10 героинь, которых киношники нарядили в такие откровенные костюмы, что даже мы покраснели

На вопрос, необходимы ли супергероиням идеальная прическа и нескромное декольте, мы бы ответили: едва ли. Однако киношники так стремятся впечатлить зрителей эффектной картинкой, что порой пренебрегают логикой. Мы решили вспомнить киноленты, женские персонажи которых красовались в умопомрачительных, но крайне неуместных для сеттинга костюмах.

«Сорвиголова»

Создатели фильма нарядили персонажа Дженнифер Гарнер в соответствие со всеми клише о внешнем виде супергероини. Облегающий костюм, оголенные участки тела — классика жанра. Меж тем, сама актриса была в ужасе от этого наряда. По словам Гарнер, она даже в туалет нормально сходить не могла, потому старалась терпеть подольше. Ее штаны были настолько тесными, что их невозможно было снять. Приходилось брюки распарывать по швам, а после — сшивать заново. Потому визит в уборную растягивался минут на 45. А также киношники решили сделать бюст актрисы визуально более объемным, напихав в декольте ее топа кучу силиконовых вставок. «Если правильно помню, их было по 3 штуки слева и справа. Мое великолепие было приподнято вверх и наружу», — делилась артистка. Да уж, так себе костюм для девушки, которая должна бегать и драться.

«И целого мира мало»

Конечно, возлюбленная самого Бонда, агента 007, должна быть исключительной красавицей. И, видимо, по мнению режиссера, без откровенных одежд красоту зритель может не разглядеть. Вот так девушка-ученый, физик-ядерщик с множеством неотложных задач и опасных жизненных поворотов, оказывается одета не в удобные брюки, а в обтягивающие шорты, но не просто в шорты, а в максимально короткие шорты. И в майку, но тоже не просто в майку, а в коротенькую маечку, которая оставляет открытой край татуировки.

«Другой мир»

Благодаря Кейт Бекинсейл мы узнали, что облегающий латексный костюм на ее героине только смотрится круто, практичности же в нем ноль. «Этот латекс такой скрипучий. Вы идете в комнату, а он такой: скрип, скрип, скрип... И все понимают, кто это приближается», — рассказала актриса. Да уж, в такой красоте точно не подберешься к оборотням незаметно, да и не спрячешься от них. А у этих существ еще и слух отменный. Также Кейт призналась, что из-за костюма ей пришлось набирать вес, поскольку она боялась выглядеть слишком худой в настолько обтягивающей вещице.

«Джуманджи: Зов джунглей»

В сиквеле культового «Джуманджи» актриса Карен Гиллан исполнила роль воительницы Руби из мира Джуманджи. Несмотря на все опасности и джунгли, в которых можно легко обо что-то поцарапаться, споткнуться, во что-то вляпаться или обо что-то удариться, Руби одета, в отличие от всех мужских персонажей, довольно откровенно. И ноги, и талия, и верх груди открыты. Мини-шортики и кроп-топ — не самый подходящий костюм для того, чтобы пробираться сквозь лесные дебри. И, разумеется, развевающиеся по ветру медные волосы. Без них никуда.

«Железный человек — 2»

Знаменитая Черная вдова из серии фильмов Marvel о супергероях с самого первого появления в кадре показала, кто тут главная красотка. Ничего страшного, что ей то и дело приходится совершать невообразимые кульбиты, расправляться со злодеями в несколько раз крупнее себя и вершить судьбы мира. Провокационно расстегнутой молнии на груди — быть! Обтягивающему, как вторая кожа, черному костюмчику — тоже. Как и укладке, которая выглядит так, что с ней и суп-то приготовить неудобно, не то что перепрыгивать через врагов.

«Добро пожаловать в рай!»

Как призналась Джессика Альба, сценарием не предусматривалось, чтобы ее героиня щеголяла в купальнике. По той причине, что девушка была студенткой-биологом, которая изучает морскую фауну, а потому она должна была нырять в гидрокостюме. Но создатели хитростью заставили Джессику сниматься в бикини. Когда актриса прибыла на съемочную площадку, ей заявили, что уже сделаны необходимые кадры с ее дублершей, и та была в купальнике. Потому звезде ничего не оставалось, как надеть такой же костюм. «Каждый раз, когда камера выключалась, я куталась в полотенце, звонила маме и жаловалась: „Я не хочу это делать! Я ненавижу этот фильм!“ Сущий ад. Мне вообще не нравилось ходить в бикини», — рассказывала Альба.

«Люди Икс: Апокалипсис»

Команда супергероев из комиксов Marvel продолжает свои приключения в фильме «Люди Икс: Апокалипсис». Среди хорошо знакомых всем Магнето, Мистика или Циклопа мы также можем видеть Псайлок, владеющую телепатией и телекинезом. Ее одежда настолько откровенна, что можно без стеснения назвать ее одной из самых раздетых героинь фильма. Похожий скорее на купальник, чем на одежду для битвы, костюм с обязательной прорезью в декольте, кожаные сапоги-чулки, такие же перчатки, длинные волосы до поясницы, которые, разумеется, незачем собирать даже в хвост. Но хоть костюм и нелепый с логической точки зрения, он все равно эффектный и запоминающийся.

«Зачарованные»

В сериале «Зачарованные» девушки то и дело появлялись в очень открытых костюмах. Причем они могли оказаться в наряде а-ля купальник в неожиданном месте, например, в лесу. Алисса Милано в одном интервью даже высказывалась, что и сама считает, что с откровенностью костюмов создатели порой перебарщивали.

Например, в 6 сезоне сестры превратились в амазонок и перенеслись на остров, где никаких благ цивилизации нет. Конечно, костюмы девушек были крайне непрактичными, зато демонстрировали их стройные фигуры во всей красе. Но самое забавное, что создатели надели на «дев-воительниц» сапоги на каблуках. Видимо, для дикой природы самое то.

«Не называй меня малышкой»

Этот фильм снимался по мотивам комикса, потому создатели в очередной раз нарядили женского персонажа в костюм, который хоть и соответствовал оригинальному произведению, но противоречил логике. Героиня Памелы Андерсон держит клуб, в котором сама же и работает охранником. Она убегает, дерется, водит мотоцикл, да и вообще спасает мир в провокационных топах, которые едва держатся на ее бюсте. Красиво, никто не спорит, а вот удобно ли?

«Сахара»

В таком наряде только и делать, что бегать по Сахаре. У героини Пенелопы Крус и оголенные плечи, и декольте, и непокрытая голова — главное, выглядеть горячо. Зато зона подмышек в идеальном состоянии. Да уж, в каких условиях ни оказываются киношные красотки, депиляция для них — святое, судя по всему.