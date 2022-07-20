10+ детей известных актеров и актрис, которые пошли по стопам родителей и доказали, что они ничуть не хуже

Часто дети выбирают ту же специальность, что и их родители. Одни просто хотят быть похожими на маму или папу, другие решают продолжить семейное дело, с которым они уже знакомы, поскольку родители часто брали их к себе на работу. Звездные чада не являются исключением. Побывав на съемочной площадке, некоторые из детей кинозвезд уже не могут представить себе иного будущего, нежели работа в кино.

Мы в ADME заглянули в родословные любимых знаменитостей и обнаружили, что во многих семьях талант буквально передается по наследству. А в бонусе мы покажем вам красавца-актера в четвертом поколении.

Дочь Умы Турман — Майя Хоук

Майя — старший ребенок известной звездной пары Умы Турман и Итана Хоука. Девушка получала степень бакалавра актерского мастерства, но бросила учебу, чтобы сниматься в мини-сериале «Маленькие женщины» 2017 года, где сыграла главную роль. Еще Майя пошла по стопам мамы и бабушки, когда решила стать моделью. Но настоящую славу она обрела, появившись в 3-м сезоне сериала «Очень странные дела». Кстати, в 2023 году Майя сыграет еще и в фильме Брэдли Купера «Маэстро».

Дочь Мелани Гриффит — Дакота Джонсон

Звезда серии фильмов «Пятьдесят оттенков серого» родилась в актерской семье Мелани Гриффит и Дона Джонсона. Ее бабушка по матери Типпи Хедрен тоже известная актриса, даже отчим у Дакоты тоже из актерского цеха — это Антонио Бандерас. Любопытно, что обе актрисы — Мелани Гриффит и Дакота Джонсон — сыграли девушку богатого и грубого бизнесмена. В 1993 году в комедии «Уроки любви» Мелани исполнила роль, похожую на ту, что прославила ее дочь 22 года спустя.

Дочь Энди Макдауэлл — Рэйни Куэлли

Рэйни — старшая дочь знаменитой актрисы Энди Макдауэлл («День сурка», «Гудзонский ястреб»). В 2012 году состоялся ее дебют в кино. Она исполнила роль дочери главной героини комедийной мелодрамы «Могущественная красота». К слову, главную героиню сыграла Энди Макдауэлл. Параллельно с киносъемками девушка строила музыкальную карьеру, она выпустила 2 мини-альбома и 10 синглов. В 2015 году Рэйни появилась в эпизоде сериала «Безумцы», а в 2022-м сыграла в триллере «Взаперти». В ближайшие годы выйдет сразу несколько проектов с ее участием.

Сын Дональда Сазерленда — Кифер Сазерленд

За свою почти 60-летнюю карьеру Дональд Сазерленд сыграл во многих известных фильмах и сериалах. Среди них «Казанова Федерико Феллини», «Баффи — истребительница вампиров», «Голодные игры». Несмотря на почтенный возраст, мужчина продолжает активно сниматься в кино. Его сын Кифер пошел по стопам отца. Он стал известным благодаря роли Джека Бауэра в сериале «24 часа». Еще он исполнил роль Атоса в картине «Три мушкетера» и сенатора Корва в эпическом фильме «Помпеи».

Сын Тома Хэнкса — Колин Хэнкс

Старший сын известного актера Тома Хэнкса пошел по его стопам. В киноработах отца и сына можно заметить любопытные параллели. Так, в 1988 году Том сыграл в фантастическом фильме «Большой», рассказывающим о мальчике, который на несколько месяцев оказался в теле взрослого мужчины. А Колин исполнил небольшую, но яркую роль юноши, который застрял в фантастической игре на несколько лет, а потом вернулся в свое время. Это картина «Джуманджи: Зов джунглей».

Дочь Катрин Денев — Кьяра Мастроянни

Кьяра — дочь знаменитой французской актрисы Катрин Денев и итальянского актера Марчелло Мастроянни. «Я никогда не видела своих родителей вместе. Они расстались, когда мне было 2 года», — признавалась она. За свою дебютную роль в фильме «Любимое время года» девушка была номинирована на премию «Сезар». Кстати, Кьяра снялась вместе с матерью более чем в 10 фильмах. С начала 2000-х Кьяра стала получать главные роли. А в 2016 году ей предложили стать членом жюри Каннского кинофестиваля.

Сын Джеймса Бролина — Джош Бролин



В биографиях отца и сына есть что-то похожее. Например, они оба снимались в супергеройском кино. Джеймс Бролин сыграл эпизодическую роль в сериале «Бэтмен», а его сын Джош исполнил роль злодея Таноса в серии фильмов «Мстители». Отец удостоился звезды на голливудской «Алее славы», сын же был номинирован на «Оскар» за роль в фильме «Харви Милк». Оба актера востребованы по сей день. Так, в 2022 году 81-летний Джеймс озвучил Зурга в мультфильме «Базз Лайтер», а Джош появился в 2 частях новой экранизации романа «Дюна».

Дочь Ингрид Бергман — Изабелла Росселлини

В семье звезды культового фильма «Касабланка» Ингрид Бергман и итальянского режиссера Роберто Росселлини родились дочки-близнецы Изабелла и Изотта-Ингрид. Изабелла пошла по стопам матери и стала сниматься в кино. В 1986 году она сыграла одну из самых известных своих ролей в триллере «Синий бархат». За эту работу девушка была номинирована на премию «Независимый дух». Как и ее мать, девушка была замужем за режиссером: ее избранником стал Мартин Скорсезе. Позже Изабелла встречалась с Дэвидом Линчем. Кстати, дети Росселлини решили не продолжать актерскую династию: ее дочь стала редактором, а сын моделью.

Сын Кирка Дугласа — Майкл Дуглас

Кирк Дуглас играл разноплановые роли и был признан одним из 17 величайших актеров классического Голливуда. Однако, в отличие от своего сына Майкла Дугласа, обладателя 2 премий «Оскар», награду от киноакадемии он получил лишь единожды: почетный «Оскар» в 1996 году. Майкл начал кинокарьеру еще в 1970-х — с участия в сериале «Улицы Сан-Франциско». Ему удаются роли как в комедиях («Роман с камнем»), так и в триллерах («Основной инстинкт») и драмах («Уолл-стрит»).

Дочь Сьюзан Сарандон — Ева Амурри

У Сьюзан Сарандон был роман с итальянским режиссером Франко Амурри, и в этом союзе родилась дочь Ева. Впервые девочка появилась на экране в возрасте 7 лет. Затем последовало участие в эпизодах популярных сериалов «Друзья» и «Как я встретил вашу маму». В 2007 году Ева снялась в драме «Образование Чарли Бэнкса», получившей премию на кинофестивале «Трайбека». Мать и дочь вместе работали в фильме «Папа-досвидос» 2012 года. Сьюзан исполнила роль Мэри Макгеррикл, а Ева — ее молодую версию. А в 2022 году Ева вновь сыграла героиню своей матери в юности — на этот раз в сериале «Монарх».

Бонус: актерская династия Хьюстонов — Джек Хьюстон

Джек Хьюстон, сыгравший в таких картинах, как «Бен-Гур», «Сумерки. Сага. Затмение» и «Дом Gucci», является актером в 4-м поколении. Его прадед Уолтер, дед Джон и отец Тони Хьюстон снимались в кино. Джек гордится тем, что является продолжателем актерской династии, и рассказывает своим детям об их знаменитых родственниках.

Талант самого Джека оценили по достоинству. Например, он должен был сняться в 3 эпизодах в сериале «Подпольная империя», но в итоге ему предложили остаться на целых 4 сезона. Кстати, известная актриса Анжелика Хьюстон («Семейка Аддамс», «Ведьмы») — его тетя.