрип приберегала все это время свой талант, чтобы в итоге создать настоящее чудовище. И это сработало. © EitherNor / Reddit
- Да, ее персонаж был чересчур отвратительным. Но при этом я не могла отвести от нее глаз ни на секунду. © kaaaaaaaren / Reddit
- Я была так счастлива, когда Селеста, героиня Николь Кидман, дала ей отпор. © IfatallyflawedI / Reddit
Джеймс Марстерс, «Баффи — истребительница вампиров»
- Очевидно, что он должен был быть злодеем только на один сезон. И Джосс Уидон, создатель «Баффи», разозлился, что они решили вернуть его обратно. Все же хорошо, что он был таким горячим. © sailor-moonie- / Reddit
- Я читала интервью, где актер сказал, что сделал Спайка полной противоположностью того, кого представляли создатели сериала. Мастерс знал, что если зрители полюбят его, он сможет сохранить эту работу. Он был так горяч, что его оставили! Такое ощущение, что настоящий Спайк поступил бы именно так. © truly-outrage0us / Reddit
- Он напомнил мне Гэри Олдмана в «Дракуле». Да и в целом, честно говоря, Марстерс играет классных злодеев. © SquirrelGirlVA / Reddit
Лина Хиди, «Игра престолов»
- Серсея должна войти в пятерку лучших злодеев! Она просто доминировала в каждой сцене, кроме тех, что были с леди Оленной. Сценаристы проделали отличную работу, наделив ее достаточным количеством положительных материнских качеств, чтобы сделать персонаж хоть немного симпатичным. © rkaye8 / Reddit
- Да! Она была такой жестокой. Если честно, именно она должна была получить корону. Это определенно был бы лучший вариант, чем Бран. © psham / Reddit
- Ее эпизод «Путь позора», возможно, был моим любимым. © rkaye8 / Reddit
Рейчел Макадамс, «Дрянные девчонки»
- Рейчел Макадамс была очень правдоподобной в роли популярной девочки в школе: очаровательной, но при этом злой. Ты ненавидишь ее, но завидуешь ей из-за красоты и статуса. © oliviaaivilo06 / Reddit
- Я думаю, забавно, что это в некотором роде поучительная история, но, если бы кто-то сказал мне, что у меня есть энергия Реджины Джордж, я бы восприняла это как высшую форму комплимента. © babyl8 / Reddit
- Ох уж эта Реджина Джордж! В каждом классе каждой школы есть такая. © irregahdlesskid / Reddit
Энн Дауд, «Рассказ служанки»
- Я люблю Энн Дауд. Слушала интервью, которое она дала вскоре после того, как «Рассказ служанки» стал популярным. Оказывается, раньше ей говорили, что она будет играть только матерей и учителей или кого-то похожего. Она буквально лучшая в роли Лидии. © CrissBliss / Reddit
- Я — тот самый человек, который все еще смотрит этот сериал. А все из-за Лидии и Серены. © genevriers / Reddit
- Я одновременно люблю ее и ненавижу. В этом она идеальна. © cmick0715 / Reddit
Эмма Робертс, «Королевы крика»
- Эмма Робертс в роли Шанель Оберлин — возможно, мой самый любимый персонаж на телевидении, да и вообще в целом. © 43XStitchX21 / Reddit
- Наверное, про Эмму можно сказать, что она одноплановая актриса. Но ведь буквально никто лучше нее не сыграет этих стервозных героинь. Ей следовало бы провести мастер-класс для актеров перезагрузки «Сплетницы». © babyl8 / Reddit
- Она была невероятной в этой роли! У Робертс и внешность, конечно, красивая, но то, как она сыграла, было идеально. © Prestigious_Sort4979 / Reddit
Келли Бишоп, «Девочки Гилмор»
- Эмили Гилмор и близко не была бы такой интересной личностью, если бы не актерские способности и харизма Келли Бишоп. © kayterluv / Reddit
- Мне 29, и я впервые только что посмотрела «Девочки Гилмор». Персонаж Келли Бишоп, вне всяких сомнений, мой любимый. © Mentionitall1994 / Reddit
- Я знаю, что возрождение сериала вызвало много ненависти, но именно Эмили Гилмор в этих эпизодах заставила меня досмотреть до конца. Поистине потрясающая работа. © laurennik89 / Reddit
Розамунд Пайк, «Исчезнувшая»
- Она была хороша в «Исчезнувшей». Я просто наблюдала за ней на экране и продолжала думать: «Вау, она бесподобно играет стерв». © kaysmilex3 / Reddit
- Просто удивительно, как она может перевоплощаться и в невыносимую психованную стерву, и в самую милую героиню, как, например, в «Гордости и предубеждении». © Seraphina_Renaldi / Reddit
- Розамунд Пайк действительно потрясающая. Она очень разносторонняя в своей игре. © niikaadieu / Reddit
Не всем актерам удается так органично вписаться в роль. Некоторые из них оказались за бортом ожиданий зрителей. Другие же незаслуженно обделены вниманием, хотя достойны гораздо большего.
AdMe/Кино/10 актеров и актрис, которые играют плохишей, но зрители от них все равно глаз оторвать не могут
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