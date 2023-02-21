10 фильмов, которым критики аплодировали стоя, а зрители смотрели и плевались

Успех фильма зависит от множества факторов, в том числе от количества номинаций и наград. Но, к примеру, в последнее время рейтинги церемонии награждения «Оскар» сильно упали. Вот не всегда зрителям нравится кино, которое высоко оценили эксперты.

Власть пса (2021)

Фильм получил самое большое количество наград в 2021 году — всего 271 награду и 315 номинаций, в том числе «Оскар» за лучшую режиссерскую работу и кинопремию BAFTA. Между тем зрители не так тепло приняли кинокартину. Рейтинг IMDb составил всего 6,8, и, судя по отзывам, многим фильм показался уж очень затянутым. Решила посмотреть, только потому что фильм взял BAFTA. Но мне он показался бессмысленным, нелогичным, в общем — ни о чем. Не увидела какой-то сильной истории и морали. © cheryl-doyle / IMDb

Он жутко скучный и затянутый. Откровенно говоря, он переоценен. Персонажи нелогичные, сюжетные связки сделали как попало, мне уже через 5 минут хотелось его выключить. © erfan-00730 / IMDb

Не беспокойся, дорогая (2022)

Кинокартина была высоко оценена критиками, получила 7 наград и 13 номинаций. Очевидно, многим было любопытно, что за фильм сняла Оливия Уайлд — бывшая звезда «Доктора Хауса». Однако многих зрителей эта лента разочаровала — рейтинг на IMDb у нее довольно низкий, 6,2. Зрители отметили, что в фильме много сюжетных дыр, а саму историю будто слизали из других картин. Это просто копия «Степфордских жен», только хуже. Даже такие крутые актеры, как Флоренс Пью и Крис Пайн, не смогли убедительно играть с таким сценарием. Ну а Гарри Стайлз, на мой взгляд, должен петь песни, а не в фильмах сниматься. © lann760 / IMDb

/ IMDb Меня заинтриговал трейлер, я думал, что фильм будет классный. Но в нем столько сюжетных дыр! Некоторые моменты бессмысленны, в итоге у меня осталась куча вопросов. Даже отличные актеры ситуацию не спасли. © babs-33961 / IMDb

Блондинка (2022)

Фильм про Мэрилин Монро очень понравился критикам. Он получил даже номинацию на «Оскар», взял еще 7 разных премий и 26 номинаций. Однако зрители оценили его низко — рейтинг на IMDb составил лишь 5,5. Претензии были в основном к изложению истории легендарной блондинки. Те, кто знал Мэрилин, возможно, смогли бы снять фильм о том, какой чувствительной и ранимой она была. Но тут решили просто эксплуатировать ее славу, чтобы снять нечто похабное и пошлое. © mls4182 / IMDb

/ IMDb Это разочарование. История выдуманная от и до, там одни слухи да домыслы. Вместо того чтобы почтить память великой актрисы, ее в очередной раз втоптали в грязь. © rhodeosc / IMDb

Стриптизерши (2019)

Кинокартина с Дженнифер Лопес в главной роли понравилась критикам и взяла 24 различные награды и 81 номинаций. Но зрителям фильм не пришелся по вкусу (на IMDb рейтинг 6,3). Такое ощущение, что фильм длился все 3 часа, хотя на самом деле меньше двух. Ну и нет в нем ничего примечательного, скукота и полуголая Джей Ло. © giedrius_a / IMDb

/ IMDb Сюжет явно выдуманный, неправдоподобный и предсказуемый, хоть и с претензией «основано на реальных событиях». Даже если и так, историю явно перекрутили. © jhrosin / IMDb

Незнакомая дочь (2021)

Фильм получил 38 престижных наград и 107 номинаций, 3 из которых — номинации на «Оскар». А вот зрители не разделили восторга критиков (на IMDb рейтинг 6,7). Саму картину они сочли затянутой, а персонажи, по их словам, вообще симпатию не вызывали. Очень странный и бессмысленный фильм. Нет ни одного героя, которому хотелось бы сопереживать. Все какие-то грубые, действуют нелогично, без цели. Даже прекрасный актерский состав в лице Оливии Колман и Эда Харриса этой ленте не помог. © jt-35844 / IMDb

Фильм идет 2 часа, и все время кажется, что вот-вот должно произойти что-то интересное. Но ничего так и не происходит. Это просто трата времени. © gcic / IMDb

Мулан (2020)

Долгожданная кинокартина на основе мультфильма 1998 года была высоко оценена критиками: 8 наград и 42 номинации, включая номинации на «Оскар». Но зрителям не показалось, что киноадаптация получилась удачной, на IMDb у нее рейтинг 5,7. «Мулан» — мой самый любимый мультик. А вот фильм просто кошмарный. Все моменты, когда отходили от оригинального сюжета, только все портили. Ощущение, будто киношники просто убрали все прекрасное, что было в мультике, и добавили кучу нелепостей. Если хотите поностальгировать, лучше пересмотрите мультик. © jaka6052 / IMDb

В этом фильме ужасно все: актерская игра, сценарий, режиссура. Главная героиня красивая, но как человек — так себе. В общем, ностальгии не возникло. Даже напротив, чувствуешь себя как-то плохо от того, как испоганили оригинал. © stelladeli / IMDb

Глаза Тэмми Фэй (2021)

Фильм получил множество наград и номинаций, в том числе «Оскар» за лучшую женскую роль и лучшие грим и прически. Но вот зрители на IMDb поставили ему оценку 6,6 и восторга критиков не разделили. Я думал, что главная героиня будет обаятельной и харизматичной. Я не знал всю историю Тэмми и Джима, но всегда считал их мошенниками, которые пользовались доверием людей. А в фильме Тэмми вдруг сделали жертвой. Думаю, если бы сценаристы добавили какие-то истории из ее трудного детства или ее психическое расстройство, было бы получше. © betul_ayberkin / IMDb

Герои не такие, как в жизни. Их показали жертвами, но настоящими жертвами были люди, которых они обманули. © ldmawit / IMDb

Скандал (2019)

Фильм с великолепным актерским составом (Марго Робби, Николь Кидман, Шарлиз Терон) был очень тепло воспринят кинокритиками и получил множество наград и номинаций, среди которых «Оскар» и BAFTA. А вот зрителям кино не зашло (рейтинг на IMDb — 6,8). Если вы считаете, что хоть что-то здесь правда, то сильно ошибаетесь. Картина основана на сомнительном происшествии. Конечно, в начале нам сказали, что, мол, некоторые сцены придуманы для усиления драматического эффекта. Видимо, сделали это только для того, чтобы в суд потом никто не подал. © rwingender-46400 / IMDb

Этот фильм скорее комичный. Закадровый голос жутко бесил, а главные героини весь фильм только то и делали, что ныли. © hpcmakeup / IMDb

Спенсер (2021)

Фильм о знаменитой принцессе Диане был очень ожидаемым в прокате и по его итогу взял 46 наград и 129 номинаций, в числе которых и «Оскар». А вот зрителям он не так сильно понравился — на IMDb его оценили на 6,6 баллов. Диану просто унизили, выставили ее какой-то глупышкой. Но она была очень умной и всегда сдержанно вела себя на публике, даже когда ее брак рушился. © SandOwl_ / IMDb

На экране Диана вообще не выглядела умной, утонченной, стильной. Да, у нее были психологические проблемы, но вряд ли она вела себя настолько инфантильно. А еще фильм просто скучный. Сюжет словно крутится вокруг одной проблемы — успеет ли принцесса к ужину. © carnold-51271 / IMDb

В роли Рикардо (2021)