Давайте посмотрим, как менялся стиль 10 любимых героинь по мере их развития

Зачастую, наслаждаясь хорошим фильмом или сериалом, мы можем настолько сильно увлечься разворачивающимся сюжетом, что наше внимание будет полностью сконцентрировано только на событиях. А ведь детали, в том числе внешний вид персонажей, достаточно тесно связаны с развитием как самих героев, так и всей экранной истории.

Мы в AdMe.ru решили рассмотреть образы популярных героинь фильмов и сериалов и проследить, как они менялись вместе с развитием самих персонажей.

Гермиона Грейнджер — фильмы о Гарри Поттере

Чаще всего мы видели Гермиону в образе всезнающей, прилежной ученицы Гриффиндора в школьной форме. Но однажды ей удалось покорить всех своим чарующим платьем на школьном балу, где компанию ей составлял старшекурсник Виктор Крам. А в прощальной сцене Гермиона предстала в облике нежной и любящей матери в аккуратном пальто.

Андреа (Энди) Сакс — «Дьявол носит Prada»

В начале своей карьеры, устроившись ассистенткой главного редактора журнала мод Миранды Пристли, Энди не имела ни малейшего представления о том, что такое мода. Она носила мешковатый небесно-голубой свитер, потому что он удобный. И хотя его цвет был в тренде, она об этом и не подозревала. Позже Энди захотела взять все в свои руки и добиться расположения начальницы. Она старалась безукоризненно исполнять любые поручения и, конечно, следовать последним модным тенденциям и носить одежду именитых дизайнеров.

Дейенерис Таргариен — «Игра престолов»

Будучи совсем юной, Дейенерис Таргариен вышла замуж за грозного вождя и, соответствуя своему статусу, стала следовать традициям племени, в том числе в одежде. Она носила удобные вещи из натуральных материалов: мешковины, кожи и ткани. Через некоторое время Дейенерис решила вернуть себе трон Вестероса. Она начала свой путь с южных земель, стараясь стать там справедливой правительницей. В этом ей помогали ее драконы, опасному пламени которых не мог противостоять никто, кроме нее самой.



Поэтому Дейенерис по праву стали называть Матерью драконов. В этот период она часто появлялась в синем платье из ткани, напоминающей драконью чешую. Мать драконов постепенно добралась до Вестероса. Дейенерис была полна уверенности и все так же сильно желала стать королевой. Это намерение символизировала перекинутая через плечо цепь с драконами, ведь надеть корону завоевательница пока не могла.

Арвен — «Властелин колец»

Впервые перед зрителями Арвен появляется в образе смелой и мужественной эльфийки, спасая жизнь хоббиту Фродо. Здесь ее отличает строгий наряд сдержанного серого цвета, приспособленный к верховой езде и активным маневрам. Неудивительно, что в столь отважную и прекрасную героиню был влюблен наследник престола Арагорн. Арвен же оказалась готовой пожертвовать своим бессмертием ради возлюбленного.



Она ждала его и верила в туманное, но чудесное будущее. И не зря, ведь в конце истории Арвен все-таки воссоединяется с взошедшим на престол Арагорном. Она предстает перед нами в нежном бледно-зеленом платье и богато украшенной диадеме, как раз под стать будущей королеве.

Кейт Остин — «Остаться в живых»

Судьба Кейт Остин складывалась непросто еще до того, как она очутилась на острове. Ей пришлось пойти на преступление, чтобы освободить себя и свою мать от тирана-отца. Она скрывалась от преследования, меняла имена и ввязывалась в разные авантюры. Внешне Кейт представляла собой обычную городскую девушку, чаще всего носила рубашки или топы с брюками.



Когда ее поймали и она попала на остров, ей пришлось научиться выживать вместе с другими людьми и помогать им, хотя ей сложно было довериться кому-то. И городскую одежду пришлось сменить на футболки и брюки карго, которые, конечно, почти постоянно были в пятнах, ведь жизнь на острове оказалась не такой райской, как можно было подумать.

Рэйчел — «Друзья»

На долю Рэйчел выпало немало испытаний, которые изменили ее саму, а также ее отношение к себе и к жизни. В начале сериала мы видим капризную мажорку с фирменной объемной прической в броских молодежных нарядах. Но она решает вести самостоятельную жизнь, сбежав со свадьбы и устроившись на работу официанткой. Теперь Рэйчел отдает предпочтение удобной одежде и, конечно, забавному фартучку.



Поначалу она пребывает в шоке от налогов на свою зарплату, ей приходится учиться грамотно распоряжаться деньгами, ведь раньше за все платили родители. К концу ситкома Рэйчел строит успешную карьеру в мире моды, превратив любимое дело (шопинг) в работу. И эта деятельность не могла не повлиять на ее стиль: Рэйчел стала выбирать элегантные и деловые образы.

Миа — «Дневники принцессы»

Миа — простая школьница, которая однажды узнает, что является членом королевской семьи и будущей наследницей престола маленького государства Дженовия. И, конечно, ее ждет тотальное преображение: беззаботная девчонка в форме и гольфах, которая не очень-то за собой ухаживала, превращается в элегантную принцессу в шикарных нарядах. Но получается это не сразу.



Ведь сначала девушке были интересны все эти изменения, они казались ей некой игрой, вызовом. Ей захотелось узнать все особенности этикета и научиться поведению в высшем обществе. Но потом Миа осознает, что не готова к такой ответственности, даже ссорится с друзьями и мамой. В конце фильма героиня все-таки решает принять свой новый образ, стать частью королевской семьи и по праву надеть диадему.

Серсея Ланнистер — «Игра престолов»

В начале своего пути Серсея Ланнистер была королевой-консортом (супругой правителя), но ей всегда было мало этого. Она хотела по-настоящему владеть троном. Серсея носила традиционные женственные платья, а волосы укладывала в волнистые локоны и украшенные сложные плетеные прически. На коронации сына Джоффри Серсея появляется в царственном изумрудно-зеленом платье с богато оформленной прической, которая символизирует ее высокий статус.



Пережив череду испытаний и утрат, Серсея понимает, что только холодный расчет и жестокость приведут ее к трону. И когда она достигла своей цели, ее образ стал соответствовать ее безжалостному стилю правления: она стала носить закрытые структурированные платья с высоким горлом, похожие на доспехи, часто украшенные металлическими аксессуарами. Все это символизировало неприкасаемость и преобладание мужского начала, как и короткая стрижка.

Китнисс Эвердин — «Голодные игры»

В центре серии фильмов — суровые соревнования под названием «Голодные игры». Их участники выбираются случайным образом: устраивается розыгрыш лотереи, который считается праздником. Главная героиня Китнисс приходит туда в простом голубом платье, которое совсем не отражает ее отважный сильный характер. Но выбора нет: ее семья не может позволить себе что-то другое. В итоге именно Китнисс становится участницей, а позже и победительницей игр вместе со своим напарником Питом.



Они нарушили правила, ведь выиграть мог лишь один. Но, чтобы завоевать одобрение богатой столичной публики, благодаря которой для них и ослабили эти правила, Китнисс и Пит стали изображать возлюбленных. Их наряды для выхода в свет сделали невероятно романтичными. Для Китнисс выбрали пышное нежное платье и волнистые локоны, подчеркивая ее невинность. В том числе благодаря этим образам молодым людям удалось убедить публику в искренности чувств и отправиться домой.

Вивиан — «Красотка»

У Вивиан непростая судьба. Она оказалась одна в незнакомом городе без друзей и денег. И ей пришлось встать на скользкую дорожку. Ее наряды — вульгарные и яркие мини-платья и мини-юбки или шорты — дополняет такой же яркий макияж. Когда известный бизнесмен Эдвард предлагает девушке сопровождать его на протяжении нескольких дней за солидное вознаграждение, которое могло бы помочь ей начать новую жизнь, она соглашается.



С течением времени герои начинают узнавать друг о друге все больше и больше и влюбляются. И хотя им приходится пережить расставание, в конце истории они все-таки остаются вместе. И теперь мы видим Вивиан совсем другой девушкой — скромной, здравомыслящей и аккуратно одетой, с искренней сияющей улыбкой. Она готова начать жизнь с чистого листа и получить образование.