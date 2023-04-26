10 фильмов о женщинах, которых хочется просто обнять
Множество фильмов посвящено женской судьбе и ее превратностям. Истории несгибаемых героинь дают нам возможность посмотреть в глаза собственным страхам и стать чуть смелее. Мы вспомнили кинокартины, в которых сильные женщины борются с обстоятельствами и не позволяют им себя сломить.
Фрагменты женщины (2020)
Молодая пара Марта и Шон решаются на домашние роды. Скорая помощь не успевает приехать вовремя, молодые люди теряют малыша. Фильм рассказывает о том, как Марта переживает эту потерю и пытается разобраться в своих отношениях с семьей.
- Это фильм не для слабонервных. Просто душераздирающе. © sarandomelisa / IMDb
Будущее (2016)
Натали можно назвать счастливой. Она преподает философию, студенты ее обожают, у нее крепкая и красивая семья. Но на протяжении фильма эта идиллическая картина начинает разрушаться, ставя под вопрос счастье Натали. Со временем она сталкивается с вызовами, которые заставляют ее задуматься о смысле своей жизни и искать новую опору, будучи уже на пороге старости.
Сама по себе (2020)
Жизненная драма о молодой матери. Сандра воспитывает двух дочерей и терпит внезапные приступы ярости мужа. Однажды героиня собирает волю в кулак и уходит, забрав детей с собой. Сандра стремится построить свой собственный дом, но это непросто, когда нет стабильной работы.
Тысячу раз «спокойной ночи» (2013)
Ребекка — талантливый фотограф. Она регулярно сталкивается с опасностями в горячих точках, но верит в то, что ее работа может изменить мир к лучшему. Подобный образ жизни перечеркивает ее роль идеальной жены и матери. Наступает момент, когда Ребекке приходится выбирать между работой и семьей. Женщина задумывается о том, возможно ли отказаться от своего призвания и полностью посвятить себя семейной жизни.
- Просто ком в горле от этой истории. © koen_smit / IMDb
Рози (2018)
Рози — любящая жена и мать четверых детей. Однажды хозяин дома, в котором живет семья, отказывается продлевать аренду. Рози пытается найти новое место для жизни, но даже в гостиницах не хотят принять несчастных людей на ночь. Семье предстоит пережить потерю дома и преодолеть массу испытаний.
Счастье в волосах (2018)
История о том, как с помощью стереотипов создается ошибочное представление о женской красоте. Вайолет всю жизнь старалась соответствовать идеалам. Но однажды ее жизнь круто изменилась. Разрушилась карьера, закончились отношения. Чтобы справиться с кризисом, Вайолет предстоит принять и полюбить себя такой, какая она есть, и наладить отношения со своим окружением.
Северная страна (2005)
Джози Эймс в отчаянии. Совсем недавно она развелась с мужем и вернулась в родной город, чтобы найти работу и обеспечить двух своих детей. Она устраивается на шахту, несмотря на опасность и тяжелые условия труда. Ее коллеги — жестокие и высокомерные люди, которые постоянно унижают и запугивают Джози. Женщина находит в себе силы и обращается в суд, чтобы наказать своих обидчиков и защитить свою честь.
- Эта драма снова и снова разбивает сердце. © leilapostgrad / IMDb
Барбара (2012)
Барбара — провинциальный врач. Она мечтает переехать в другую страну, чтобы воссоединиться со своим возлюбленным. Однако ее планы постоянно что-то нарушает. Например, в больнице оказывается молодая беженка, попавшая в непростое положение, и Барбара решает ей помочь.
Водолей (2016)
Клара — сильная и независимая женщина. Сейчас ей 65, более 30 лет назад она победила рак груди. Клара живет в небольшой квартире и получает удовольствие от жизни: слушает виниловые пластинки, пишет книги, отдыхает на пляже и проводит время с внуками. Все хорошо до тех пор, пока строительная компания не решает выкупить ее дом, чтобы построить на его месте новый объект. Все соседи Клары уже продали свои квартиры, но она отказывается покидать свое родное жилище.
Опасные секреты (2019)
Кэтрин Ган случайно натыкается на важную информацию, которую тщательно скрывали от общественности на протяжении многих лет. Перед Кэтрин встает непростой моральный выбор: оставить все как есть и не вмешиваться или попытаться восстановить справедливость, но при этом поставить свою свободу и личную жизнь под угрозу.
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