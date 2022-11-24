10+ актеров, которые берут роли не по возрасту и виртуозно с ними справляются

Мы смотрим много фильмов и не задумываемся, какую колоссальную работу проделывают актеры, чтобы зрители не отрывались от экранов. Порой артисты изображают людей намного старше или младше себя, а мы и не замечаем, например, что разница в возрасте актеров, сыгравших маму и сына, всего 5–6 лет. Причем исполнительница роли матери еще и моложе.

Георгий Вицин и Людмила Шагалова

В фильме «Женитьба Бальзаминова» герою Георгия Вицина было 25 лет. А самому актеру — 46. Людмила Шагалова, сыгравшая мать главного персонажа, была на 6 лет младше Вицина. Из молодой женщины сделали старушку: морщины создавали с помощью пара и специального клея. На нанесение грима Шагаловой уходило по несколько часов каждый день.

Александр Петров

Сериал «Sпарта» вышел на экраны в 2018 году. Александру Петрову, сыгравшему 11-классника, было уже 29 лет. За 2 года до этого на телеканале ТНТ прогремел сериал «Полицейский с Рублевки», где актер исполнил роль Гриши Измайлова, которому по сюжету около 30.

Александр Демьяненко

Актер полюбился зрителям как обаятельный студент Шурик. Первый фильм об этом персонаже — «Операция „Ы“ и другие приключения Шурика» — вышел на экраны в 1965 году, когда Демьяненко было уже 28 лет. А через 2 года, когда артисту стукнуло 30, вышло продолжение — «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика».

Ирина Старшенбаум

В 2017 году состоялся дебют актрисы в полнометражном кино: ей досталась главная роль в фантастической драме Федора Бондарчука «Притяжение». Ирина сыграла школьницу Юлю, хотя в реальной жизни на момент съемок Ирине было 26 лет. Роль парня героини, который по сюжету едва вышел из школьного возраста, исполнил Александр Петров. Ему к этому времени стукнуло 28.

Светлана Камынина

В 2010 году на телеканале ТНТ вышел сериал «Интерны», который моментально влюбил в себя миллионы зрителей. Главного врача и маму взрослого сына сыграла Светлана Камынина, которой на момент съемок было едва больше 30. Роль сына главврача — избалованного интерна Глеба Романенко — исполнил Илья Глинников, который младше актрисы всего на 5 лет.

Александр Абдулов

Еще один возрастной студент — москвич Никита из ленты «Карнавал». Его сыграл 28-летний Александр Абдулов.

Марина Федункив

Сериал «Реальные пацаны» вышел на экраны в 2010 году. Маму главного героя Коляна сыграла Марина Федункив, которой на тот момент было 39 лет. Николай Наумов, исполнивший роль ее сына, младше актрисы всего на 11 лет.

Николай Наумов

В «Реальных пацанах» упоминается, что Лера, в которую влюблен главный герой Колян, — его бывшая одноклассница. А значит, девушка должна быть примерно одного с ним возраста. Однако разница между актерами — 5 лет.

Равшана Куркова

Актриса начала кинокарьеру еще в детстве, но широкую известность получила после выхода на экраны сериала «Барвиха». Там 29-летняя Равшана сыграла ученицу старших классов.

Сергей Юрский

Актер блистательно сыграл деда Митю в фильме «Любовь и голуби». Юрскому было всего 49 лет.

Виктор Логинов

Гена Букин из ситкома «Счастливы вместе» — угрюмый продавец обуви, которому около 40 лет, — стал одним из любимых сериальных персонажей нулевых годов и даже удостоился памятника в центре Екатеринбурга. Актеру Виктору Логинову на момент выхода проекта было чуть больше 30.

Наталья Бочкарева

Жену Гены — разбитную Дашу Букину — сыграла актриса Наталья Бочкарева, которой было всего 25 лет. Дарье Сагаловой, исполнившей роль ее дочери Светки, всего на 5 лет меньше.