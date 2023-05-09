10 фильмов, которые многим хороши, да только вот любовная линия ни к селу ни к городу

Иногда романтические перипетии между героями только вредят сюжету фильма: любовная линия выглядит вымученной или между актерами совсем нет «химии», как бы они ни старались. Интернет-пользователи рассказали, какие известные фильмы только выиграли бы, вычеркни из них сценаристы романтическую составляющую.

Мисс Конгениальность

В начале фильма Грейси и Эрик представлены как напарники, и между ними нет никакого намека на чувства. Однако преображение девушки ради конкурса красоты заставляет Эрика взглянуть на напарницу совсем другими глазами. По мнению зрительниц, такой поворот событий несет в себе неправильный посыл, да и занимает романтическая линия лишь малую долю сюжета, который без нее ничего бы не потерял. По мере того как героиня Сандры Буллок учится быть женственной, ее напарник-женоненавистник все больше и больше привлекает ее, и в конечном счете они начинают встречаться. Больше всего бесит, что он влюбился в Грейси не потому, что научился ее принимать такой, какая она есть, а когда она научилась расчесываться и краситься. © screenaholic / Reddit

Чудо-женщина

Диана Принс сбегает с острова амазонок вместе со спасенным ею пилотом по имени Стив. Она узнает, что человеческий мир стоит на краю гибели, и подозревает, что это происки Ареса. Вместе они противостоят козням кровожадного бога. Однако даже у бесстрашной амазонки есть свои слабости, и в доказательство этого она влюбляется в Стива. Мне кажется, что фильмы о Чудо-женщине были бы намного лучше, если бы она просто задавала всем перцу, а не гонялась за каким-то смертным красавчиком. © ChickenBootty / Reddit

Хоббит: Пустошь Смауга

Эльфийка Тауриэль в исполнении Еванджелин Лилли впервые появляется в фильме «Хоббит: Пустошь Смауга». Ее героиня была добавлена, чтобы расширить мир эльфов и разбавить мужской актерский состав интересным женским персонажем. Актриса согласилась на роль при условии, что в сценарии не будет любовного треугольника с ее участием. Однако его все же вписали в фильм. В эльфийку влюбляется Леголас, однако та не может ответить на его чувства, потому что отдала свое сердце гному Кили, с которым была знакома без году неделя. Их отношения появляются просто из ниоткуда, как будто их обоих внезапно опоили любовным зельем. © TheKnightsTippler / Reddit

Матрица

В начале франшизы Нео узнает, что он избранный и его миссия состоит в том, чтобы разрушить Матрицу и спасти людей от власти машин. Он знакомится с Тринити, которая вместе со своей командой тоже противостоит Матрице. В финале 1-го фильма Тринити дарит Нео поцелуй, потому что Пифия предсказала, что она влюбится в избранного. Так начинается многообещающая любовная линия, однако в итоге их отношения практически не развиваются. Нео и Тринити со своим романом уничтожили весь фильм и франшизу. © Suds_McGruff / Reddit

Мексиканец

Криминальный боевик «Мексиканец» представляет собой смесь различных жанров, где нашлось место и романтической комедии. Однако долгожданный актерский дуэт Джулии Робертс и Брэда Питта обернулся полнейшим разочарованием как для критиков, так и для зрителей. В конце концов все пришли к мнению, что следить за их взаимодействием с другими персонажами фильма гораздо интереснее, чем за их отношениями. Я помню всю шумиху вокруг фильма, дуэт крутейших актеров, у которых до этого была отличная «химия» со своими партнерами. Вот только в «Мексиканце» — ноль «химии» между актерами. © bikefan83 / Reddit

Мстители

В нескольких фильмах киновселенной Marvel была продемонстрирована любовная линия между Наташей Романофф и Брюсом Бэннером, однако эти отношения не получили должного развития. В финальной части франшизы создатели просто сделали вид, что у Наташи не было никаких романтических чувств к Халку. Попытка объединить их как пару не имела никакого смысла, а любовная линия только отвлекала от основного повествования. Их любовная линия началась неуклюже и никак не работала. Она не повлияла на сюжет, и мы практически не встречаем упоминания о ней в более поздних частях, несмотря на то что когда-то их романтическим отношениям уделялось так много внимания. © sketchysketchist / Reddit

Близкие контакты третьей степени

Электрик Рой, оказавшийся свидетелем необычного уфологического явления, становится одержим мыслью о пришельцах. Его жена, напуганная поведением мужа, забирает детей и уезжает. Сам же он знакомится с матерью-одиночкой, которая тоже стала свидетельницей загадочных явлений, и они объединяют свои усилия по поиску ее сына. Герой просто забывает о своей семье и отправляется на поиски инопланетян, но не раньше чем целует случайную отчаявшуюся мать-одиночку, которую он только что встретил. Это не имеет никакого смысла. © No_Answer4092 / Reddit

Жизнь Пи

Фильм в основном посвящен выживанию 16-летнего героя после кораблекрушения. Однако в экспозиции ленты ненадолго появляется девушка Пи. По мнению зрителей, любовная линия, которая в книге даже не упоминается, была абсолютно не нужна и добавлена только для того, чтобы привлечь в кинотеатры максимально широкую аудиторию. В фильме ненадолго появляется девушка, но ровно для того, чтобы ее можно было показать в трейлере. © formeraide / Reddit

Легенды осени

В этой драме в любовные отношения оказываются вовлечены несколько человек: Сюзанна в исполнении Джулии Ормонд и сыновья семейства Ладлоу. Такие перипетии легко могут запутать неподготовленного зрителя. Сначала Сюзанна была представлена семье Ладлоу как невеста младшего сына, однако тот трагически погиб. После этого девушка влюбляется в среднего сына в исполнении Брэда Питта и начинает с ним жить. Однако тот покидает дом ради путешествий, и, наконец, Сюзанна принимает предложение руки и сердца старшего сына Ладлоу Альфреда. Я просто ненавидел любовный треугольник и то, как все герои вдруг стали невыносимы. © No-Distance425 / Reddit

Титаник

Несмотря на то что «Титаник» — это фильм, в основе которого лежит реальная история крушения пассажирского лайнера, на передний план режиссер вывел отношения героев Кейт Уинслет и Леонардо Ди Каприо. Вспыхнувшие между ними чувства помогают сильнее сопереживать Джеку и Розе, однако не все зрители готовы с этим согласиться. Я был чертовски разочарован, когда обнаружил, что это фильм не о «Титанике» и его гибели, а о персонажах, на которых мне плевать. © Needlepeen1 / Reddit

Отличный фильм-катастрофа, полностью испорченный слащавым любовным сюжетом. © sadpanda___ / Reddit