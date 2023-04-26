10 фильмов о женщинах, которых хочется просто обнять

Множество фильмов посвящено женской судьбе и ее превратностям. Истории несгибаемых героинь дают нам возможность посмотреть в глаза собственным страхам и стать чуть смелее. Мы вспомнили кинокартины, в которых сильные женщины борются с обстоятельствами и не позволяют им себя сломить.

Фрагменты женщины (2020)

Рейтинг IMDb — 7,1 Молодая пара Марта и Шон решаются на домашние роды. Скорая помощь не успевает приехать вовремя, молодые люди теряют малыша. Фильм рассказывает о том, как Марта переживает эту потерю и пытается разобраться в своих отношениях с семьей.

Это фильм не для слабонервных. Просто душераздирающе. © sarandomelisa / IMDb

Будущее (2016)

Рейтинг IMDb — 6,9 Натали можно назвать счастливой. Она преподает философию, студенты ее обожают, у нее крепкая и красивая семья. Но на протяжении фильма эта идиллическая картина начинает разрушаться, ставя под вопрос счастье Натали. Со временем она сталкивается с вызовами, которые заставляют ее задуматься о смысле своей жизни и искать новую опору, будучи уже на пороге старости.

Сама по себе (2020)

Рейтинг IMDb — 7 Жизненная драма о молодой матери. Сандра воспитывает двух дочерей и терпит внезапные приступы ярости мужа. Однажды героиня собирает волю в кулак и уходит, забрав детей с собой. Сандра стремится построить свой собственный дом, но это непросто, когда нет стабильной работы.

Тысячу раз «спокойной ночи» (2013)

Рейтинг IMDb — 7 Ребекка — талантливый фотограф. Она регулярно сталкивается с опасностями в горячих точках, но верит в то, что ее работа может изменить мир к лучшему. Подобный образ жизни перечеркивает ее роль идеальной жены и матери. Наступает момент, когда Ребекке приходится выбирать между работой и семьей. Женщина задумывается о том, возможно ли отказаться от своего призвания и полностью посвятить себя семейной жизни.

Просто ком в горле от этой истории. © koen_smit / IMDb

Рози (2018)

Рейтинг IMDb — 7 Рози — любящая жена и мать четверых детей. Однажды хозяин дома, в котором живет семья, отказывается продлевать аренду. Рози пытается найти новое место для жизни, но даже в гостиницах не хотят принять несчастных людей на ночь. Семье предстоит пережить потерю дома и преодолеть массу испытаний.

Счастье в волосах (2018)

Рейтинг IMDb — 6,4 История о том, как с помощью стереотипов создается ошибочное представление о женской красоте. Вайолет всю жизнь старалась соответствовать идеалам. Но однажды ее жизнь круто изменилась. Разрушилась карьера, закончились отношения. Чтобы справиться с кризисом, Вайолет предстоит принять и полюбить себя такой, какая она есть, и наладить отношения со своим окружением.

Северная страна (2005)

Рейтинг IMDb — 7,3 Джози Эймс в отчаянии. Совсем недавно она развелась с мужем и вернулась в родной город, чтобы найти работу и обеспечить двух своих детей. Она устраивается на шахту, несмотря на опасность и тяжелые условия труда. Ее коллеги — жестокие и высокомерные люди, которые постоянно унижают и запугивают Джози. Женщина находит в себе силы и обращается в суд, чтобы наказать своих обидчиков и защитить свою честь.

Эта драма снова и снова разбивает сердце. © leilapostgrad / IMDb

Барбара (2012)

Рейтинг IMDb — 7,2 Барбара — провинциальный врач. Она мечтает переехать в другую страну, чтобы воссоединиться со своим возлюбленным. Однако ее планы постоянно что-то нарушает. Например, в больнице оказывается молодая беженка, попавшая в непростое положение, и Барбара решает ей помочь.

Водолей (2016)

Рейтинг IMDb — 7,4 Клара — сильная и независимая женщина. Сейчас ей 65, более 30 лет назад она победила рак груди. Клара живет в небольшой квартире и получает удовольствие от жизни: слушает виниловые пластинки, пишет книги, отдыхает на пляже и проводит время с внуками. Все хорошо до тех пор, пока строительная компания не решает выкупить ее дом, чтобы построить на его месте новый объект. Все соседи Клары уже продали свои квартиры, но она отказывается покидать свое родное жилище.

Опасные секреты (2019)