10 фактов о любимых фильмах, которые раскрывают их с новой стороны

Старое кино полюбилось нам не только захватывающими сюжетами и неповторимом юмором, но и тем, что в каждую ленту была вложена частичка души. Даже пересмотрев эти фильмы множество раз, всегда находишь для себя новые факты и детали. Порой мы даже не догадываемся, как иногда актерам и режиссером бывало трудно создавать подобные шедевры. В статье вас также ждет бонус о реквизите в фильме «Иван Васильевич меняет профессию».

Во время съемок «Бриллиантовой руки» ходили слухи о смерти артиста Юрия Никулина

Дело в том, что уборщица гостиницы «Горизонт» обнаружила в подвале «тело» Юрия, сделанное из папье-маше. Муляж выглядел настолько реалистичным, что по городу стремительно расползлись слухи. Позже создатели фильма пояснили, что двойник артиста был создан для одной из сцен фильма «Бриллиантовой руки», где персонаж Юрия С.С. Горбунков должен был вывалиться из багажника машины, поднятой в воздух вертолетом.

Клоун сломал Людмиле Гурченко ногу



Когда Людмила снималась в фильме «Мама» то попала в нелепую, но забавную историю. Она играла роль мамы-козы, а ее партнером в данном проекте был известный клоун Олег Попов, который исполнял роль медведя. В одной из сцен артисты исполняли совместный танец на льду, и мужчина должен был поднять Людмилу на руки. Но Попов не смог удержать Гурченко и, уронив актрису, сам упал на нее. У Людмилы из-за этого казуса произошел перелом ноги, и она была вынуждена ходить в гипсе несколько месяцев.

Андрей Миронов и Нонна Мордюкова конфликтовали на съемочной площадке

Несмотря на то, что у актеров практически не было совместных сцен, когда они оказывались в одном пространстве, то не могли удержаться от того, чтобы не подколоть друг друга. Нонна называла Андрея «маменькиным сынком», а актер не упускал шанса поставить под сомнение талант коллеги по цеху. Поговаривают, что характер Мордюковой был далеко не сахарным, и своим капризным поведением женщина доводила всю съемочную команду. Но, по словам других артистов, дерзкий нрав актрисы и конфликты с Андреем не помешали им позже закрутить роман.

Профессия Ипполита больше не тайна для зрителей

По характеру Ипполит — мужчина строгого и серьезного нрава. Он также производит впечатление дисциплинированного человека, который привык жить по правилам. Кем же работает Ипполит? Он хорошо зарабатывает, ведь мог позволить себе автомобиль и французские духи для любимой. Можно подумать, что он госслужащий. Но поклонники фильма решили копнуть дальше и выяснили, что в оригинальной пьесе Эмиля Брагинского и Эльдара Рязанова в одной из сцен герой отчитывает Надю, вскользь упоминая, что он работает в лаборатории. Из чего можно сделать вывод, что, скорее всего, Ипполит был ее заведующим.

Светлана Светличная сама придумала танец для своей героини

Мало кто знает, но за роль обольстительницы Анны Сергеевны в «Бриллиантовой руке» шла ожесточенная борьба среди красавиц шоу-бизнеса того времени. Светличную взяли на роль далеко не сразу, считая ее внешность чересчур соблазнительной. Когда речь зашла о постановке танца для Анны, то Гайдай предложил нанять хореографа, но Светлана категорически отказалась от этой идеи. Актриса заявила, что сама придумает танец для своей героини. Когда снимали эту пикантную сцену, то на съемках помимо актрисы присутствовало всего четыре человека: Юрий Никулин, оператор, Леонид Гайдай и его ассистент. Дело в том, что сам режиссер попросил других работников покинуть площадку на время съемки танца.

Актриса Нина Маслова боялась посмотреть в кадр

Все мы помним Маслову по роли царицы Марфы Васильевны в фильме «Иван Васильевич меняет профессию». Но мало кто знает, что актрисе пришлось очень сильно понервничать перед съемками. За месяц до съемок у девушки появился огромный синяк под глазом. Актриса бегала по всем врачам, пытаясь побыстрее избавиться от злополучной синевы. Но специалисты в один голос отвечали, что нужно подождать, и все само исчезнет. Когда настало время сниматься, синяк прошел, но Нина боялась лишний раз поднимать взгляд в кадре, ведь глаз все еще был немного покрасневший. Зрители же не заметили подвоха, а некоторые подумали, что Маслова постоянно смотрела в пол, чтобы изобразить более достоверно кротость царской жены.

Любовные сцены снимались в полном обмундирование

В одном из интервью Ольга Остроумова рассказала о том, как снимались откровенные сцены в фильме «Любовь земная». Несмотря на слухи о ее романе с партнером по съемкам Евгением Матвеевым, актеры вели себя крайне целомудренно. Даже во время съемки любовной сцены Ольга была одета в рубашку и накрыта одеялом, из-за чего ей было безумно душно. А Матвеев вообще залез в постель в ватных штанах и рубахе. На вопрос актрисы, почему он решил так тепло одеться, ведь на площадке было безумно жарко, мужчина серьезно ответил: «Техника безопасности».

Многие сцены с Дружининой в «Девчатах» были вырезаны

Помимо того, что за роль Анфисы была нешуточная конкуренция, когда фильм уже отсняли, Художественный совет потребовал вообще вырезать данную героиню из всех эпизодов ленты. Эксперты посчитали, что Анфиса — слишком красивая и эффектная девушка, которая затмевает собой простушку Тосю. По их мнению, Илья просто не мог влюбиться в главную героиню, когда рядом с ним была такая богиня. Но режиссер все-таки смог договориться, и героиню Анфису оставили в истории, но многие сцены с ней пришлось убрать.

Георгия Милляра гримировали 6 часов и мазали зеленкой

Милляр очень серьезно подходил к вопросу перевоплощения в кино. Внешность в данном вопросе играла для него далеко не последнюю роль. Он всегда активно участвовал в создании своих сценических образов, а еще сбрил брови, чтобы гримерам было легче работать с его лицом. В ленте «Марья-искусница» для роли Квака актера красили зеленкой. Страшно представить, сколько времени он потом отмывал свое лицо после каждого съемочного дня.

На съемках «Труффальдино из Бергамо» Райкин и режиссер не ладили

Когда Константина утвердили на роль в этом проекте, у него возникли проблемы не только с партнершей по площадке Натальей Гундаревой, но и самим режиссером. Актер долго репетировал свои сцены, из-за чего Воробьев быстро закипал, и между мужчинами возникали конфликты. Но Константин, даже несмотря на то, что в тот момент был еще малоизвестным актером, не стал прогибаться под чужие требования. «А знаешь, старик, я свой характер менять под тебя не собираюсь. Поэтому давай-ка приспосабливайся ты. Вот я так работаю!» — заявил он однажды режиссеру. К счастью, эти двое быстро поладили, ведь талантливая игра Райкина восхитила Воробьева практически с первых дублей.

Бонус: Немного юмора от создателей ленты «Иван Васильевич меняет профессию»