10 фильмов-головоломок, чей финал почти невозможно предугадать

Иногда наш разум требует чего-нибудь эдакого, загадочного. И если вы любите, когда кино подбрасывает вам пару головоломок, то наша подборка как раз для вас. Фильмы из нашего списка будут держать вас в приятном напряжении, и их финал для многих окажется непредсказуем. А некоторые ленты и вовсе придется пересмотреть, чтобы заметить все детали и понять, что же хотел сказать нам режиссер.

Кто вы, мистер Брукс?

Рейтинг IMDb — 7.3

У Эрла Брукса есть все: прекрасная жена, замечательная компания, великолепный дом и дочь, которая учится в колледже. Но у мистера Брукса также есть секрет: тайная зависимость, которая переворачивает всю его жизнь с ног на голову. Это интеллектуальный фильм, который захватывает от начала и до конца. © The_Amazing_Spy_Rises / IMDb

Треугольник

Рейтинг IMDb — 6.9

Джесс — мать-одиночка. Друг приглашает ее покататься на яхте вместе с приятелями. Во время плавания внезапно налетает шторм. Яхта опрокидывается, но герои замечают старый корабль, на который им удается забраться. Однако на борту почему-то никого нет. У Джесс возникает ощущение дежавю, и вскоре она понимает, что за ней и ее спутниками кто-то охотится. Это интригующий фильм о любви и ненависти, в стиле Дэвида Линча. История великолепна, а постановка детально проработана. Финал истории каждый может понять по-своему, и картина не дает нам точных ответов на все вопросы. © claudio_carvalho / IMDb

Багровые реки

Рейтинг IMDb — 6.9

Университет Гернона специализируется на изучении евгеники, с помощью которой исследователи надеются получить ученых высочайшего уровня. Старший инспектор Ниманс вызван из Парижа для расследования ужасной расправы над библиотекарем университета. В это же время местный полицейский расследует осквернение могилы на местном кладбище. И эти два расследования вскоре сплетаются в одно. Захватывающий триллер с несколько необычным сюжетом. Фильм держит в напряжении. А Жан Рено и Венсан Кассель, как всегда, хороши. © mailtoby / IMDb

Неизвестный

Рейтинг IMDb — 6.8

Этот фильм рассказывает о супругах — Мартине и Лиз, — которые отправляются в Германию на пресс-конференцию. Попав в аварию, Мартин просыпается и обнаруживает, что его мир перевернулся с ног на голову: жена не узнает его, а за мужа принимает какого-то самозванца. Теперь герою предстоит решить множество проблем, чтобы вернуть все на свои места. Я, будучи поклонником криминальных триллеров, не мог предположить, кто на самом деле доктор Мартин Харрис. Концовка в целом предсказуема, но самая последняя сцена меняет все. © BeneCumb / IMDb

Сонная лощина

Рейтинг IMDb — 7.3

Действие фильма происходит в конце 1700-х годов. Констеблю Икабоду Крейну, робкому, но умному человеку, поручают расследовать серию жутких преступлений в соседнем городке — Сонной Лощине. Местные жители с радостью встречают Икабода: они рассказывают легенду о всаднике без головы, который якобы является причиной преступлений в их городе. Поначалу он относится к легенде скептически. Но последующие события заставляют следователя усомниться даже в самом себе. Развязка «Сонной лощины» работает в причудливой, но непредсказуемой манере. Кульминация происходит неожиданно и захватывающе, с большим количеством сюрпризов и спецэффектов. Независимо от того, насколько вы опытный кинозритель, финал нельзя разгадать до того, как он свершится. Это лучший финал, который я видел за последнее время. © Movie-12 / IMDb

Свежатинка

Рейтинг IMDb — 6.7

В начале фильма мы знакомимся с Ноа — женщиной двадцати с небольшим лет, которой не везет в отношениях. Однажды в продуктовом магазине она знакомится с парнем. У парочки завязываются отношения, и, не успев опомниться, они уезжают в отпуск на выходные. Сюжетная линия очень хорошо продумана и подана. Мне очень понравились персонажи и то, как разворачиваются события. Здесь хорошие диалоги и отличная химия между героями. Финал действительно сильный. © kevin_robbins / IMDb

Приглашение

Рейтинг IMDb — 6.6

Герой фильма многое пережил в своей жизни и до сих пор горюет о старых ошибках. Его и еще нескольких человек приглашают на таинственный званый ужин, где все очень быстро превращается из обычного в странное. Когда мы начали смотреть, мой брат жаловался на банальность разговоров и отсутствие чего-либо интересного. По мере развертывания сюжета он начал успокаиваться. Когда фильм закончился, он сказал мне, что фильм буквально застрял у него в голове. Так сильно повлияла на него эта история. Да и на меня самого, если уж на то пошло. © A_Llama_Drama / IMDb

Копия верна

Рейтинг IMDb — 7.2

Француженка посещает лекцию британского писателя Джеймса Миллера. Миллер только что опубликовал книгу на тему копий в мире искусства. На следующий день он звонит в ее галерею, и пара отправляется на, как кажется на первый взгляд, свидание. По мере того как проходит день, пара обсуждает книгу, спорит о достоверности копий и оригиналов. В кафе официантка принимает их за супружескую пару, и они решают подыграть друг другу. Однако эта игра выходит из-под контроля. Этот фильм не для всех. Чтобы по-настоящему понять фильм, нужно полностью погрузиться в обсуждение некоторых абстрактных и философских тем. И в этом отношении фильм может быть еще более интересным при повторном просмотре. © jasongrimshaw / IMDb

Вопль

Рейтинг IMDb — 7.4

Сюжет фильма разворачивается в небольшой южнокорейской деревушке. После появления в горах странного японца здесь начинает распространяться загадочная болезнь. Расследование ведет офицер полиции. А после того, как у его собственной дочери начинают проявляться похожие симптомы, он обращается за помощью к шаману, чтобы разгадать тайну, пока не стало слишком поздно. Зрители проживают историю, богатую тайнами, замечательными персонажами и их борьбой, мрачной атмосферой с хорошо продуманными и удивительными сценами ужасов, от которых стынет кровь. Кроме того, картина несет в себе большой подтекст. Возможно, фильм покажется кому-то скучноватым, потому что он нетороплив и не построен так, как большинство современных фильмов ужасов, но если вы терпеливый человек, то к концу все окупится. Для меня, эта киноработа — маленький шедевр. © SilentEyes_ / IMDb

Кривые линии Бога

Рейтинг IMDb — 7

Алиса — частный детектив, которой предстоит расследовать события, приведшие к гибели сына ее клиента. Ее клиент не согласен с причиной смерти, на которую указывают врачи. Алиса решает проникнуть в санаторий, где до этого лечился покойный, чтобы провести свое расследование. Зритель может подумать, что он догадался о происходящем, а в конце ему преподнесут еще один сюрприз. Посмотрите этот фильм, но будьте готовы к тому, что вы будете потрясены. © albertval-69560 / IMDb