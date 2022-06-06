10+ крутых киноролей, которыми нас скоро порадуют любимые актеры и актрисы

В ближайшее время нас ждет много крутых премьер. Кинозвезды порадуют зрителей образами, которые сильно контрастируют с их привычным амплуа. Так, вряд ли кто-то рассчитывал увидеть усатого и кучерявого Дэниела Рэдклиффа или Марго Робби в роли куклы.

Мы в ADME открыли для себя кинороли, в которых скоро появятся наши любимые актеры и актрисы, и теперь делимся с вами. В качестве бонуса расскажем о свежем сериале, в котором Джастин Тимберлейк предстал уж в очень нетипичном для себя образе.

Дэниэл Рэдклифф — музыкант в фильме «Странный: История Эла Янковича»

Картина расскажет о реальном музыканте, известном как Странный Эл Янкович. Этот экстравагантный певец исполняет пародии, проливающие свет на поп-культуру. Главную роль в фильме сыграл Дэниел Рэдклифф. Съемки всех сцен с ним заняли всего 16 дней. В одном из интервью актер сказал, что, по его мнению, на кастинг его пригласили после того, как увидели его исполнение юмористической песни Тома Лерера «The Elements». В ней в быстром темпе перечисляются все химические элементы периодической таблицы Менделеева. Фильм выйдет на экраны осенью 2022 года.

Дженнифер Лопес сыграет саму себя в фильме «Дженнифер Лопес. Половина»

Документальный фильм расскажет о карьере певицы и актрисы Дженнифер Лопес. Зритель узнает, насколько у нее напряженный график, а сама героиня картины поделится секретом о том, каково это — постоянно быть в центре внимания. Сюжет ленты фокусируется на подготовке Джей Ло к одному из многочисленных выступлений. Судя по трейлеру, мы увидим, как проходят изнурительные тренировки и репетиции певицы, и еще заглянем в ее частную жизнь. Премьера картины состоится 14 июня 2022 года.

Марго Робби — Барби в одноименном фильме

Изначально эта роль должна была достаться Энн Хэтэуэй. Однако в итоге актриса отказалась от контракта и создатели картины позвали Марго Робби. Подробности о картине засекречены. При этом в одном интервью Робби намекнула, что фильм будет совсем не таким, как многие себе могли бы представить, услышав слово «Барби». Компанию актрисе составит Райан Гослинг: он сыграет Кена. Датой релиза объявлено 21 июля 2023 года.

Гарри Стайлз — работник секретного проекта в фильме «Не волнуйся, солнышко»

Это не первая актерская работа певца. В новой картине Стайлз сыграет любящего мужа, живущего со своей супругой в рабочем поселке 50-х годов. Его работа над тайным проектом всерьез начинает напрягать его жену.

Пожалуй, самое неожиданное в фильме — это количество нежных эпизодов с поцелуями, а иногда и откровенных сцен, в которых задействован Стайлз. С уверенностью можно сказать, что зритель еще не видел его таким в кино. Фильм впервые покажут 23 сентября 2022 года.

Тильда Суинтон — ученый в фильме «Три тысячи лет желаний»

В новом фильме актриса предстанет в образе одинокой женщины-литературоведа, которая была вполне довольна своей размеренной жизнью, пока в нее не вмешался джинн. В обмен на свою свободу он предлагает женщине исполнить 3 желания. Тильда Суинтон тепло отзывается о работе над фильмом. За год до начала съемок она успела подружиться с режиссером картины Джорджем Миллером. Актриса надеется, что сможет еще поработать с ним на одной площадке. По-видимому, фильм получился таким же теплым. Критики пишут, что он полон душевных диалогов героини Суинтон с джинном. Премьера картины уже состоялась, но в массовый прокат лента выйдет в конце лета — начале осени 2022 года.

Адам Сэндлер — баскетбольный скаут в фильме «Прорваться в НБА»

Будучи комедийным актером, на сей раз Адам Сэндлер сыграл в непривычной для себя спортивной драме. Ему досталась роль скаута — человека, который ищет талантливых спортсменов. В попытках возродить свою карьеру, герой находит феноменального игрока и цепляется за него как за шанс вернуться на работу в Национальную баскетбольную ассоциацию. Массовому зрителю фильм будет доступен с 8 июня 2022 года.

Том Холланд — мужчина с расстройством личности в сериале «Переполненная комната»

Том Холланд, известный по роли Человека-паука, внезапно примерил на себя образ парня с 24 личностями. История его персонажа во многом основана на биографии преступника, оправданного ввиду расстройства личности. Холланд выступил в сериале не только как актер, но и как исполнительный продюсер. Вместе с ним также снялась Аманда Сейфрид. Дата выхода пока не известна, так как съемки начались в конце марта 2022 года.

Рэйчел Зеглер — Белоснежка в фильме «Белоснежка и 7 гномов»

Рэйчел Зеглер прославилась главной ролью в фильме «Вестсайдская история» Стивена Спилберга. Теперь актриса колумбийского происхождения сыграет Белоснежку в экранизации знаменитого мультфильма 1937 года. Девушка призналась, что раньше даже не могла представить, что когда-то получит такую роль. Дата выхода фильма еще не известна. Но в сети уже появился первый кадр со съемок киноленты.

Крис Хемсворт — экспериментатор в фильме «Спайдерхед»

Наверняка многим актер больше всего запомнился положительным образом Тора, который он воплотил в нескольких фильмах. Теперь Хемсворт, кажется, впервые сыграет злодея. Его персонаж проводит эксперименты по воздействию на человеческие эмоции. Актерская игра Хемсворта поражает — он словно полностью погрузился в своего персонажа. Премьера фильма состоится 17 июня 2022 года.

Дакота Джонсон — Мадам Паутина в одноименном фильме

Фильм расскажет историю союзницы Человека-паука — Мадам Паутины, телепатки-мутанта, подключенной к системе жизнеобеспечения в форме паутины. Перевоплотится в героиню комиксов актриса Дакота Джонсон, известная по роли Анастейши в трилогии «50 оттенков серого». Ожидается, что фильм выйдет 7 июля 2023 года.

Кристен Стюарт — научная сотрудница в фильме «Преступления будущего»

В фильме об обществе будущего Кристен Стюарт сыграла роль исследовательницы Тимлин. Ее персонаж проявляет научный (и не только) интерес к главному герою — мужчине, устраивающему публичные представления, связанные с хирургией. Его, кстати, сыграл Вигго Мортенсен. Чувственная Тимлин транслирует идею о том, что хирургия — это новый тип близости между людьми. Критики уже отметили, что это самый мощный хоррор, в котором когда-либо снималась Кристен Стюарт. Премьера фильма уже состоялась в мае 2022 года. В широкий прокат картина выйдет 10 июня.

Бонус: Джастин Тимберлейк в новом сериале «Кэнди»

В таком неожиданном виде певец предстал в новом сериале «Кэнди», рассказывающем о расследовании преступления, в котором обвиняют домохозяйку. Обрюзгший и с усами, Тимберлейк играет шерифа, расследующего громкое дело. Поклонники были уверены, что актер действительно потолстел ради роли, но тот поспешил их успокоить: живот оказался накладкой. А вот усы Тимберлейк отрастил сам. Сериал вышел в мае, и его уже можно посмотреть полностью. Тимберлейк появляется в 4-м и 5-м эпизодах.