10 фильмов, создателей которых хочется спросить: «С чего вы решили, что это для детей?»

К мультфильмам и фильмам для детей нужен особый подход. Но иногда аниматоры пускаются во все тяжкие и начинают откровенно пренебрегать всеми нормами. В подборке мы отметили несколько таких картин. И узнали, какие из них просто кишат шутками для взрослых.

Душа, 2020

Основной посыл «Души» скорее затрагивает темы кризиса среднего возраста и понимания себя в этом мире. Юные зрители просто не смогут в силу прожитых лет в полной мере проникнуться историей. И если говорить о главной мысли мультфильма, что достаточно просто наслаждаться каждым днем, то тут тоже возникают внутренние противоречия. Такая установка бывает хороша, но если придерживаться ее постоянно, то невозможно будет раскрыть весь свой потенциал. Этот мультфильм заставил меня, взрослого тридцатилетнего мужчину, плакать. В то время я переживал небольшой кризис среднего возраста. Он просто сломил меня. © Flat-Ad4902 / Reddit

Скуби-Ду, 2002

Казалось бы, детский приключенческий детектив — это что-то из области захватывающих тайн и загадок, вовлекающих юных зрителей в умные головоломки. Но не в случае со «Скуби-Ду». Такое чувство, что создатели фильма никак не могли определиться с рейтингом. И в погоне за широкой аудиторией совсем упустили из виду, насколько жестокой оказалась история. Я всегда думала, что «Скуби-Ду» совсем не для детей. И не имеет значения, что там об этом думали создатели. © CradleofDisturbed / Reddit

Суперсемейка, 2004

Несмотря на красочную супергероику и некоторые шутки, мультфильм получился довольно мрачным. И, если задуматься, по-настоящему взрослым. В нем рассказывается о вещах, которые не заботят детские умы. Также затрагиваются серьезные семейные проблемы. А главный злодей мало того, что задумал сделать ужасные вещи, так он еще и открыто наслаждается страданиями окружающих. Это уже чересчур. Этот мультфильм намного опередил свое время. Он даже более зрелый, чем большинство фильмов о супергероях. © Squirrelkid11 / Reddit

Шрек, 2001

Количество взрослого юмора для детского мультфильма превышает все мыслимые пределы. Одно только имя главного антагониста в оригинале чего стоит. А ведь герои еще не только рассказывают, но и показывают то, что должно быть скрыто от юных глаз. Пересмотрите повнимательнее сцену, когда лорд Фаркуад выбирает себе невесту перед зеркалом, и вы все сразу поймете. У «Шрека» есть свое очарование, но его возрастной рейтинг немного занижен. Оригинал вышел, когда мне было 12. Тогда я этого не понимал, но мимо моих ушей пронеслись тонны шуток для взрослых. Помню, как мама и старшая сестра практически катались по полу от смеха. © italianbro89 / Reddit

Бетховен, 1992

«Бетховен» вспоминается как добрый фильм, которым можно насладиться всей семьей. На деле же оказывается, что главный злодей — жуткий ветеринар, которому нужны большие собаки для опытов. Он вынуждает отца семейства усыпить Бетховена, но остальные не согласны с таким решением. Все заканчивается хорошо, пса спасают. Преступник получает свое наказание, хотя и оно было слишком жестоким. Только что смотрели его со своими детьми 6 и 8 лет. Казалось, фильм был чем-то беззаботным из моего детства. Я в шоке после пересмотра! Не могу поверить в то, для чего им понадобился Бетховен. Я определенно упустил это из вида ранее. © Constant_Society6709 / Reddit

Мадагаскар, 2005

Еще один мультфильм, в котором достаточно много шуток для взрослых. В «Мадагаскаре» есть несколько сцен, где камера приближает Глорию, трясущую своей пятой точкой. Ну и как же обойти вниманием Мото Мото. Как он бросает сальные шуточки, которыми щедро осыпает свою потенциальную подружку, делая акцент именно на выдающихся формах избранницы. Хотя, как утверждают некоторые зрители, дети не придают таким вещам особого значения. Для них это просто танец попой, а попы — это всегда смешно. Я на 10000% уверен, что аниматоры от души повеселились при создании таких сцен. © xX_420DemonLord69_Xx / Reddit

Полярный экспресс, 2004

Мультфильм меланхоличен, хоть и приправлен рождественским духом и волшебством. Так как в оригинале Том Хэнкс озвучивал сразу нескольких персонажей, можно предположить, что у главного героя есть несколько вариантов, каким взрослым он будет. Будет ли он бродягой, который потерял детское воображение, или кондуктором сказочного поезда с его верой в чудо. И все происходящее на экране отдает каким-то необъяснимым ужасом и волнением. Многие отмечали, что во время просмотра они испытывали на себе эффект «зловещей долины». Что-то в анимации есть такое сверхъестественное. Достаточно приличный мультфильм, но... © Rubyhamster / Reddit

Паутина Шарлотты, 2006

Еще один семейный фильм о животных, который должен обволакивать зрителя своей добротой и оставлять после просмотра в приятном расслабленном состоянии. Но как бы не так. При просмотре ребенку предстоит пережить не только чувство страха за жизнь маленького поросенка, но и познать настоящую потерю после смерти паучихи Шарлотты. Событие, после которого еще долго придется отходить, когда на экране появятся заключительные титры. Меня каждый раз сбивало с толку, когда в школе показывали этот фильм. Зачем подвергать этому детей? © hollygb / Reddit

Тачки 2, 2011

Первая и третья части были намного более благосклонны к юной аудитории. Второй мультфильм о приключениях тачек получился своеобразным боевиком, только облаченным в анимационную форму. Зрители отмечали, что странно, как вообще все это сошло с рук создателям картины. Они также заметили, что, по логике киноделов, можно сделать фильм настолько жестоким, насколько душе угодно, но главное, чтобы герои были роботы или говорящие транспортные средства. Мой сын так и не закончил смотреть его, потому что, по сути, это фильм для взрослых. Первая и третья части намного лучше и больше подходят для детей. © Chunderdragon86 / Reddit

Тролли, 2016

Обычная история для детей, но завернутая в настолько яркую обложку, что из глаз после просмотра может посыпаться разноцветное конфетти. Сюрреалистические образы, кислотные цвета, громкие резкие звуки — все это привносит психоделические оттенки происходящему. Маленькие зрители точно останутся под впечатлением, только вот нет гарантий, что оно будет приятным. Я увидел, как моя племянница смотрит этот фильм и подумал: «Вот же кошмар». © Groundbreaking-Bar89 / Reddit