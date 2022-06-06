10 актеров и актрис, которые предпочли бы забыть некоторые свои фильмы, как страшный сон

Трудно в это поверить, но даже среди признанных кинозвезд есть те, кто стыдливо прикрывает лицо, когда речь заходит о сыгранных ими персонажах. Причем нередко среди таких фильмов с их участием есть те, которые их поклонники как раз таки любят больше всего.

Мы в ADME разузнали, кто из наших любимых актеров и актрис краснеет, вспоминая некоторые свои роли.

Дженнифер Энистон

Одна из первых крупных работ с участием кинозвезды — фильм ужасов «Лепрекон» 1993 года.

Когда будущий муж Дженнифер Энистон Джастин Теру начал смотреть это кино по телевизору, актриса попыталась вырвать пульт из его рук. А все потому, что ей было стыдно за участие в этом фильме. Хотя во время съемок она думала, что эта картина станет прорывом в ее карьере.

Мэрилин Монро

Последнюю законченную картину с участием Мэрилин Монро «Неприкаянные» 1961 года называют культовой. Голливудская звезда даже получила за свою роль премию «Золотой глобус». Современные кинокритики также высоко оценивают игру актрисы. Но, несмотря на все это, Мэрилин говорила, что ненавидит этот фильм и свою роль в нем. Сценарий к картине написал супруг Мэрилин Монро — драматург Артур Миллер. Это история бывшей танцовщицы, которая приезжает в Неваду, чтобы развестись с мужем.

Аня Тейлор-Джой

Аня Тейлор-Джой признается, что после съемок фильма ужасов «Ведьма» думала, что это конец ее только начавшейся кинокарьеры. Даже несмотря на то что критики дали достаточно высокую оценку игре актрисы. «Меня до сих пор трясет, когда я вспоминаю это», — говорит она. Кроме того, Ане не нравилось, как она выглядела на экране: девушка посчитала свое лицо слишком большим. Тем не менее участие в этой картине помогло актрисе получить в будущем роли в таких крупных проектах, как «Сплит».

Салли Филд

В супергеройском фильме 2012 года «Новый Человек-паук» Салли Филд исполнила роль тети главного героя. Актриса рассказала, что не прикладывала много усилий, чтобы сыграть столь плоско прописанного персонажа. Кроме того, она рассказала, что согласилась принять участие в этом фильме только потому, что продюсером была ее подруга.

Аманда Сейфрид

По настоянию режиссера все актеры мюзикла «Отверженные» должны были петь вживую на камеру. Исполнительница роли Козетты Аманда Сейфрид признается, что хотела бы сыграть свою роль заново. Актриса считала свой голос слишком слабым для этого персонажа. «Мне до сих пор снятся кошмары», — сказала Аманда.

Хелена Бонем Картер

Прежде чем сыграть роль мадам Тенардье в фильме «Отверженные», Хелена Бонем Картер брала уроки вокала и много практиковалась. Однако актриса осталась недовольна полученным результатом. Дело в том, что, когда она пела в мюзикле в предыдущий раз (в фильме «Суини Тодд, демон-парикмахер с Флит-стрит» 2007 года), техники улучшили ее вокал и актриса звучала лучше. Поэтому Хелена сильно разочаровалась, услышав свой настоящий голос в «Отверженных».

Эмма Уотсон

Одной из первых ролей Эммы Уотсон после завершения съемок серии фильмов о Гарри Поттере была драма «Хорошо быть тихоней». Несмотря на положительные отзывы критиков, английская актриса не считает свое участие в картине удачным. «Я говорила с ужасным американским акцентом в этом фильме и очень сильно нервничала», — признается она.

Юэн Макгрегор

После успеха драмы «На игле», где Юэн сыграл проблемного юношу, актер согласился сняться в экранизации романа Джейн Остин «Эмма» в роли аристократа XIX века, чтобы сменить амплуа. Но потом признал, что это было ошибкой: «Сам по себе фильм отличный, но я не очень хорош в нем. Кроме того, мне пришлось носить нелепый парик на протяжении всего фильма».

Дев Патель

В фильме «Повелитель стихий», который провалился в прокате и не получил хороших отзывов, Дев Патель сыграл роль принца Зуко. Сам актер также был не в восторге от своего участия в картине. «Глядя на себя на экране, я видел незнакомца. Я не понимал его. Теперь я боюсь играть в больших студийных фильмах», — сказал он.

Элизабет Олсен

Несмотря на то что сериал про супергероиню «Ванда/Вижн» с участием Элизабет Олсен был встречен поклонниками положительно, сама актриса была крайне расстроена после просмотра пилотного эпизода. Съемки первых серий проходили непосредственно перед аудиторией в киностудии — так, как это делалось во время работы над ситкомами в 50-е годы. И актриса растерялась: то ли обращать внимание на зрителей, то ли на камеру. «Я играла как 10-летний ребенок», — призналась она.