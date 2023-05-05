10 героев, которые своими поступками демонстрируют, что такое «красные флаги» в отношениях

Психологи называют красным флагом слова или действия партнера, указывающие на то, что с ним что-то не в порядке. Мы решили взять несколько примеров таких сигналов и разобрать их на примере известных фильмов и сериалов.

Партнер обманывает вас

У каждого свое понимание того, что включает в себя измена, но в широком смысле — это любое предательство или нечестность, говорит клинический психолог Ребекка Монтгомери. Вступая в отношения, люди соглашаются хранить верность друг другу и не обманывать. В «Великолепном веке» значительная часть сюжета построена на том, что главная героиня Хюррем соперничает с другими женщинами за любовь Сулеймана. С точки зрения султана, он имел право менять фавориток, но рыжеволосая наложница была с таким положением дел не согласна. Она боролась за султана и свое влияние в гареме. О безжалостности женщины свидетельствуют ее поступки: вспомним, как слуги Хюррем тайно расправились с новой фавориткой султана — принцессой Изабеллой. Так что Хюррем обманывала султана ради своих целей.

Любимый человек использует вас в своих интересах

Если человек добивается желаемого за ваш счет, но не вкладывается в отношения взамен, то это тревожный сигнал. Зрители «Титаника» задаются вопросом: а чем в первую очередь Джек заинтересовал Роуз? Романтики скажут, что это любовь, а циники не верят, что аристократку привлек бедняк. Может, в действительности Джек — просто шанс сбежать от жестокого жениха? Одним словом, Роуз ухватилась за Джека как за соломинку. И не кажется ли вам, что связь «спасатель — жертва» — это плохая основа для здоровых отношений?

Партнер душит знаками внимания

Опасным сигналом могут быть чрезмерные ухаживания. В английском языке есть термин «бомбардировка любовью» (love bombing). Это манипулятивная тактика, чаще всего используемая нарциссами. Они стремятся быстро завоевать любовь, просто закидывая жертв подарками и комплиментами. Сначала эти люди кажутся милыми, но потом ухаживания сменяются абьюзом. Хороший пример такого «красного флага — это Джек из «Прошлой ночью в Сохо». По сюжету начинающая певица встречает очаровательного богатого и влиятельного мужчину, который сразу же обещает помочь ей с карьерой. А в итоге благодетель оказывается бандитом.

Близкий человек принимает решения за двоих

Настораживает, когда один из партнеров принимает все решения в паре, начиная с мелочей вроде выбора кино на вечер и заканчивая куда более серьезными вещами — поездкой в отпуск, взятием кредита. В начале 2-й части «Сумерек» Эдвард бросает Беллу. На самом деле главный герой делает это, чтобы оградить девушку от опасностей мира вампиров. Вместо того чтобы все честно рассказать, Эдвард обманул возлюбленную, жестоко разбив ей сердце. Но в здоровых отношениях решения в паре принимают оба человека.

Партнер посылает противоречивые сигналы

Токсичный партнер может держать второго человека «в подвешенном состоянии». Это любовь или дружба? Это вечная френдзона или все же есть надежда, что вы начнете встречаться? Эти игры здорово расшатывают психику. После того как Эдвард бросил Беллу, она начала много времени проводить с Джейкобом. Девушка была слишком опустошена, чтобы вступать в новые отношения. Однако, когда Эдвард вернулся, Белла не прекратила общение с Джейкобом, и парень все еще надеялся на взаимность. Всегда было понятно, что героиня любит Эдварда больше, даже если бывали моменты, когда она видела возможное будущее с Джейкобом. По факту Белла мучила Джейкоба, посылая противоречивые сигналы, и это еще больше все запутывало.

Близкий человек не выполняет ранее взятые на себя обязательства

Отношения — это еще и ответственность. У всех случаются форс-мажоры, но если человек раз за разом подводит вас, то это повод задуматься, насколько он в принципе надежен. В фильме «Телохранитель» герой Кевина Костнера рискует своей жизнью ради поп-звезды. Но, несмотря на то, что мужчина — секретный агент с большим опытом, певица и ее сын все равно попадают в массу опасных ситуаций. Получается, телохранитель подводит их.

Любимый человек ведет себя скрытно

Это ситуация, когда партнер постоянно что-то недоговаривает, скрывает. Поначалу этот «красный флаг» не совсем очевиден. Но со временем становится заметно, что ваш близкий человек что-то утаивает или привирает. Это может стать проблемой в будущем, когда вам вдвоем нужно будет решить важный вопрос. Сможет ли партнер быть достаточно честен и открыт с вами? Билл Комптон из «Настоящей крови», помимо симпатичной внешности, выгодно отличался от развязных завсегдатаев закусочной, где работала Соки. Он вел себя как настоящий джентльмен и быстро завоевал любовь и доверие девушки. Но, оказалось, его целью было шпионить за Соки по приказу королевы фейри. Узнав об этом, Соки бросила Билла.

Близкий человек плохо влияет на вашу самооценку

Самые близкие вам люди должны окрылять вас, а не ломать. Когда вы любите, вы стремитесь воодушевить этого человека, но если не чувствуете поддержки в ответ, то нужно что-то менять. В «Удивительной миссис Мейзел» главная героиня Мириам окружает своего мужа искренней заботой. Поддерживает его в стремлении выступать со стендапом. Но Джоэл в «благодарность» заявляет ей, что у него интрижка на стороне. Сначала Мириам была разбита, но именно после развода она расцвела и у нее открылся талант к стендапу, которого ее муж в упор не замечал.

Партнер заставляет сомневаться в его чувствах к вам

В этих отношениях жертва не понимает, любят ее или нет. Сегодня вас осыпают комплиментами, а завтра окатывают волной холода. В здоровых отношениях вы должны быть уверены, что партнер влюблен в вас. Если это не так, то это гигантский «красный флаг». В «Доме Дракона» Деймон вроде бы и влюблен в Рейниру, они постоянно флиртуют, мужчина подарил ей кулон. Однако многие поступки Деймона максимально далеки от понятия «забота». Он вывел доверчивую девушку на прогулку в город, устроил свидание, а потом предал доверие любимой. Он бросил ее одну в трущобах, ничего не объяснив. Для принцессы это стало шоком.

Партнер имеет проблемы с управлением гневом

Каждый имеет право чувствовать себя в безопасности, когда приходится решать сложные вопросы. Любой мужчина или женщина, использующий гнев и агрессию в качестве тактики запугивания, демонстрирует токсичное поведение. Клаус из «Дневников вампира»- враг друзей Кэролайн. С ним даже страшно просто разговаривать, потому что в любой момент Клаус может превратиться в психа. Именно по его вине Кэролайн оказалась на грани гибели. Но Клаус неожиданно пришел и спас ее, а еще оставил подарок — бриллиантовый браслет. Девушка отвергала его ухаживания, решив, что строить отношения с такой личностью слишком опасно, несмотря на взаимные чувства.