10 фильмов, которым критики аплодировали стоя, а зрители смотрели и плевались
Успех фильма зависит от множества факторов, в том числе от количества номинаций и наград. Но, к примеру, в последнее время рейтинги церемонии награждения «Оскар» сильно упали. Вот не всегда зрителям нравится кино, которое высоко оценили эксперты.
Власть пса (2021)
Фильм получил самое большое количество наград в 2021 году — всего 271 награду и 315 номинаций, в том числе «Оскар» за лучшую режиссерскую работу и кинопремию BAFTA. Между тем зрители не так тепло приняли кинокартину. Рейтинг IMDb составил всего 6,8, и, судя по отзывам, многим фильм показался уж очень затянутым.
- Решила посмотреть, только потому что фильм взял BAFTA. Но мне он показался бессмысленным, нелогичным, в общем — ни о чем. Не увидела какой-то сильной истории и морали. © cheryl-doyle / IMDb
- Он жутко скучный и затянутый. Откровенно говоря, он переоценен. Персонажи нелогичные, сюжетные связки сделали как попало, мне уже через 5 минут хотелось его выключить. © erfan-00730 / IMDb
Не беспокойся, дорогая (2022)
Кинокартина была высоко оценена критиками, получила 7 наград и 13 номинаций. Очевидно, многим было любопытно, что за фильм сняла Оливия Уайлд — бывшая звезда «Доктора Хауса». Однако многих зрителей эта лента разочаровала — рейтинг на IMDb у нее довольно низкий, 6,2. Зрители отметили, что в фильме много сюжетных дыр, а саму историю будто слизали из других картин.
- Это просто копия «Степфордских жен», только хуже. Даже такие крутые актеры, как Флоренс Пью и Крис Пайн, не смогли убедительно играть с таким сценарием. Ну а Гарри Стайлз, на мой взгляд, должен петь песни, а не в фильмах сниматься. © lann760 / IMDb
- Меня заинтриговал трейлер, я думал, что фильм будет классный. Но в нем столько сюжетных дыр! Некоторые моменты бессмысленны, в итоге у меня осталась куча вопросов. Даже отличные актеры ситуацию не спасли. © babs-33961 / IMDb
Блондинка (2022)
Фильм про Мэрилин Монро очень понравился критикам. Он получил даже номинацию на «Оскар», взял еще 7 разных премий и 26 номинаций. Однако зрители оценили его низко — рейтинг на IMDb составил лишь 5,5. Претензии были в основном к изложению истории легендарной блондинки.
- Те, кто знал Мэрилин, возможно, смогли бы снять фильм о том, какой чувствительной и ранимой она была. Но тут решили просто эксплуатировать ее славу, чтобы снять нечто похабное и пошлое. © mls4182 / IMDb
- Это разочарование. История выдуманная от и до, там одни слухи да домыслы. Вместо того чтобы почтить память великой актрисы, ее в очередной раз втоптали в грязь. © rhodeosc / IMDb
Стриптизерши (2019)
Кинокартина с Дженнифер Лопес в главной роли понравилась критикам и взяла 24 различные награды и 81 номинаций. Но зрителям фильм не пришелся по вкусу (на IMDb рейтинг 6,3).
- Такое ощущение, что фильм длился все 3 часа, хотя на самом деле меньше двух. Ну и нет в нем ничего примечательного, скукота и полуголая Джей Ло. © giedrius_a / IMDb
- Сюжет явно выдуманный, неправдоподобный и предсказуемый, хоть и с претензией «основано на реальных событиях». Даже если и так, историю явно перекрутили. © jhrosin / IMDb
Незнакомая дочь (2021)
Фильм получил 38 престижных наград и 107 номинаций, 3 из которых — номинации на «Оскар». А вот зрители не разделили восторга критиков (на IMDb рейтинг 6,7). Саму картину они сочли затянутой, а персонажи, по их словам, вообще симпатию не вызывали.
- Очень странный и бессмысленный фильм. Нет ни одного героя, которому хотелось бы сопереживать. Все какие-то грубые, действуют нелогично, без цели. Даже прекрасный актерский состав в лице Оливии Колман и Эда Харриса этой ленте не помог. © jt-35844 / IMDb
- Фильм идет 2 часа, и все время кажется, что вот-вот должно произойти что-то интересное. Но ничего так и не происходит. Это просто трата времени. © gcic / IMDb
Мулан (2020)
Долгожданная кинокартина на основе мультфильма 1998 года была высоко оценена критиками: 8 наград и 42 номинации, включая номинации на «Оскар». Но зрителям не показалось, что киноадаптация получилась удачной, на IMDb у нее рейтинг 5,7.
- «Мулан» — мой самый любимый мультик. А вот фильм просто кошмарный. Все моменты, когда отходили от оригинального сюжета, только все портили. Ощущение, будто киношники просто убрали все прекрасное, что было в мультике, и добавили кучу нелепостей. Если хотите поностальгировать, лучше пересмотрите мультик. © jaka6052 / IMDb
- В этом фильме ужасно все: актерская игра, сценарий, режиссура. Главная героиня красивая, но как человек — так себе. В общем, ностальгии не возникло. Даже напротив, чувствуешь себя как-то плохо от того, как испоганили оригинал. © stelladeli / IMDb
Глаза Тэмми Фэй (2021)
Фильм получил множество наград и номинаций, в том числе «Оскар» за лучшую женскую роль и лучшие грим и прически. Но вот зрители на IMDb поставили ему оценку 6,6 и восторга критиков не разделили.
- Я думал, что главная героиня будет обаятельной и харизматичной. Я не знал всю историю Тэмми и Джима, но всегда считал их мошенниками, которые пользовались доверием людей. А в фильме Тэмми вдруг сделали жертвой. Думаю, если бы сценаристы добавили какие-то истории из ее трудного детства или ее психическое расстройство, было бы получше. © betul_ayberkin / IMDb
- Герои не такие, как в жизни. Их показали жертвами, но настоящими жертвами были люди, которых они обманули. © ldmawit / IMDb
Скандал (2019)
Фильм с великолепным актерским составом (Марго Робби, Николь Кидман, Шарлиз Терон) был очень тепло воспринят кинокритиками и получил множество наград и номинаций, среди которых «Оскар» и BAFTA. А вот зрителям кино не зашло (рейтинг на IMDb — 6,8).
- Если вы считаете, что хоть что-то здесь правда, то сильно ошибаетесь. Картина основана на сомнительном происшествии. Конечно, в начале нам сказали, что, мол, некоторые сцены придуманы для усиления драматического эффекта. Видимо, сделали это только для того, чтобы в суд потом никто не подал. © rwingender-46400 / IMDb
- Этот фильм скорее комичный. Закадровый голос жутко бесил, а главные героини весь фильм только то и делали, что ныли. © hpcmakeup / IMDb
Спенсер (2021)
Фильм о знаменитой принцессе Диане был очень ожидаемым в прокате и по его итогу взял 46 наград и 129 номинаций, в числе которых и «Оскар». А вот зрителям он не так сильно понравился — на IMDb его оценили на 6,6 баллов.
- Диану просто унизили, выставили ее какой-то глупышкой. Но она была очень умной и всегда сдержанно вела себя на публике, даже когда ее брак рушился. © SandOwl_ / IMDb
- На экране Диана вообще не выглядела умной, утонченной, стильной. Да, у нее были психологические проблемы, но вряд ли она вела себя настолько инфантильно. А еще фильм просто скучный. Сюжет словно крутится вокруг одной проблемы — успеет ли принцесса к ужину. © carnold-51271 / IMDb
В роли Рикардо (2021)
Критики хорошо приняли ленту, она получила 12 наград и 60 номинаций, в том числе номинации на «Оскар» и BAFTA. А вот зрители были не в восторге — рейтинг на IMDb составляет 6,5. Основные претензии — неудачный подбор актеров и скучный сюжет.
- Мне все чаще кажется, что голливудским ребятам лень проводить нормальные кастинги, чтобы набрать подходящих актеров. Кидман и Бардем слишком стары для Люси и Рикки, а еще они вообще на них не похожи. © backofthevan / IMDb
- Фильм скучный и бессмысленный. Кастинг ужасный, Кидман здесь не тянет комедийную роль, а Бардем в кадре больше похож на отца своего героя Рикки Рикардо. Современные фразочки и ругательства звучали странно и картину не красили. Короче, пустая трата времени. © docm-32304 / IMDb