10 актеров, которые могли бы получить роль в «Сумерках», если бы кастинг-директора послушали автора книги

Автор серии книг «Сумерки» Стефани Майер рассказала, каких актеров она хотела бы видеть в главных ролях знаменитой киносаги по ее книгам. Ну а кто может лучше создателя знать, как должны выглядеть красавчик-вампир Эдвард Каллен и его возлюбленная Белла Свон?

Мы в ADME уверены, что, если бы кастинг-директора послушали автора, мир увидел бы совершенно другое кино.

1. Стивен Стрейт — роль Джейкоба

Актер Стивен Стрейт выглядит именно так, как Стефани Майер представляла себе Джейкоба. Но писательница беспокоилась, что он будет выглядеть слишком взрослым ко времени съемок части «Сумерки. Сага: Новолуние». Вторым кандидатом на эту роль, по мнению Майер, мог стать Тайлер Пози, прославившийся исполнением главной роли в сериале «Оборотень».

2. Чарли Ханнэм — роль Карлайла Каллена

Роль главы вампирского семейства мог исполнить Чарли Ханнэм. Он один из любимых актеров Стефани Майер. Ей особенно понравилась его игра в экранизации «Жизнь и приключения Николаса Никльби», где Ханнэм сыграл главную роль. Но, по словам писательницы, он обычно отказывается работать со сценариями, в которых присутствуют вампиры, так что в этом случае ее мечтам не суждено было сбыться.

3. Джон Си Райли — роль Чарли Свона

На эту роль было несколько кандидатов, но лучшим автору казался номинант на «Оскар» Джон Си Райли. Стефани Майер была уверена, что он отлично справится с ролью отца Беллы — Чарли Свона. Писательница также считает, что Винсент Вон и Адам ЛеФевр тоже подошли бы на эту роль. По ее мнению, Винсент Вон со своими парой лишних килограммов и лысеющей головой прекрасно смотрелся бы на экране. Адам ЛеФевр привлек внимание писательницы своей ролью Дэймона Брэдли в фильме «Только ты».

4. Джоанна Крупа — роль Розали Хейл

В этом случае писательница была готова пойти против своих убеждений, предпочтя модель актрисе. Джоанна Крупа — американская фотомодель с польскими корнями. У нее имеется некоторый актерский опыт, но она снималась только в эпизодах — например в сериале «C.S.I. Место преступления».

5. Дэниел Кадмор — роль Эммета Каллена

Дэниел Кадмор мог бы сыграть роль брата Эдварда — Эммета Каллена. По крайней мере, Стефани Майер этого хотела. Кастинг-директора учли ее мнение, но выбрали другого актера. В итоге Дэниелу досталась роль Феликса, охранника Вольтури.

6. Рэйчел Ли Кук — роль Элис Каллен

По словам писательницы, единственная актриса, которая приходит ей на ум, когда она думает об Элис Каллен, — это Рэйчел Ли Кук. Та снималась в основном в сериалах и подростковых комедиях.

7. Киллиан Мерфи — роль Джеймса

Сначала автор саги хотела отдать роль Джеймса Джошуа Джексону. Но потом она увидела Киллиана Мерфи, и тот стал ее фаворитом. Майер особенно понравилась его игра в фильме Кристофера Нолана «Бэтмен: Начало».

8. Джон Стамос — роль Лорана

Лорана мог бы сыграть обаятельный Джон Стамос. Стефани Майер упомянула, что если бы Стамос решил принять участие в фильме, то это стало бы для него своего рода камео.

9. Эмили Браунинг — роль Беллы Свон

Писательница говорила, что роль Беллы могла бы сыграть Даниэль Панабэйкер. Однако на первом месте для нее была Эмили Браунинг. Автора книги привлекла внешность Эмили, особенно ее выразительные губы. В то же время Майер была открыта для других вариантов. Она лишь попросила продюсеров о том, чтобы Беллу сыграла настоящая актриса, а не какая-нибудь поп-звезда.

10. Генри Кавилл — роль Эдварда Каллена

У Стефани Майер были определенные ожидания относительно того, как должен выглядеть Эдвард Каллен. Она не хотела, чтобы этого персонажа сыграл актер старше 21 года или непрофессионал, например певец или модель. Писательница считала лучшим кандидатом на эту роль Генри Кавилла. Но ему было уже 24 года, и это очень огорчило писательницу. Однако она упомянула, что предложила бы ему роль Карлайла Каллена, если бы Чарли Ханнэм отказался от нее.